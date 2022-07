Borzasztó állapotban vannak a magyar ingatlanok - Ez a rezsiszámlán is meg fog látszódni

Borzasztó állapotban vannak energetikai szempontból a magyarországi lakások, otthonok, ami bizony a rezsiszámlán is meg fog látszódni amint életbe lép a rezsicsökkentés módosítása. Az energetikai tanúsítványok statisztikái szerint az átlagos magyar otthon FF besorolású, ami azt jelenti, hogy az épület szokásos használatához kapcsolódó energiaszükséglet évente 201 és 250 kWh/nm2 között van. Ez egy kisebb lakás esetén ez még átlag alatti fogyasztást is jelenthet, azonban egy 100 vagy több négyzetméteres családi ház már aligha férne bele a kormány által meghatározott átlagba. A tanúsítványi statisztikákból kiderül továbbá, hogy a szegényebb megyékben élők bizony sokkal nehezebb helyzetben lehetnek.

Nincsenek túl fényes állapotban energetikailag a magyarországi otthonok, derül ki az erre vonatkozó statisztikákból. Mielőtt azonban ezt számokkal is megmutatjuk előbb tisztázzuk (újra), hogy mik is azok az energetikai besorolások, tanúsítványok.

A lehetséges energetikai besorolási osztályok törvényileg „AA++”-tól „JJ”-ig terjednek, ahol az AA++-os házaknak minimális energiaigénye van, a JJ-seknek pedig kiemelkedően rossz. Az, hogy egy ingatlan melyik csoportba is fog kerülni meglehetősen sok tényezőtől függ (ilyen az épület külső szerkezeteinek hőszigetelési jellemzői, az épület külső lehűlő felületeinek és térfogatának aránya, a fűtési és melegvíz rendszerek típusát, hatékonyságát és a megújuló energiák felhasználását. Ezekről a tényezőkről bővebben ebben a cikkben írtunk).

A legfontosabb kritérium azonban egy otthon besorolásánál az az épület energiahatékonysága. Törvényileg ez

az épület szokásos használatához kapcsolódó energiaszükséglet számított vagy mért mennyiségét

jelenti, amely többek között magába foglalja a fűtéshez, a hűtéshez, a szellőztetéshez, a melegvíz-ellátáshoz szükséges energiát. Ezt kWh/nm2/év-ben határozzák meg és a pontos számítási mód is jogszabály szerint van rögzítve. Alább egy táblázatban foglaltuk össze a besorolást és a hozzá kapcsolódó energiahatékonyságot.

Energetikai besorolások Besorolás Energiahatékonyság (kWh/nm2/év) Szövegesen AA++ <40 Minimális energiaigényű AA+ 40-60 Kiemelkedően nagy energiahatékonyságú AA 61-80 Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb BB 81-100 Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő CC 101-130 Korszerű DD 131-160 Korszerűt megközelítő EE 161-200 Átlagosnál jobb FF 201-250 Átlagos GG 251-310 Átlagost megközelítő HH 311-400 Gyenge II 401-500 Rossz JJ >500 Kiemelkedően rossz Forrás: Országos Tanúsító Központ

Energetikai tanúsítványt normális esetben nem kötelező kiállítani, csak akkor, ha otthonunkat el- vagy bérbe akarjuk adni. Ennek köszönhetően évről évre pontos statisztikánk van arról, hogy az el- és bérbe adott lakások (amik így részben leképezik a magyar lakásállományt is) milyen tanúsítvánnyal rendelkeznek. 2021-ben 157 216 ilyen tranzakcióról tudunk - alább a tanúsítványok megoszlása.

Mint az látható, a legtöbb lakás CC besorolású, az átlag azonban FF-ben van, de sajnos így is rengeteg otthon van, ami ez alatt található. Tóth Csaba, az OC Investment Solutions Értékbecslés és Energetikai Tanúsítás üzletág vezetője két éve még arról nyilatkozott a Portfolio-nak, hogy

a Magyarországon található mintegy 4,4 millió lakóingatlan kétharmada energetikai szempontból elavultnak tekinthető,

a családi házak körülbelül 80%-a nem, vagy nem megfelelően hőszigetelt, így azok energiaigénye indokolatlanul magas.

A Masterplast számításai szerint, aki egy 100 m2-es FF kategóriájú épületben lakik, az bele tud férni a fogyasztásával a rezsicsökkentett szintbe, ám ebben az energetikai számításban csak a lakás alapvető működtetéséhez szükséges energiaszükséglet van benne, a hűtés, fűtés, és használati melegvíz. Ez a normatíva azonban messze nem fedezi a valós igényt, mert számos egyéb fogyasztás is keletkezik a lakásban vagy akár a lakáson kívül is.

VALÓJÁBAN LEGALÁBB A BB SZINTŰ ÉPÜLETEK TULAJDONOSAINAK VAN CSAK ESÉLYÜK ARRA, HOGY A FOGYASZTÁSUKAT A REZSICSÖKKENTÉSSEL TÁMOGATOTT SZINT ALATT TARTSÁK.

Az ország szegényebb részeiben a helyzet még rosszabb, hiszen az energetikai tanúsítványok országos, elektronikus nyilvántartása szerint a szegényebb megyékben egyre rosszabb tanúsításokat adnak ki. A legszegényebb megyéink közül (átlagjövedelem szerint) Békésben, Szabolcs-Szatmár-Beregben és Nógrádban is a HH minősítés dominál (24,4%, 18,9% és 25,4%), de jelentős az arány Borsod-Abaúj-Zemplénben is (20,8%) és egy sor további megyében (bár kevésbé kirívóan). A legfejlettebb régiókban nem meglepetésre a CC minősítésből adnak ki a legtöbbet - ilyen Budapest és Győr-Moson-Sopron is - és itt a legnagyobb a BB vagy jobb minősítések aránya is. Érdemes még kiemelni Jász-Nagykun-Szolnok megyét is, ahol a legtöbb tanúsítványt még csak nem is HH-ból, hanem JJ-ből adják ki, ami már nagyon megnehezíti az átlag alá való beférést.

Fontos megjegyezni ugyanakkor - és nem is véletlenül emeltük ki a "szokásos használathoz szükséges" energiafogyasztást -, hogy a szegényebb régiókban élők fogyasztása egyes esetekben el sem éri ezt a szokásos használatot, így hiába élnek rosszabb energiahatékonyságú házban, a legszegényebb rétegek fogyasztása bizonyára nem lépi át az átlagot.

Nagy hiba és elszalasztott lehetőség volt a kormány részéről, hogy a korábbi években - főleg a 2015-ben beindult konjunktúra után - nem támogatta kellőképp az otthonok korszerűsítését. A lakásállomány megújításának csak az elmúlt egy-két évben szentelt figyelmet a kormány a ZOP és a felújítási támogatás beindításával, illetve azzal a törvénnyel, miszerint az újépítésű épület minimum BB besorolású kell, hogy legyen. Előrelépés természetesen történt az elmúlt években, hiszen a 2019-es adatok szerint a kiadott tanúsítványok között még 0%-kal szerepeltek az AA vagy jobb besorolások.

Utólag persze mindig könnyű okosnak lenni és természetesen korábban senki sem számított egy ilyen szintű energiaválság kialakulására. A korszerűsítés támogatása azonban korábban is sok pénzt spórolt volna hosszú távon a háztartásoknak - most pedig ez mindennél jobban látszik.

Címlapkép: Getty Images