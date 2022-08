Átértékelődnek a családi házak az emelkedő rezsiköltségek miatt - A budapesti agglomerációban nézelődtünk

Portfolio 2022. augusztus 07. 13:00

Az elmúlt két évben felerősödött az agglomeráció nagyobb méretű családi házai iránti kereslet, miután a covid okozta lezárások miatt sokan döntöttek úgy, hogy az élhetőbb méretű, de a főváros határán kívül található helyeken vásárolnak ingatlant. A magas kereslet nagyon hamar az árakban is megjelent, most viszont a rezsicsökkentés részleges kivezetésével egy új tényező jött be a képbe. Ennek kapcsán megnéztük, hol állnak most az árak egy felújítandó és egy felújított nagyobb méretű családi ház esetében az agglomeráció népesebb településein.