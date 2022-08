Vizsgálódott a GVH: fontos ajánlásokat fogalmaztak meg az építőipar számára

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) augusztusban lezárta a szigetelőanyagok piacát vizsgáló gyorsított ágazati vizsgálatát, és a termékárak csökkenését célzó ajánlásokat fogalmazott meg a gyártók, a lakosság, a hulladékgazdálkodási szolgáltatók és a jogalkotó számára egyaránt. A végleges jelentést augusztus 26-án publikálta honlapján. Ennek megállapításait foglalja össze Turi Anna, a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda versenyjogi csoportjának vezetője.

Az ágazati vizsgálatok

A gyorsított ágazati vizsgálatot, mint a GVH új hatáskörét, a magyar jogalkotó tavaly intézményesítette abból a célból, hogy a versenyhatóság gyorsan és hatékonyan fel tudja mérni a versenyfeltételeket egy adott piacon. A szóban forgó vizsgálat az ötödik a gyorsított ágazati vizsgálatok sorában.

Nem véletlenül esett a választás most erre a piacra: az építőanyagok ára az elmúlt években meredeken emelkedett, a gazdaság számos szegmensét kedvezőtlenül érintve. A gyorsított ágazati vizsgálat eredményei megerősítik, hogy a három vizsgált szigetelőanyag, azaz az ásványgyapot, az expandált polisztirol (EPS) és az extradurált polisztirol (XPS) termelői/importőri árai átlagosan 61 %-kal emelkedtek az elmúlt három évben. A jelentés szerint az áremelkedés a termeléshez szükséges energia (olaj, villamos energia, földgáz), továbbá – a forintárfolyam leértékelődése folytán - a gyártáshoz felhasznált import nyersanyagok drágulásával, és a kereslet növekedésével magyarázható.

"A vizsgálat során a GVH nem tárt fel versenyfelügyeleti eljárás indítására okot adó körülményt, azonban számos, a piac szempontjából kedvezőtlen tényezőt azonosított, amelyek ellensúlyozására több intézkedést is javasolt. Ezek többsége fenntarthatósági szempontokra összpontosít” – emeli ki Turi Anna, a Schönherr szakértője.

A jelentésben megfogalmazott ajánlások

A GVH arra biztatja a gyártókat, hogy:

növeljék termelési kapacitásaikat,

fektessenek nagyobb hangsúlyt a hulladékanyagok és a visszagyűjtött termékek gyártási folyamatba való becsatornázására, az újrahasznosításra, valamint az ehhez szükséges technológiai háttér fejlesztésére (az újrahasznosítás segíthet a gyártóknak az esetleges nyersanyaghiány kezelésében, és csökkentheti a termelési költségeket, ami a fogyasztói árakban is megmutatkozhat),

a szállítási és fuvarozási kapacitásaik tervezésekor törekedjenek fokozott figyelmet fordítani az ESG (felelős környezeti, társadalmi és vállalatirányítási) szempontokra.

A lakosságnak a GVH azt javasolja, hogy a megrendelők és a tervezők a lehető legkorábban konzultáljanak a szigetelést végző vállalkozóval a felhasználandó szigetelőanyag-típusokról, figyelembe véve az aktuális árat és az elérhető kínálatot. A gyorsított ágazati vizsgálat feltárta, hogy bizonyos fokú helyettesíthetőség áll fenn a különböző vizsgált szigetelőanyagok között. Mivel azonban a hőszigetelést a műszaki és tűzvédelmi terveknek is tartalmazniuk kell, a tervek elfogadása után már nincs lehetőség utólagos módosításra - ahogyan arra a jelentés is rámutat.

A hulladékgazdálkodási szolgáltatóknak ajánlott továbbá a szelektív hulladékgyűjtési rendszert úgy átalakítani, hogy a lakosság számos ponton, egyszerűen és ingyenesen leadhassa a sztirol és polisztirol csomagolóanyagokat. Az így összegyűjtött tiszta terméket értékesíthető a hazai EPS- és XPS-gyártóknak, amelyek az újrahasznosított csomagolóanyagokból költséghatékonyan tudnának a termeléshez szükséges nyersanyagot előállítani.

Végezetül, a GVH a magyar jogalkotó figyelmébe ajánlja, hogy a lakásépítési és épületfelújítási állami támogatásokkal hosszú távon stabilizálható a szigetelőanyagok iránti kereslet, amellyel kiküszöbölhetők a szélsőséges keresleti ingadozások. Ez segítene a gyártóknak a termelési kapacitásaik tervezésekor és a beruházási döntéseik meghozatalában, ami a piac kínálati oldalán kiszámíthatóbb működést tenne lehetővé, ezáltal elkerülve a jövőbeli termékhiányokat.

Mire kell figyelni?

"A piaci szereplőknek arra is érdemes figyelni, hogy a GVH a gyorsított ágazati vizsgálatok esetében is élhet a helyszíni kutatás (ún. hajnali rajtaütések) lehetőségével” – hívja fel a figyelmet a Schönherr versenyjogásza. A gyorsított ágazati vizsgálat lefolytatásához a GVH több helyszíni kutatást is végzett hőszigetelőanyag-gyártóknál és építőanyag-kereskedőknél egyaránt, mely során adatokat, információkat szerzett be az érintett cégektől.

Amíg a hőszigetelőanyagok piacának működésében érzékelhető zavarok nem mérséklődnek, addig a piaci szereplőknek számolnia kell azzal, hogy a versenyhatóság kiemelt figyelemmel fogja követni a piaci viszonyok alakulását.

De hasonló várható más építőanyagokkal kapcsolatos piacokon is” – zárja az ügyvéd.

Címlapkép: Getty Images