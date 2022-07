Hatalmas lakópark épülhet a XV. kerületben

A több kisebb társasházból összeálló projekt a Szilas-pataktól északkeletre, a Külső Fóti út és az M3-as autópálya bekötőszakasza között, a Vörösmarty TSZ területe mellett épülne meg. A fejlesztést még 2021 májusában nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánították.

A Palota Liget projekt helyszíne. Forrás: XV. kerületi önkormányzati előterjesztés (Budapest XV. kerület Palota Liget telepítési tanulmánytervéről).

A lap által is megtalált 2020-as telepítési tanulmánytervből kiderül, hogy a most beépítendő telekkel már a 2000-es évek elején is voltak tervek. A terület fejlesztésére 2002-ben készült kerületi szabályozási terv, melynek megfelelően a telekalakítások, közterület kialakítások megtörténtek. A tervezett utcák az önkormányzat tulajdonában vannak. A területre több épület építésére, a csatorna és egyébközműfejlesztések elkészítésének feltételével közel 80 db építési engedély került kiadásra. Azakkori előírások szerint a területen 858 db lakás épülhetett volna.

Ahogy arról annak idején a Portfolio is beszámolt, legutóbb még 2008-ban voltak konkrét elképzelések a telek beépítésére, akkor az Elephant Holding tervezett ide 1050 lakásos projektet szintúgy Palota Liget néven. A projektet a 2008-as válság végül bedöntötte és az eredeti terület is több tulajdonoshoz került. Ebből a legnagyobb részt (19,5 hektárt) az Indotek Csoport vásárolta meg még 2019-ben, ide épülne most fel a 677 lakásos, szintén Palota Liget nevet viselő projekt.

A Palota Liget látványterve. Forrás: Építészfórum

A tervdokumentumok szerint a lakások összesen 67 telken oszlanának el, változó méretű épületekkel - de maximum 12 lakás lehet majd egy telken. A tervezett lakások mind 70 négyzetméternél nagyobbak lennének.

A fejlesztő klasszikus lakóparki környezetben és megoldásokban gondolkozik, a típusterveket az Opinion Builders csapatával dolgozzák ki - árulta el Reskó Péter, a beruházás tervezéssel megbízott vezetője az Építészfórumnak. A koncepció meghatározásakor egységes megjelenésre törekedtek, ami azt jelenti, hogy a legtöbb épület földszint plusz két emeletes lesz. Csak a lakópark külső részén lesznek magastetős, hagyományosabb megjelenésű ingatlanok, beljebb modernebb, letisztultabb, lapostetős házak lesznek a jellemzőek. A kiviteli tervek folyamatosan készülnek, az engedélyezések, a lebonyolítás és a tenderek előkészítése is folyamatban van.

A Palota Liget nem összekeverendő a szintén XV. kerületben épülő, hasonló nevű Palota Parkváros beruházással, melynek keretei közt az első ütemben majdnem ugyan annyi, 673 lakás épül. Utóbbi kicsit odébb, a Szentmihályi út, a Késmárk utca és a Rákospalotai határút között épülne és a Manor Hungary Kft. beruházásában valósul meg.

