Legóból házat? Ezekkel a megoldásokkal emberek millió élnének jobban

Napról napra egyre jobban érezzük - már a saját bőrünkön is - hogy a jövőben a fenntartható megoldásokra való átállás nem döntés kérdése lesz, hanem elkerülhetetlen kényszer. Szerencsére ahogy a tudomány fejlődik, úgy sorra tűnnek föl olyan megoldások, melyek ugyan még gyerekcipőben járnak, de idővel valódi alternatívát nyújthatnak a jelenlegi olcsó, de szennyező alapanyagok és megoldások kiváltására. A World Economic Forum (WEF) nyomán most két olyan fenntartható beton-fajtát emelünk ki, melyek első ránézésre milliónyi ember problémájára találnak megoldást.

Mint azt tudjuk, a világ építőipara adja a globális szén-dioxid kibocsátás 40%-át, ami hatalmas részarány. Ennek az egyik legfontosabb eleme épp a legelterjedtebb építőanyag, a beton, melynek előállítása önmagában 7%-ot tesz bele a közösbe. A beton forradalmasítása az egyik legfontosabb teendője az építőiparnak, hiszen ahogy azt fentebb is írtuk, a hozzá szükséges homok hiánya is nagy gondokat okozhat a jövőben. Alább két olyan technológiát mutatunk meg, melyek választ találnak az égető problémára.

Legóból házat

Na persze nem igazi legóból, csak lego-szerű betonelemekből. Egy német cég, a Polycare polimer betont gyárt a betonkockák pedig lego-szerűen illeszkednek egymásba - a leírás szerint pedig még csak kötőanyag sem kell kockák közé, így teljesen képzetlen munkaerővel is össze lehet rakni egy házat. A technológia lényege azonban nem ebben rejlik, hanem a fenntartható mivoltában - derül ki a WEF posztjából.

A polyblock néven elnevezett termék 90%-ban homokból van - de nem tengeri vagy folyami homokból, hanem akár sivatagiból vagy ipari felhasználásból hátramaradt homokból (bányászat után, vagy építkezések után visszamaradt alapanyag). Ez már csak azért is kifejezetten fontos, mert az utóbbi időkben egyre többen mondják, hogy a jövő nagy nyersanyaghiánya a folyami vagy tengeri homok lesz, mely a hagyományos beton előállításához szükséges. A beton maradék 10%-át olyan kötőanyag adja, mely főleg újrahasznosított műanyagból van.

A termék egy másik nagyon fontos és fenntartható újítása, hogy

szemben a hagyományos betonnal, az építőelemek előállításához itt egyáltalán nincs szükség vízre.

A víz mellőzése két szempontból is fontos: egyrészt kíméli a környezetet a kevesebb vízhasználat, másfelől pedig olyan helyeken is elő lehet állítani a betonkockákat, ahol egyébként is vízhiány van.

A polimer beton előállításához továbbá nincsen szükség cementre, ami azért is lényeges, mert a globális szén-dioxid kibocsátás 7%-áért a cement felel. A cement hiányának köszönhetően a polyblockok 58%-kal kevesebb szén-dioxidot bocsátanak ki, mint a hagyományos beton. A termék további előnye, hogy a leírása szerint könnyebb és erősebb is, mint a hagyományos társa.

Mindezeknek köszönhetően a technológiával a föld szegényebb országaiban is lehet elérhető árú házakat építeni - ebben a tekintetben csak búnusz a fenntartható mivolta. A polyblockot gyártó cégnek vannak is ilyen projektjei, mint például egy Namíbiában felépített óvoda és más lakóházak.

Nagy kérdés ugyanakkor, hogy mennyibe is kerül pontosan a termék előállítása. Természetesen az olyan hozzáférhetőbb alapanyagok alkalmazása, mint a sivatagi homok bizonyára olcsóbbá teszi a terméket - illetve csak tenné, ha lenne kész infrastruktúra annak szállítmányozására, alkalmazására. A legtöbb ilyen fenntartható innováció eleinte általában drágább, mint hagyományos versenytársai, azonban ez sok esetben csak a méretgazdaságosság hiányából és a hiányzó infrastruktúrából ered.

Betonlapok, amikben kevesebb a beton

Egy másik beton-innováció magát a betont venné ki a betonból. A Zürichi Egyetem munkatársai a geometria segítségével tennék fenntarthatóbbá a legfontosabb építőanyagunkat, méghozzá úgy, hogy

az általuk fejlesztett betonlapban 70%-kal vesebb beton van, mint egy hagyományosban.

Ezt úgy érik el, hogy a betonlapnak csak a kerete és a belső váza van betonból (a belső váz alatt itt a mechanikai, geometriai szempontok alapján kiszámított "feszültségi vonalakat" kell érteni. Azok a vonalak és pontok, amelyek mentén a betonlapra nehezedő súly - vagy feszültség - eloszlik). A fennmaradó lyukakban 3D nyomtatott ásványi hab kerül, mely szintén fenntartható anyagokból van: hulladékból és szénhamuból (valójában előbb készítik el a hab-elemeket és csak utáni öntik köréjük a betont).

A habkockák elsősorban szigetelőanyagként szolgálnak, amiket akár ki is lehet venni a betonlapból, annak teherbírása nem változik, a hab-elemeket pedig akár újra is lehet hasznosítani.

Fenntarthatósági szempontból a technológia előnye - azon túl, hogy a kevesebb beton kevesebb kibocsátással is jár -, hogy mivel sokkal könnyebb is, mint a hagyományos betonlapok, így szállítani is sokkal többet lehet belőle egyszerre, ami olcsóbbá teszi a fuvaruzást és természetesen az azzal fellépő kibocsátást is csökkenti (egységarányosan).

A beton egy másik innovatív felhasználása az egyre jobban elterjedő 3D nyomtatással készülő betonházak. Legutóbb épp a Kanári-szigeteken adtak át egy ilyet, melyet mindössze 30 óra alatt készítettek el, azelőtt pedig Belgiumban és Németországban adták át az első betonházakat.

