Nézzük, hogy alakulnak most a budapesti lakásárak!

Portfolio 2022. augusztus 02. 14:29

Noha a covid 2020-as kirobbanását követő évben a lakásárak növekedési üteme is megtorpant, az elmúlt egy évet nézve úgy tűnik, folytatódott a korábbi évek növekedési üteme. A hivatalos NAV adatokban ugyan több mint fél év a csúszás, de a legnagyobb közvetítők tapasztalatai alapján pontos becslést lehet készíteni a jelenlegi árakra is. Budapesten az Otthon Centrum első féléves adatai szerint az átlagos négyzetméterár 882 ezer forint volt, míg Budán az átlagérték már átlépte az egymilliós határt. Fél év alatt 12,5 százalékkal nőttek az árak, de vannak olyan kerületek, ahol ennél markánsan nagyobb az áremelkedés. Az adásvételek számában ugyanakkor már érezhető a lassulás, a Duna House számítása szerint a júliusi adásvételek száma a szokásosnál is alacsonyabb volt, ami előbb utóbb az árakban is meg fog mutatkozni.