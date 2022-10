A leggazdagabbak kiváltsága lesz a lakásvásárlás

A Deloitte lakáspiaci elemzése részletesen bemutatja a CEE régió jelenlegi helyzetét, és a várható változásokat. A jelentés alapján jelentő lassulásokra kell számítani a lakóingatlanok piacán. A Deloitte által augusztusban kiadott ingatlanindex részletesen beszámol az Európai ingatlanpiac helyzetéről. A múlt és a jelen nagy változásai mellett a kutatás a jövőbeli lehetőségekkel is foglalkozik. Ebben a cikkben a környező országok, valamint Lengyelország, Csehország és Németország lakáspiaci elemzését szedtük össze.

Ausztria

2020 vége óta jelentős áremelkedés volt tapasztalható az osztrák lakáspiacon. Ezt elsősorban a magas infláció, és a Bécsen kívüli újépítésű ingatlanok hiánya táplálja. Emellett a vidéki és agglomerációs települések fokozatosan egyre népszerűbbé válása és a bérleti díjak elhanyagolható mértékű emelkedése volt megfigyelhető a piacon.

2023-ra a jelzáloghitel-kamatok és a lakásárak egyértelmű emelkedését várják a szakértők, míg a bérleti díjakban nem számítanak jelentős változásra. Az elemzés alapján jelentősen csökkenni fog a megkezdett építkezések száma és egyre kevesebben engedhetnek meg majd maguknak egy saját lakást.

Horvátország

A horvát ingatlanpiacra jelentős hatást gyakorolnak az országba érkező turisták, mind a külföldi befektetők, mind a helyi lakosok számára üzleti lehetőség az ingatlanok rövidtávú kiadása. Dubrovnik kivételével a nagyvárosi ingatlanokra a folyamatos drágulás volt jellemző.

2023-ra a jelzáloghitel-kamatok, a bérleti díjak és a lakásárak egyértelmű emelkedés várható, ennek hatására egyre kevesebben engedhetnek meg majd maguknak a lakásvásárlást. Az új építkezések száma és intenzitása várhatóan nem fog változni a következő évben.

Németország

A több éve tartó folyamatos áremelkedés a 2021-es évben sem állt meg, 2022-ben azonban lassulni látszik. Az áremelkedés mögött elsősorban az alacsony kamatok és a lakáshiány áll, amelyet az állam szociális lakások építésével igyekszik felszámolni. Az orosz-ukrán háború által gerjesztett menekülthullámok azonban tovább növelik a túlkeresletet, az elemzők szerint a problémát csak nagyszámú új ingatlan építésével lehetne feloldani.

Jövő évre a jelzáloghitel-kamatok, a bérleti díjak és a lakásárak egyértelmű emelkedés várható, ennek hatására egyre kevesebben engedhetnek meg majd maguknak a piaci alapon történő lakásvásárlást. Az új építkezések száma és intenzitása jelentősen csökkent, míg az általános piaci hangulat számottevően romlani fog 2023-ban.

Csehország

A Covid-járványt követő lezárások miatt jelentős visszaesést megélt csehországi ingatlanpiac 2021-ben újra jelentős fejlődésnek indult. A lakáshiány és a rohamtempóban növekvő ingatlanárak mind hozzájárultak a lakásbérlés széles körű elterjedéséhez. Többek között az országba érkező menekültek miatt a legtöbben növekvő bérleti díjakra számítanak a következő hónapokban.

2023-ra a bérlati díjak, a jelzáloghitel-kamatok és a lakásárak egyértelmű emelkedés várható, ezzel együtt egyre kevésbé lesznek megfizethetőek a lakóingatlanok. A szakértők szerint az új építések és beruházások terén nem várható nagy változás a jövőben.

Lengyelország

A lengyel ingatlanpiac kitűnő időszakon van túl, 2021-ben történelmi rekordot döntött az átadott lakások száma. A kiadott építési engedélyek számából arra lehet következtetni, hogy a növekedés tovább folytatódik. Ezzel párhuzamosan azonban a folyamatosan növekedő kereslet és az elszálló nyersanyag, illetve energiaárak áremelkedéshez vezetnek. Az elmúlt év adatai tehát bizakodásra adnak okot, a tartós infláció és a háború által okozott bizonytalanság azonban komoly veszélyeket tartogat a lengyelországi ingatlanpiac számára.

A várható ingatlanár, bérleti díj és kamatemelkedés együttesen jelentősen megfogják nehezíteni a lakosság számára az ingatlanvásárlást. Mindemellett az új építések és beruházásokban is jelentős visszaesés várható.

Deloitte Property Index 11. kiadás, forrás: Deloitte

Románia

A tavalyi évben lassú ingatlanár növekedés, stagnáló kereslet és a tranzakciók számának csökkenése jellemezte a romániai lakóingatlanpiacot. A nagyvárosokban nőtt az érdeklődés a lakásbérlés iránt, a vásárlás iránti kereslet azonban szignifikánsan csökkent. Ez jövőben azonban gyorsan megváltozhat, hiszen a jelzáloghitel-kamatok várható emelkedése előre nem látott hatással lehet a keresletre.

A 2023-as évre a szakértők a korábban bemutatott országokkal szemben növekvő építkezési és beruházási aktivitást várnak a román piactól, ennek ellenére várhatóan egyre kevésbé lesz megfizethető egy ingatlan a lakosság számára. Emellett a jelzáloghitelek, a bérleti díjak és a lakásárak is emelkedni fognak.

Szerbia

A világ legtöbb pontján jelentős visszaesést okozott a lakáspiac számára a Covid-járvány, ennek ellenére Szerbia kiemelkedően jól teljesített. 2021-ben jelentős forgalom növekedés történt a lakóingatlanpiacon és történelmi rekordot ért el az ingatlanügyletek értéke. 2022-ben több, már bemutatott országhoz hasonlóan jelentősen növekedett az ingatlanok iránti kereslet, részben az orosz-ukrán háború eredményeként, hiszen Szerbia nem vetett ki korlátozásokat Oroszországra ezért számos orosz vállalat és magánszemély érdeklődik az ország iránt.

Szlovákia

2021 utolsó negyedévében hatalmasat emelkedtek a szlovákiai ingatlanárak, maguk mögött hagyva a bérek emelkedését. Ez tovább mélyítette a megfizethetőségi válságot. Ezt hosszútávon enyhítheti a rekordszámú építés alatt álló projekt, nagy számban kiadott építési engedélyek. A lassan emelkedő bérleti díjak még mindig nem érték el a Covid előtti szinteket, ezért jelenleg a lakásbérlés térnyerésére lehet számítani.

A várható ingatlanár, bérleti díj és kamatemelkedés együttesen jelentősen megfogják nehezíteni a lakosság számára az ingatlanvásárlást. Mindemellett az új építések és beruházások minden jel szerint változatlan volumennel fognak folytatódni.

Szlovénia

A régió országaihoz hasonlóan a szlovén lakóingatlanárak is kilőttek, az elmúlt egy évben 15,7 százalékot emelkedtek, és a tranzakciók száma is jelentősen megugrott. Ennek ellenére a jelenlegi adatok szerint lassulás várható 2022-re, elsősorban a gazdasági bizonytalanság és az emelkedő kamatok miatt. A bérleti díjak is egyértelmű növekedést mutattak az elmúlt évben, ez a folyamat azonban várhatóan nem fog lassulni, idén is jelentős emelkedésre számíthatunk.

Szlovénia lakáspiaciára is jellemző lesz a szinte mindenhol megfigyelhető lakásár, bérleti díj és jelzáloghitel-kamat emelkedés. Egy fontos különbség azonban, hogy a szakértők szerint a piaci tendenciák ellenére sem válnak megfizethetetlenné az ingatlanok.

Magyarország

A 2020-as visszaesést követően 2021-ben erős növekedés volt tapasztalható a hazai lakáspiacon, amit jelentősen segítettetek a különböző lakhatási támogatások. Ugyanezek a támogatások azonban a lakásárak drasztikus emelkedéséhez is hozzájárultak, különösen a vidéki városokban. Az új lakásokra vonatkozó Áfa csökkentés a folyamatosan növekvő infláció ellenére is feltornázta a kiadott lakásépítési engedélyek számát. A KSH adatai szerint a bérleti díjak már 2021-ben lehagyták a Covid előtti árakat.

A Deloitte elemzői szerint a régió többi országához hasonlóan a magyarországi lakáspiac is jelentős kihívásokkal fog szembenézni 2023-ban. A bérleti díjak és a lakásárak egyértelmű emelkedés várható, ennek hatására egyre kevesebben engedhetnek meg majd maguknak a lakásvásárlást. Az új építkezések száma és intenzitása ennek ellenére nem fog változni.

Luxus a lakásvásárlás

Sokak számára ismert tény, mi is írtunk már róla korábban, hogy a magyarországi lakásárak messze lehagyták a lakosság fizetőképességét. Ezt a megfigyelést most a Deloitte elemzői is megerősítették, az általuk elemzett 19 európai ország közül Magyarországon az ötödik legnehezebb lakáshoz jutni egy átlagos bevétellel rendelkező munkavállaló számára. Jelenleg 9,6 éves teljes magyar átlagfizetés szükséges egy átlagos árú, 70 négyzetméteres lakás megvásárlásához. Fontos azonban megjegyezni, hogy az egész régióra jellemző ez a probléma, több környező országban súlyosabb a helyzet mint Magyarországon. A szakértők szerint ez a szám tovább növekedhet a közeljövőben ami komoly nehézségeket okozhat a piac számára országos és régiós szinten egyaránt.

Címlapkép: Getty Images