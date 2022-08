Egy sor nagy állami beruházás maradhat el Újbudán - Ennek nem fognak örülni a helyiek

Egy sor nagyszabású állami beruházás maradhat el Óbudán, ez pedig jelentős hatással lehet a kerület lakosainak életére - derül ki az Újbuda TV riportjából . A kiszivárgott információk szerint eltolódhat a Galvani híd építése, a fonódó villamos meghosszabbítása, a déli elkerülő vasút fejlesztése, vagy a Műegyetem tervezett új épülete is. Az elmaradó projektek a lakosság számára fontos problémákat hagynak megoldatlanul - főleg a közlekedést tekintve.

A MOL székház és a Kopaszi-gáton épülő új városnegyed (BudaPart) fejlesztése szakadatlanul folytatódik, azonban ha az állam nem segít a helyi infrastruktúra fejlesztésében (utak szélesítése, fonódó villamos fejlesztése), az komoly problémákhoz vezethet a helyi közlekedésben - derül ki az Újbuda TV riportjából. A kormány a MOL torony építése kapcsán eleve csak a kapcsolódó villamosvonal tervezésére tett vállalást (azt is csak utólag), de nem tudni hogy most ezzel például mi lesz - mondta Ongjert Richárd, urbanista. "Nagyon érdekes kaland lesz, hogy ki mivel fog oda közlekedni" - összegezte.

"A jogszabály ma is azt mondja, hogy az önkormányzat szerződést köthet a fejlesztővel, hogy a beruházással kapcsolatban milyen olyan terheket vállal át, ami amúgy közfeladat lenne - ilyen lehet egy iskola vagy óvoda építése vagy az úthálózat fejlesztése. Ha ebben nem sikerül megállapodni, akkor az önkormányzat elutasíthatja a beruházást" - mondta.

Mivel azonban a Kopaszi-gát fejlesztése kiemelt állami beruházás lett, így az önkormányzatnak ez a jogköre nincs meg

- emelte ki.

Felmerült, hogy az elhalasztandó beruházások tervei (amik már évek óta készülnek) esetlegesen kárba mennek. A szakértő ennek kapcsán kifejtette, hogy a történelem már amúgy is tele van olyan tervekkel, amik aztán különböző okok miatt nem valósultak meg, de nem is hiányoznak senkinek. A Galvani híd például nem ilyen lenne, mert arra valóban szükség van - egy ilyen projekt kiviteli terveit pedig két-három évente felül kell vizsgálni, hiszen közben fejlődik például a technológia is. Nagy kérdés, hogy mennyi időre halasztják el a tervet és hogy utána új tervet készítenek-e vagy maradnak a réginél, "az ilyen tervek ilyenkor elkezdenek erjedni" - mondta.

Az el nem készülő híd hiánya önmagában is nagy hátrányt jelent a lakosságnak, hiszen továbbra is nehézkes marad a közlekedés Pest és Buda között a város ezen részén. A híd nem egy új körút eleme lenne, csak az átkelést könnyítené meg jelentősen a Duna két partja között.

A déli körvasút pályájának Hamzsabégi úti bővítésének elmaradása a fentiekkel ellentétben örömet okozhat a lakosságnak, akik eddig is hevesen ellenezték a fakivágással és a park szűkítésével járó projektet. "A vasúti forgalmat ezen a vonalon azonban bővíteni kell, így a helyi és összvárosi érdekek itt ütköznek" - mutat rá Ongjert Richárd.

Címlapkép forrása: UN Studio