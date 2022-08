Enyhe lassulás a lakbérek növekedési ütemében

Bár éves szinten még mindig erőteljes és gyorsuló drágulás látható az országos lakbérekben, havi szinten már a lassulás jelei láthatók - áll a KSH-ingatlan.com legújabb, júliusi változásokat bemutató lakbérindexéhez készült elemzésben.

A kiadó lakások bérleti díja 2022 júliusában országosan 2,3, Budapesten 3,0%-kal magasabb volt az egy hónappal korábbinál. Az előző év júliusához viszonyítva országosan 23, Budapesten átlagosan 25%-kal növekedtek a kínálati lakbérek. A pesti belső kerületekben történt a legnagyobb mértékű, 27%-os emelkedés.

A júliusi bérleti díjak országosan 13, Budapesten 15%-kal haladták meg a járvány előtti, 2020. januári csúcsot, reálértéken számítva azonban továbbra is elmaradtak attól.

A számottevő nominális emelkedés ellenére a lakbérek reálértéke továbbra is elmarad a járvány előtti szinttől. 2022 júliusában az előző hónaphoz mérten leginkább a budai egyéb (nem hegyvidéki) kerületekben (4,6%) és a pesti belső kerületekben (4,1%) emelkedtek a kínálati lakbérek, miközben a budai hegyvidéki kerületekben 2,5, a pesti átmeneti 3,0, a pesti külső kerületekben pedig 1,0%-os növekedés történt.

Portfolio Lakás Klub 2022-ősz A hazai lakáspiacról részletesebben is beszélnek majd a szakértők a LAKÁS KIÁLLÍTÁS szeptember 24-i ingyenes Klub programján. Részletekért kattints!

Az előző év azonos időszakához képest továbbra is a pesti belső kerületekben volt a legnagyobb mértékű, 27%-os drágulás; a budai hegyvidéki kerületekben 24, a budai egyéb kerületekben 23, míg a pesti átmeneti kerületekben 23%-kal emelkedtek a lakbérek. Továbbra is a pesti külső kerületekben nőttek legkevésbé a lakbérek, ennek mértéke azonban így is elérte a 17%-ot.

2022 első hét hónapjában jelentősen csökkent a kiadásra meghirdetett lakások száma.

A lakásbérleti piac területi arányaiban továbbra sem történt érdemi elmozdulás: a 2022 első hét hónapjában figyelembe vett hirdetések 59%-a fővárosi, 27%-a megyei jogú városban lévő lakásokra vonatkozott. A megfigyelt hirdetések túlnyomó többsége (94%-a) többlakásos épületben lévő lakásokra vonatkozott, a fennmaradó 6,3% esetében családi házakat hirdettek meg. Budapesten a kiadó lakások mindössze 3,1%-a volt családi ház. 2022 első hét hónapjában a fővárosban a hirdetések 42, országosan 44%-a származott magánszemélyektől.

A budapesti bérleti díjak 120 ezer és 295 ezer forint között szóródnak, a legolcsóbb a XXI. kerület, a legdrágább az V. kerület lett. A megyeszékhelyeken ugyanez 90 ezer és 160 ezer forint között alakul, előbbi érték Salgótarjánra és Békéscsabára igaz, utóbbi pedig Székesfehérváron jellemzi a piacot.

Címlapkép forrása: Getty Images