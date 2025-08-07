Egykor benne látták Oroszország szebbik arcát, ma tengeralattjárókat küldenek ellene – Miért lett Medvegyevből háborús uszító?

A Vlagyimir Putyinon kívüli még egyetlen élő (volt) orosz elnök, Dmitrij Medvegyev az ukrajnai háború kitörése óta lényegében folyamatosan fogalmazza meg a Nyugatot és Ukrajnát fenyegető üzeneteit. Azonban egészen mostanáig kellett várni, hogy nyugati politikus érdemben reagáljon ezekre: Donald Trump amerikai elnök pénteken két atom-tengeralattjárót vezényelt Oroszország partjai közelébe. Hogyan lett Medvegyev Nyugat-barátnak maszkírozott elnökből háborús héja, és mennyire kell komolyan vennünk a fenyegetéseit?

Medvegyev fenyeget, Trump válaszol

Dmitrij Medvegyev volt orosz államfő egy Telegramon közzétett atomháborús üzenete szokatlan hatást keltett: Donald Trump amerikai elnök parancsba adta, hogy két atom-tengeralattjáró induljon el Oroszország partjainak közelébe. Bár a lépés aligha fog atomháborúhoz vezetni – a Kreml hétfőn jelezte is, hogy nem tartják eszkalációnak –, legalábbis a retorika szintjén mindenképpen szintlépést jelent.

Trump hivatalba lépését követően előbb nagyon kesztyűs kézzel bánt Oroszországgal és vezetőjével, Vlagyimir Putyinnal, de az elmúlt hetekben betelt nála a pohár, miután belátta, hogy az orosz elnök a tűzszüneti kezdeményezésekre csak szép szavakkal válaszol, majd még brutálisabb drón- és rakétatámadásokat indít Ukrajna ellen. Bár sokan – például John Bolton, Trump egykori nemzetbiztonsági tanácsadója – túlzásnak tartják, hogy egy döntési helyzetben nem lévő orosz politikus sokadszorra elmondott nukleáris fenyegetésére Trump így reagál, mások úgy érvelnek, hogy Medvegyev posztja csak ürügy volt arra, hogy az Egyesült Államok erőt demonstráljon Oroszországgal szemben, így kényszerítve Putyint, hogy hajoljon meg Trump augusztus 8-án lejáró ultimátuma előtt.

Telegram-üzenetében a volt orosz elnök, aki jelenleg a Biztonsági Tanács elnökhelyettese, Trumpnak arra a Truth Social-posztjára reagált, amelyben „halott gazdaságnak” nevezte India és Oroszország gazdaságát. Erre föl említette meg Medvegyev a „Halott Kéz” nevű rendszert, amelyet még a Szovjetunió idején fejlesztettek ki, és amely akkor is lehetővé teszi, hogy Oroszország atomcsapással válaszoljon egy előzetes nukleáris csapásra, ha ez utóbbi a teljes moszkvai vezetést megsemmisítette.

Medvegyev üzenetében azonban valójában semmi új nincs: az egykori elnök lényegében az ukrajnai háború kitörése óta folyamatosan küldi atomháborús és harmadik világháborús üzeneteit a Nyugatnak.

De hogyan jutott el odáig, hogy Oroszország első számú háborús provokatőre legyen?

Liberális reménységből háborús héja

Dmitrij Anatoljevics Medvegyev értelmiségi családba született Leningrádban, a mai Szentpéterváron 1965-ben. Magyar szempontból érdekesség, hogy a család – az egyetemen tanító apa és a szintén egyetemen oktató anya, valamint egyedüli gyermekük, Dmitrij – a Kun Béláról elnevezett utcában laktak. A fiatal Medvegyev a Leningrádi Állami Egyetem jogi karán végzett 1987-ben. Már egy évvel később beszippantotta a politika, és beállt egykori tanára, az ellenzéki érzelmű Anatolij Szobcsak csapatába, aki az utolsó szovjet vezető, Mihail Gorbacsov által létrehozott Szovjetunió Népi Küldötteinek Kongresszusába pályázott.

Szobcsak be is került a Kongresszusba, ahol 1991-ig volt képviselő, majd megválasztották Szentpétervár polgármesterének. Egyik fő emberévé egy másik egykori tanítványa, Vlagyimir Putyin vált, aki a város külügyi bizottságának vezetését kapta meg. E bizottság tanácsadója lett Medvegyev: a két későbbi orosz elnök élete ettől kezdve szorosan összefonódott. Mikor Putyin 1999 augusztusában miniszterelnök lett, többeket meghívott hivatalába volt szentpétervári kollégái közül, így Medvegyevet is.

Az Oroszországi Föderáció első elnöke, Borisz Jelcin 1999. december 31-én váratlanul lemondott, és átadta a hatalmat a kormányfőnek, Putyinnak. Az új elnök aztán 2000 márciusában rendes elnökválasztáson is megmérette magát, ahol 54 százalék feletti szavazataránnyal már az első fordulóban többséget szerzett. Kampányfőnöke Dmitrij Medvegyev volt, aki aztán elnöki kabinetfőnök-helyettes, majd ezzel párhuzamosan az orosz állami gázóriás, a Gazprom igazgatótanácsának elnöke lett. 2003 és 2005 között a Kreml kabinetfőnökeként dolgozott, vagyis Putyin kvázi jobbkezeként működött. 2005 és 2008 között első miniszterelnök-helyettes volt a kormányban.

Vlagyimir Putyin első elnökválasztási győzelme után kampányfőnökével, Dmitrij Medvegyevvel 2000. március 27-én. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

Az alkotmány értelmében Putyinnak két négyéves ciklus után távoznia kellett Oroszország éléről. Bár sokan arra számítottak, hogy a volt KGB-sek köréből, a szilovikokból választ majd utódot magának, az elnök 2007-ben meglepő módon a sokak által túl liberálisnak tartott Medvegyevet választotta informálisan utódjául. Ebben szerepet játszhatott, hogy Medvegyev népszerűbb volt, mint az alternatív jelöltek, de az is sokat nyomhatott a latban, hogy a szentpétervári barát örök másodhegedűs volt Putyin mellett, akinek így nem kellett attól tartania, hogy protezsáltja föléje nő.

Medvegyevet a 2008-as elnökválasztás előtt együtt kampányolt Putyinnal, és elnöki győzelme után egykori főnökét nevezte ki miniszterelnöknek. Bár Oroszország formálisan továbbra is prezidenciális köztársaság maradt, ahol az elnök a végrehajtó hatalom feje, a miniszterelnök pedig a napi ügyek intézője, a háttérben az igazi vezető Putyin volt.

Putyin láthatóan a „jó rendőr” szerepét osztotta Medvegyevre, aki liberálisabb arcélével egy modernizálódó, a Nyugattal jó kapcsolatokra törekvő Oroszország képét mutatta a világnak.

Annak ellenére is, hogy alig néhány hónappal elnökké választása után tört ki az első komolyabb nemzetközi konfliktus, amelyben Oroszország háborúzó fél volt: az orosz-grúz ötnapos háború, amely Grúzia (Georgia) vereségével végződött. A Nyugat azonban nem lépett fel Oroszországgal szemben, és Medvegyevnek is gyorsan elfelejtette a történteket, amit az is segített, hogy még egy EU-s elemzés szerint is Tbiliszi indította el a háborút az oroszbarát szakadár Dél-Oszétia tartomány ellen, Oroszország pedig hivatalosan utóbbi védelmében lépett fel. (A grúz provokáció azonban valójában csak ürügy volt Oroszország számára, Moszkva ugyanis meg akarta mutatni az Egyesült Államoknak, hogy Grúzia nem lehet NATO-tag, miután nem sokkal korábban George W. Bush amerikai elnök a kaukázusi ország és Ukrajna NATO-tagsága mellett tett hitet.)

Barack Obama amerikai és Dmitrij Medvegyev orosz elnök 2009-ben. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

Az orosz-grúz háború után Medvegyev egy „békés” Oroszország képét akarta közvetíteni a Nyugat felé: ennek egyik fontos mozzanata volt, hogy 2010-ben Barack Obama amerikai elnökkel együtt aláírta a nukleáris leszerelés következő lépéseként az Új Start szerződést. (Putyin 2023-ban felfüggesztette ebben Oroszország részvételét, de nem lépett ki belőle.)

A 2012-es elnökválasztáshoz közeledve egyre többször merült fel nyugati elemzőkben a kérdés: vajon szerzett-e olyan önállóságot a „liberális” Medvegyev, hogy akár egy következő elnöki ciklusnak is nekiinduljon, vagy inkább az a feltételezés az igaz, hogy Putyin az igazi „főnök”, az elnök pedig csak a bábja. Medvegyev végül rövidre zárta a kérdést, mikor 2011. szeptember 24-én a hatalompárt, az Egyesült Oroszország kongresszusán bejelentette, Putyint javasolja a párt elnökjelöltjének.

Vlagyimir Putyin elnök és Dmitrij Medvegyev miniszterelnök a 2012. május 9-i moszkvai Győzelem napi parádén. Forrás: government.ru / Wikimedia Commons

Miután Putyin megnyerte a 2012-es elnökválasztást, a miniszterelnöki posztra Medvegyevet nevezte ki, aki egyben az Egyesült Oroszország párt elnöke is lett (ezt a tisztségét a mai napig megőrizte). A leköszönt államfő mint miniszterelnök szürke eminenciásként tevékenykedett egészen 2020-ig, amikor Putyin váratlanul leváltotta, és helyére a technokrata Mihail Misusztyint nevezte ki (aki a mai napig kormányfő). Medvegyev a Biztonsági Tanács elnökhelyettesi pozíciójával vigasztalódhatott.

A Biztonsági Tanács egy konzultatív testület, amely az elnök döntéseit segíti nemzetbiztonsági és külügyi kérdésekben. A Tanács elnöke a mindenkori államfő, jelenleg Putyin, titkára, vagyis adminisztratív vezetője Szergej Sojgu volt védelmi miniszter. A testület tagjai többek között a miniszterelnök, a belügy-, a külügy- és a védelmi miniszter, a törvényhozás két házának elnöke, illetve az FSZB és a külső hírszerzés (SZVR) vezetője.

Elnökhelyettesként Medvegyev pozíciója jobbára formális: lényegében tanácsadóként működik, döntési pozíciója nincs.

Vagyis tipikuson olyan posztról van szó, ahova olyan „bukott” politikust küld egy vezető, akinek lojalitása megkérdőjelezhetetlen, szakmai készsége viszont igencsak megkérdőjelezhető.

Miért váltott szerepet Medvegyev?

Medvegyev 2012 és 2022 között lényegében „eltűnt” a világ közvéleményének szeme elől.

Változást az ukrajnai háború kitörése hozott, ami új szerepet adott számára: a háborús héjáét, a provokatőrét, aki durva közösségimédia-posztjaival véteti észre magát.

Miközben 2008 és 2012 között Medvegyev volt a „liberális”, aki Oroszország Nyugat-barát arcát mutatta, Putyin pedig az erőskezű, birodalmi álmokat dédelgető vezető, most Medvegyev a „rossz rendőr”, akihez képest az elnök egészen mérsékelt vezetőként tűnik fel.

Medvegyev új szerepének két fő értelmezése van. Az egyik szerint a „bukott” politikus így akar látszódni, egyrészt az orosz és a nyugati közvélemény számára, másrészt a putyini hatalomgépezeten belül, ahol ténylegesen meglehetősen alacsony posztra került. Medvegyev számára a „háborús héja” szerepe arra jó, hogy megmutassa, ő továbbra is valaki, nemcsak „volt orosz elnök”: valaki, akinek szavaira figyel a Nyugat is, akinek a háborús tirádáiról nagy külföldi újságok is beszámolnak. Ezen értelmezés szerint a provokatőr szerepét Medvegyev saját maga találta ki magának, hogy ezzel biztosítsa fontosságát a hatalmi gépezetben, és bizonyítsa jelentőségét a közvélemény előtt.

A másik értelmezés szerint viszont a szerepet a Kreml boszorkánykonyhájában főzték ki Medvegyev számára, aki így a „rossz rendőr” szerepében egyrészt Putyint tudja megjeleníteni „jó rendőrként”, másrészt folytonos fenyegetéseivel elrettentheti a Nyugatot a „vörös vonalak” átlépésétől. És hogy miért éppen a korábbi „liberális” elnök kapta ezt a szerepet? Épp azért, mert mint volt elnök ő ismert, továbbá el tudja játszani, hogy továbbra is befolyással bír a döntéshozatalra.

Érdekesség, hogy a Newsmaxnak adott pénteki interjújában Donald Trump Medvegyevet az „egyik legfontosabb tanács vezetőjének” nevezte, akit épp ezért kell komolyan venni, és ez indokolja az atom-tengeralattjárók megindítását. Bármi is legyen Medvegyev „héjaszerepének” motivációja, most valóban fontos ember szerepében tűnik fel, akinek a szavaira még az amerikai elnöknek is reagálnia kell.

Pedig Medvegyev legutóbbi atomháborús fenyegetése egyáltalán nem tűnik ki az elmúlt három és fél évben bemutatott „írói munkásságából”. Már előző, július 28-án Trumpnak célzott üzenetében is az Egyesült Államok és Oroszország közötti háborúhoz vezető lépésként értékelte az amerikai elnök tíznapos ultimátumát. Sőt, már május 27-i X-posztjában is – amelyet azzal kapcsolatban fogalmazott meg, hogy Trump szerint Putyin „a tűzzel játszik” – azt írta:

Én egyetlen IGAZÁN ROSSZ dolgot ismerek – a III. VH-t.

Vagyis a harmadik világháborút.

Medvegyev rendszeresen alkalmaz lealacsonyító kifejezéseket Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre vagy éppen nyugati vezetőkre, mint például Ursula von der Leyenre. Friedrich Merz kancellárt egyszerűen „nácinak” nevezte, Mark Rutte NATO-főtiktárt pedig egy szibériai munkatáborban látta volna szívesen. Fenyegetései tehát aligha komolyan vehetők, és nyugati vezetők eddig nem is reagáltak rájuk. Ám ez Trump lépésével most megváltozott.

Címlapkép: Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese az Ismeretek. Az elsők című oktatási tanácskozáson beszél a moszkvai Poklonnaja-hegyen lévő Győzelem Múzeumban 2025. április 29-én. A háttérben Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt ábrázoló gúnyfigurák képe. MTI/EPA/Szputnyik/A kormány sajtószolgálata/Jekatyerina Stukina