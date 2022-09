Nagy átalakulás jön az ingatlanpiacon, de aki felkészül, még jól is járhat

A Leo Szakmai Reggelin Kákosy Zsolt beszélt az ingatlanpiac, elsősorban a PM előtt álló kihívásokról. A szakember szerint jelentős változás várható a piacon, de aki felkészülten néz szembe az új kihívásokkal még jól is járhat.

A 2022. szeptember 28-án tartott Leo Szakmai Reggelin Kákosy Zsolt MBA MRICS, az Icon Real Estate Management Kft. vezető igazgatója, és Property Management vezetője a Property Magamenet (PM), azaz az ingatlanok napi szintű menedzselése és fenntartása szempontjából aktuális kihívásokról beszélt.

Az igazgató két fontos iparágbeli változást emelt ki, az ESG szempontok folyamatosan növekvő szerepét, és a gazdasági recessziót. Kákosy Zsolt úgy látta, hogy a jelenlegi tendenciák, különösen az energiaárak és infláció okozta bizonytalanság a bérlők működőképességét fogja veszélyeztetni. Ez hosszútávon túlkínálati piachoz vezeti, tehát a működképes bérlők kerülnek alkupozícióba. Az ingatlantulajdonosoknak ezeket a folyamatokat figyelembe véve kell kialakítaniuk stratégiáikat, előtérbe kell helyezniük az energiahatékonyságot, a szakértelmet, és a lehető legrészletesebben meg kell ismerniük a bérlőik magatartását.

Leo Szakmai Reggeli, Kákosy Zsolt, forrás: Icon

PM szempontból a vezető szerint a befektetés értékének megőrzése, ehhez pedig energia- és költségkontrollra van szükség. Itt szerinte a legfontosabb mondás. hogy a "legolcsóbb energia, az el nem használt energia". Törekedni kell tehát az energiahatékony működésre, és a lehetőségek szerint az ingatlanokat is ebbe az irányba kell fejleszteni. Kákosy Zsolt szerint fontos, hogy célokat tűzzünk ki, folyamatosan mérjük a fogyasztásunk, és optimalizáljuk az épületeinket.

Emellett természetesen nem elhanyagolható a bérlői edukáció sem, hiszen hiába vezetünk be különbözői technológiai megoldásokat, ha aztán a bérlők nem használják azokat. A felhasználókkal való szóértés, és a magatartásuk ismerete most még fontosabb lesz, mint eddig valaha, hiszen mindenki közös érdeke, hogy a bérlő továbbra is igénybe tudja venni a szolgáltatásokat.

Kákosy Zsolt elmondta, hogy nem csak az FM (Facility Management) azaz létesítménygazdálkodás is jelentős segítség lehet a változó piaci környezethez való alkalmazkodáshoz. Egyfelől gyors, rugalmas és hatékony mérésekkel, illetve elszámolásokkal képes csökkenteni a megnövekedett költségeket, másfelől a feszült bérlőkre való tudatos felkészüléssel, és az okos megoldások integrálásával csökkenthetik a bérlők bizonytalanságát és könnyíthetik a kommunikációt.

Zárásként az igazgató hangsúlyozta, a kommunikáció elengedhetetlen a sikeres működéshez, és minden válság lehetőség is egyben, de fontos szem előtt tartani az iparágra váró változásokat.

Címlapkép: Getty Images