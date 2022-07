Már zajlik a zuglói óriásberuházás építése

Azok után, hogy áprilisban a projekt megkapta az építési engedélyt, július elején már a beruházás következő két ütemének a környezetvédelmi engedélyezési eljárását is elindította a Zugló-Városközpont Ingatlanfejlesztő Kft. - írja a Népszava . Mindeközben már a terület rozsdaövezetté való nyilvánításán is dolgozik a projektcég, az első ütem területén pedig már betonüzemet is felállítottak.