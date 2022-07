Új vitorláskikötőt adtak át a Balatonon

Új vitorláskikötőt adtak át a Balaton partján, melyhez ezúttal egy diáktábor is tartozik az MCC tulajdonában, Révfülöpön. A közösségi komplexum a 2F-Bau Kft. és GB Group Kft. konzorciumának kivitelezésében jön létre.

A több mint 160 négyzetméteres Cholnoky Jenő Gyermek- és Ifjúsági Kikötő és Diáktábor a tervek szerint minden évszakban használható lenne, ahol egyszerre körülbelül 30 diák és 10-15 felnőtt üdülhet. A helyszín oktatási programok és rendezvények megtartására is alkalmas lesz. Az MCC a révfülöpi diáktábort kiemelt tehetséggondozási helyszínként kezeli.

A fejlesztés meghatározó pontja a kikötő korszerűsítése, amihez közösségépítésre és oktatásra alkalmas hajókat szereztek be. Ezenkívül új oktatási és közösségi térként szolgáló modern épület is létesül. A beruházás részeként megújult a táborhoz vezető vasúti gyalogos felüljáró is, mely egyébként az önkormányzat tulajdonában áll.

A tábor épületei Magyarországon egyedülálló módon CLT (Cross Laminated Timber) technológiával épültek. Ez annyit tesz, hogy a faházak keresztirányú ragasztással és préseléssel rétegelt fapanelek alkalmazásával készültek.

A jövőbeli terveket tekintve Orbán Balázs, az MCC kuratóriumának elnöke elmondta, a következő években várhatóan 20 további helyszínen valósulnak meg fejlesztések, így még sok munka vár az építőiparra.

Révfülöp a korábbi években egy másik kikötő-projekttel is bekerült a hírekbe: az önkormányzat egy 133 hajó kikötésére alkalmas, télen is használható kikötőt építene a jelenlegi móló közelében egy jelenleg részben kihasználatlan területre. A terv nagy ellenkezést váltott ki többek közt a helyiek körében hiszen a projekthez némi nádast is ki kellene irtani, a kérdésben kiírt népszavazás azonban az alacsony részvétel mellett érvénytelen lett, így semmi sem akadályozhatja meg a kikötő építését.

Címlapkép: Getty Images