Több fürdő is bezár a magas energiaárak miatt

Bezárja kapuit december 19-től a szegedi Anna Fürdő, és a tervek szerint március 3-ig biztosan nem is nyitnak újra - írja a Telex . A Szeged város tulajdonában álló fürdő a rendkívül magas energiaárak miatt kényszerül erre a lépésre. Emellett október 17-től hasonló okok miatt a mezőkövesdi Zsóry Gyógyfürdő épületében lévő uszodát és élményfürdőt is határozatlan időre bezárják, de itt a gyógyfürdő többi része (azaz a gyógymedencék, a jacuzzi, és a gyermekpancsolók) továbbra is nyitva maradnak.