Közel 500 méter magas és 120 kilométer hosszú lehet a világ legnagyobb felhőkarcolója

Szaúd-Arábiában épülhet fel a világ egyik legmonumentálisabb építménye, a "The Mirror Line", mely a jelenlegi tervek szerint két egymással párhuzamos, 487 méter magas épület lenne köztük egy viszonylag szűknek látszó térrel - idézi a telex Wall Street Journalt . Az építmény 120 kilométer hosszan nyúlna be a tengerparttól a sivatagba, így alkotva egy lineáris várost, mely alatt nagysebességű vasút repeszt és még egy stadionnak is találnak benne helyet.