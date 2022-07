Amit a felvételizők nem akartak látni - Brutális drágulás a bérleti piacon

Bár hosszabb távon, 2015-höz képest a lakások átlagos bérleti díja országos szinten közel 66 százalékkal, Budapesten pedig 57 százalékkal nőttek júniusban, az inflációval korrigált adatok szerint jóval visszafogottabb 26 és 19 százalékos a drágulás. A júniusi átlagos - nominális - lakbérek 23,4 százalékos, a fővárosban pedig 24 százalékos emelkedést mutattak, így a fővárosban közvetlenül a felvételi ponthatárok kihirdetése előtt a téglaépítésű kiadó lakások átlagos bérleti díja 125-350 ezer forint, a paneleké 130-290 ezer forint között volt, a kiadó szobákat pedig közel 35,5-118,5 ezer forintért kínálták.

Még meredekebb emelkedőre kerültek júniusban az átlagos bérleti díjak lakbérek országos szinten és a fővárosban egyaránt.

Júniusban ugyanis a havi drágulás országosan 3,8 százalékos volt, Budapesten pedig 4 százalékos,

ezzel szemben májusban 2,6, illetve 2,5 százalékot tett ki. Éves szinten pedig országos átlagban 23,4 százalékkal, a fővárosban pedig 24 százalékkal kerültek többe a kiadó lakások a bérlők számára. - derül ki a legújabb KSH-ingatlan.com lakbérindexhez készült elemzésből.

A statisztika ismerteti egyrészt azt is, hogy az inflációval együtt milyen drágulás ment végbe a piacon, másrészt bemutatja, hogy a felvételi ponthatárok csütörtöki kihirdetése előtt mennyiért kínálták a téglaépítésű és panellakásokat, valamint szobákat Budapesten és az egyetemvárosokban.

66 vagy 26 százalékos a drágulás?

“Bár a bérleti díjak emelkedése kétségtelenül tempós, a hosszabb távú, inflációt is figyelembe vevő adatok azért mérsékeltebb drágulást mutatnak. 2015-höz képest az átlagos lakbérek országos szinten majdnem 66 százalékkal, a fővárosban 57 százalékkal emelkedtek júniusig a lakbérindex szerint. A KSH munkatársai az ingatlan.com adatai alapján azt is kiszámolták, hogy

az inflációt is figyelembe véve az országos drágulás 26 százalékos, a fővárosi pedig 19 százalékos volt

- értékelte a friss adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a bérek is emelkedtek, ami szintén támaszt adott a drágulásnak az elmúlt években. 2015-ben éves átlagban alig több mint 162 ezer forint volt a kedvezmények nélküli országos nettó átlagfizetés, míg az idei év első negyedévben 338 ezer forintra rúgott az átlagbér.

Mennyibe kerül egy kiadó panel? És egy szoba?

Indul a lakáskeresési szezon, az ingatlanhirdetési portál elemzése ennek apropóján bemutatja, hogy a csütörtöki ponthatár-hirdetés előtt egy nappal, szerdán mennyibe kerültek a kiadó lakások.

Budapesten a téglaépítésű kiadó lakóingatlanokat 125-350 ezer forintért kínálják. A különböző kerületeket nézve a VIII.-ban 185 ezer, a XI.-ben 190 ezer, a XI.-ben 210 ezer, a XIII.-ban pedig 200 ezer forint az átlag. A fővárosi kiadó panellakásokat 130-290 ezer forintos ár jellemzi. Az említett kerületekben pedig 150-215 ezer forintos átlagos díjjal várnak bérlőre a lakótelepi ingatlanok. A budapesti kiadó szobák esetében pedig 35 500 forinttól 118 500 forintig terjed a skála.

Az egyetemvárosok kínálatát nézve pedig kiderül, hogy a téglaépítésű kiadó lakások Debrecenben 150 ezer forintba kerülnek. Győrben, Szegeden és Pécsen egyaránt 140 ezer forintért lehet kivenni őket, Miskolcon pedig 100 ezer forint az átlag. A panelek esetében Debrecen, Szeged és Pécs azonos, 120 ezer forintos bérleti díjjal várja az szezont, míg Győr 115 ezer forinttal, Miskolc 97 500 forinttal. A szóban forgó egyetemvárosokban a kiadó szobák 40-65 ezer forintért jelentek meg a kínálatban.

Mélyrehatóbb összkép

Hétvégi cikkünkben még az előző havi bérleti díjak kapcsán számoltunk be az egyetemvárosok piacáról. Ebből idézve mélyebb összképet is kaphatunk a vidéki piacról:

Az OTP Ingatlanpont szakértői szerint Debrecen, Eger és Miskolc bérleti piaca most is élénk, a kiadó lakások gyorsan és nagyrészt közvetlenül a bérbeadótól kelnek el. A három északi egyetemváros ingatlanpiacán megjelentek a kifejezetten kiadási céllal vásárlók és azok is, akik a továbbtanuló gyermekük részére vesznek lakást, a bérleti díj fizetése helyett. A hallgatói roham még nem érzékelhető Szegeden, de a távoktatás visszaszorulásával az éppen szabad bérlemények nagyon gyorsan bérlőre találtak az év folyamán. Míg korábban jellemző volt, hogy a nyári időszakban visszaadták a bérleményüket a hallgatók, addig most inkább fenntartják a már meglévő bérlakásukat.

Győrben még mindig a keresleti piac jellemző, azonban a dinamikus áremelkedés üteme csökken, míg Székesfehérváron most úgy tűnik, hogy stagnálnak az árak. Itt szűkös a kínálat a bérleti piacon és az éppen kiadó ingatlanok szinte pillanatok alatt elkelnek.

2021-hez képest az idei év első felében egyértelműen pozitív irányú változást érzékeltek a szakértők Pécsen. A bérlemények tekintetében ugyanakkor szinte változatlan a helyzet, az elérhető ingatlanok rövid idő alatt elkelnek.

Megéri a vásárlás?

A bérleti díjak szintje a lakásárakhoz képest kevésbé emelkedett az elmúlt évek során, így most a bérlés sem feltétlenül rossz választás. Aki azonban mégis vásárolna, annak a felsőoktatásban tanulók által hagyományosan preferált, az ELTE, BME, Semmelweis és a Budapesti Corvinus Egyetem campusainak otthont adó kerületekben érdemes nézelődnie. Az OTP Lakóingatlan Értéktérképe alapján itt tavaly 9-15 százalékos áremelkedés ment végbe, melynek következtében 2021-ben a XI. kerületben átlagosan 846 ezer forint, a IX. kerületben 797 ezer forint, a VIII. kerületben pedig 690 ezer forint volt az ingatlanok átlagos négyzetméterára. Ez azonban az idei évre akár 10 százalékkal is tovább drágulhatott, a következő időszakban viszont a már korábban említett rezsicsökkentés részleges kivezetése miatt nagy átalakulások várhatók, melynek az alacsony energiafogyasztású lakások lesznek a nyertesei, míg a rosszul szigetelt, energiapazarló lakások az egyértelmű vesztesei lesznek.

