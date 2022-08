Éveket lépne vissza a BKV? Dízelre cserélnék a Várban közlekedő elektromos buszokat

Dízelre cserélné a Várban közlekedő hatéves elektromos buszokat a főváros közlekedési cége, a javítási költségek, illetve a fenntartásuk ugyanis túl magas összegeket emésztene fel, és az alkatrészek beszerzése is problémás - értesült a hvg.hu.

A hvg értesülései szerint nemrég mérte fel a BKV a még 2016-ban üzembe álló elektromos Modulo C68e típusú midibuszok állapotát, és arra jutottak, hogy egy-egy C68-as rendbetétele (ami magába foglalja az elöregedett akkupakkok cseréjét is) eléri 200 millió forintot. Ez az összeg pontosan annyi, mint amennyiért ezeket a Várban közlekedő buszokat megvásárolták 2016-ban. Ezért a főváros közlekedési cége most azt fontolgatja, hogy

dízelre cserélné a hatéves elektromos buszflottáját, ugyanis fenntarthatatlan a járművek további üzemeltetése.

A lap értesülései szerint ezzel az elektromos busztípussal korábban több probléma is volt, a nem megfelelő minőségellenőrzés miatt például több alkatrész is kirázódott ezekből a buszokból miközben a Várban közlekedtek, a dugattyús kompresszor túl hangos lett, a MABI által átépített futóművek pedig darabokra hullottak. (Az Ikarus egykori mátyásföldi, Újszász utcai buszgyártó üzeme helyén jött létre új cégként a MABI Bus Kft. amely ezen a telephelyen rendezte be a kompozit karosszériás Modulók gyártóüzemét, később Ikarus Egyedi Kft.-re átkeresztelték, és a rengeteg megrendelés ellenére végül csődbe mentek 2018-ban.) Az eredetileg forgalomba állított, ezen az útvonalon közlekedő 20 darab elektromos buszból jelenleg már csak 17 fut, a meghibásodott alkatrészek cseréje pedig újragyártás hiányában nagyon nehézkesen működik.

A BKV azon ötletét, hogy dízeljárművekre cseéljék az elektromos buszokat sem a főváros, sem a BKK nem támogatja, a városháza inkább azt javasolja a BKV-nak, hogy a C68-asokat új elektromos buszokra cserélje.

A 20 midibusz lecserélésével azonban nem oldódna meg minden gond, mert a teljes flotta 40 ilyen buszból áll, az új elektromos buszok beszerzésére pedig vélhetően nem lenne elegendő forrás. Valamilyen megoldást viszont hamarosan találniuk kell, ugyanis ezek a buszok egyre kevesebb kilométert (jelenleg maximum 40–80) tudnak megtenni, az alkatrészeik pedig folyamatosan kopnak.

