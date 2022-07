Miért ilyen népszerű Lengyelország a magyar ingatlanfejlesztők körében?

Az utóbbi években egyre több magyar ingatlancégnek vannak érdekeltségei a lengyel ingatlanpiacon, így érdemes részletesebben is megnézni a lengyel folyamatokat. Mariusz Sochacki, a PAB-PCR&F Institute, az Euroconstruct lengyel tagintézetének munkatársa elemzésében ezt járta körül, részletesen bemutatva az ország lakásépítések nélkül vizsgált piacát.

A lengyel nem-lakásépítés 2020-as és 2021-es visszaesése után a tagintézet 2022-2024-re évi 3% feletti növekedést prognosztizál. A nem-lakáscélú közfinanszírozott építkezést a kormány New Deal programja segíti (ez az önkormányzati befektetéseket és magánbefektetőket támogatja, akik a járvány után visszatérnek a kelet-közép-európai piacokra). Ez jó jel a szektornak, mely a régió piacának több mint felét adja, de a bővülést (mint az iparág egészét) az építési költségek fenyegetik, melyek Európa-szerte nőnek. A lengyel építőipar sokkal jobban ki van téve az ukrajnai háborúnak is, mivel nagyon magas az ukrán vendégmunkások száma, ráadásul az infláció is lényegesen magasabb Lengyelországban az EU-átlagnál.

A tavalyi járvány a lezárások és utazási korlátozások miatt negatívan érintette az üzleti tevékenységet, de a befektetői érdeklődés visszatért a lengyel piacra. Tavaly 4 kelet-közép-európai ország piacán (Csehország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia) a tranzakciók értéke elérte a 23 milliárd eurót, ami 1,9%-os növekedést jelent 2020-hoz képest (22,5 milliárd euró). Lengyelország megőrizte vezető pozícióját ebben a régióban rekordmagas, 55%-os piaci részesedéssel, jóval meghaladva Magyarországot (20%), és Csehországot (16%).

Irodapiac

Az iroda szektor új formában éledt fel és az otthoni munkavégzés és a hibrid munkavégzés népszerűsítése ellenére a szektor helyzete stabil. A térhasználat módja azonban változik, a bérlők gyakran úgy döntenek, hogy megújítják szerződéseiket és megváltoztatják a helyiségek elrendezését, hogy megfeleljen a munkavállalók igényeinek az új piaci környezetben. Néhány cég csökkenti a teret, maximalizálva a kihasználtságot. Egyre nagyobb az érdeklődés a co-working terek iránt, mivel a cégek több helyet biztosítanak a közös munkának, az integrációnak és a tárgyalásoknak. A következő két évben várhatóan kínálati hiány lesz, mivel néhány projekt jelenleg is építés alatt áll.

Az emelkedő építési költségek, a magas infláció, és a növekvő kamatlábak miatt nem megfelelő a környezet a befektetők aktivizálására. Emelkednek az építőanyagok, a szolgáltatások, és a telkek árai és ezzel együtt a bérek is. 2022 végéig várhatóan ez a tendencia folytatódni fog,

becslések szerint egy irodaház építési költsége több mint 30%-kal nőtt a járvány kezdete óta.

Raktárpiac

A raktárpiacon a rekordok ugródeszkája lett az értékesítés és a szállítás átcsoportosítása. A járvány felgyorsította a raktárpiac fejlődését és rekordmennyiségű raktárterület épül jelenleg Lengyelországban. A történelmileg nagyon magas keresletet ugyanilyen magas kínálat követi és ez a tendencia idén is látható lesz az e-kereskedelem és a nearshoring fejlődése miatt (ez utóbbi a termelést az outlet-zónához közelebb helyezi és az ellátási láncot célozza lerövidíteni).

A fejlesztők nagy érdeklődést tapasztalnak a nagyvárosi agglomerációk közelében található utolsó mérföldes logisztikai létesítmények iránt is,

és valószínű, hogy ilyen projekteket valósítanak majd meg a jövőben is. Ezek a létesítmények az e-kereskedelem fellendülése miatt népszerűek a forgalmazók és a futárcégek körében.

Energiahatékonyság és alapterület

A befektetők számára fontos kérdés lett az épületek energiahatékonysága, kibocsátása, használóik kényelme, melyeket tanúsítványok igazolnak. A klímaváltozás miatt ma a környezeti szempont ugyanolyan fontos, mint a projektek jövedelmezősége, és ez a szempont az uniós irányelvek keretein belül nagyban befolyásolja az üzleti döntéseket. A fenntartható befektetések magasabb piaci értékelést kapnak, és a pénzintézetek is jobban minősítik őket. Az energiatakarékos megoldások csökkenteni kívánják a működési költségeket és minimalizálni a környezetre gyakorolt hatást.

Az új és bővített nem-lakóépületek hasznos alapterülete 2021-ben 14,1 millió m2 volt. Ez 2020-hoz képest 8,4%-os csökkenés. Az újonnan elkészült nem-lakáscélú építési alapterületen belül az ipari és raktárépületek domináltak 46,5%-kal. Az egyéb nem-lakáscélú épületek aránya 20,2% volt, míg a kereskedelmi és szolgáltató épületeké 13,4%. A középületek (kultúra, oktatás, egészségügy) aránya 7% volt. A közlekedési és kommunikációs épületek 6,9%-os területnövekedést regisztráltak.

Befektetések 2021-ben

A 2021-es év a világjárvány ellenére a történelem harmadik legjobb befektetési eredménnyel zárult. A PAB-PCR&F szerint

a beruházások csaknem fele a raktárterületre, további 25%-a pedig irodaterületre irányult, főleg Varsóban.

A befektetett tőke 50%-a nyugat-európai befektetőktől származott: Németországból, Svédországból, Franciaországból és Ausztriából, 14%-a pedig az USA-ból és Kanadából. Közép-európai tőke 0,5 milliárd euró értékben érkezett a lengyel piacra. Ez körülbelül 8%-os piaci részesedésnek felel meg és a távol-keleti tőkéhez hasonló szinten van.

A lengyel nem-lakáspiac jövője

A 2020-as és 2021-es visszaesés után az intézet nem-lakásépítésre vonatkozó forgatókönyve idén és a következő évekre is fellendülést jósol: 2022-2024-ben a nem-lakáscélú új építések értéke évente átlagosan 3%-3,7%-kal nőhet. A beruházások dinamikáját, különösen a közszférában, a New Deal program forrásai és számos önkormányzat beruházási projektje is élénkíti. A befektetések kilátásaira viszont negatívan hat Oroszország Ukrajna elleni katonai agressziója, mely a bizonytalanság növekedéséhez, a nyersanyagárak emelkedéséhez, valamint az építőanyagok árának meredek emelkedéséhez vezet, ráadásul építőmunkásból is hiány van és az órabérköltségek is jelentősen megnőttek. Emiatt az építési költségek is emelkednek, részben az energia- és üzemanyagárak növekedése miatt.

A fenti folyamatok eredményeként mostanra több magyar cég is jelen van Lengyelországban, akik között nemcsak kereskedelmi, de a lakópiacon is vannak aktív fejlesztők. Az elmúlt egy év legfontosabb magyar vonatkozású tranzakcióit az alábbi cikkekben foglaltuk össze:

Az elemzést készítő Euroconstruct egy független szervezet, mely 19 európai ország kutatócégeit fogja össze.

