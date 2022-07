Szakértő: nem segít a legszegényebbeken, hogy a távhősök kimaradnak a rezsiemelésből

A legsérülékenyebb társadalmi csoportok nem távhős lakásokban élnek, a rezsicsökkentés részleges kivezetése pedig negatívan érintheti azokat a jellemzően alacsonyabb jövedelmű fogyasztókat, akik árammal fűtenek – egyebek mellett erről beszélt Feldmár Nóra, a Habitat for Humanity Magyarország szakpolitikai munkatársa a Portfolio Checklist csütörtöki adásában.

A távhős lakások legnagyobb része, körülbelül 80%-a panellakás, ahol országos összevetésben nem a legszegényebbek laknak, egyszerűen azért, mert a panelek jellemzően városi környezetben helyezkednek el, és a vidéken, kistelepülésen élők anyagilag sokkal rosszabb helyzetben vannak – közölte Feldmár Nóra, a Habitat for Humanity Magyarország szakpolitikai munkatársa a Portfolio Checklist csütörtöki adásában.

A paneleknek egyébként alapból nem túl jó a hőszigetelése, ugyanakkor sok közülük átesett felújításon, korszerűsítésen, ezek esetében pedig sokat csökkent az energia-fogyasztás. Ráadásul, ha vidéki családi házakhoz viszonyítjuk a panelből épült ingatlanokat, akkor az alapterületük jelentősen kisebb, így csekélyebb teret is kell befűteni, ezen túl pedig még az is előnyösebb ezekben az épületekben, hogy a szomszédok fűtése is hat az adott ingatlan hőmérsékletére.

A szakértő elmondta: technikai oka is lehet, hogy a távhősök most kimaradnak a rezsicsökkentés részleges eltörléséből, hiszen azokon a helyeken, ahol még nem történt korszerűsítés, jellemzően nincs egyedi mérés, ezen kívül pedig a távhőszolgáltatás kevésbé egységes országos szinten, mint a gáz- és villanyszolgáltatás.

A leginkább rászorulók egyébként nem gázzal vagy távhővel, hanem szilárd tüzelőkkel – leginkább fával – fűtenek, őket pedig eddig sem érintette a rezsicsökkentés.

Itt további problémát okozhat, hogy a Habitat tapasztalatai alapján városi környezetben pont a sérülékenyebb csoportok körében figyelhető meg, hogy árammal fűtenek (nekik a rezsiemelésben külön megszabott villany- és gázfogyasztási átlaghatárok okozhatnak extra terhet), illetve a szervezet arra is látott már példát, hogy anyagi okokból belvárosi kerületekben is meg tudnak jelenni fatüzelésű kályhák.

