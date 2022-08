Nyugat-Európában terjeszkedik az egyik legnagyobb magyar ingatlancég

Jelentős fejlődésen ment keresztül a logisztikai piac Lengyelországban és más kelet-közép-európai országokban az elmúlt néhány évben. A 7R és a Colliers lengyel logisztikai és ipari szektorról szóló jelentése szerint 2021 rekordév volt a kereslet és a kínálat tekintetében. A téma kapcsán a Lengyelországban is aktív WING elnök-vezérigazgatója, Noah Steinberg is elmondta gondolatait, aki azt is elárulta, hogy a cég nyugat-európai terjeszkedést tervez.