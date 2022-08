A brutális lakásár-emelkedés eredménye: nálunk az egyik legnehezebb Európában lakáshoz jutni

Portfolio 2022. augusztus 10. 06:00

Mint arról a napokban több ízben is beszámoltunk, 2022 első negyedévében tovább folytatódott a lakásárak szárnyalása és sok helyen negyedéves alapon is 20% körüli drágulás volt tapasztalható. Ha úgy érezzük, hogy béreink nem tartanak lépést ezzel az eszeveszett drágulással, akkor nem tévedünk - ahogy arra az Equilor is rámutat, a lakásár/bér arányok csak tovább romlottak az elmúlt szűk tíz évben és európai összevetésben is nagyon magasnak mondható.