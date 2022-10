Jelentősen csökkenthető a fűtési költség egy egyszerű beruházással

Egy tetőtéri ablakcsere után 1-2 fokkal is lejjebb tekerhetjük a termosztátot, miközben a komfortérzetünk nem változik, ráadásul az ilyen jellegű felújításra év végéig még igényelhetők az állami támogatások - derül ki a Velux felméréséből.

A klímaváltozás hatására az elmúlt években egyre többen kezdtek el tudatosan odafigyelni az energiafogyasztásuk mérséklésére, az európai energiakrízis miatt pedig még inkább központi szerepet kaptak azok a megoldások, amelyekkel csökkenthetők az otthonok fenntartási költségei. A korszerű, jó energiaegyensúlyú otthonokban akár sokkal kevesebb energia felhasználásával is el lehet érni ugyanazt a komfortérzetet, – ez sokakat ösztönöz az energiahatékonyságot javító beruházásokra, például az ablakok lecserélésére. Ezeket a korszerűsítéseket támogatják az otthonteremtési, otthonfelújítási támogatások is, amelyek a gyereket nevelő családok számára könnyítik meg az életterük növelését, vagy otthonuk egészségesebbé, fenntarthatóbbá tételét.

A támogatásokkal az ablakok bekerülési költsége akár a felére is csökkenthető, a családok által befektetett összeg pedig meg is térülhet néhány fűtési szezon alatt: a három rétegű, modern tetőablakok lehetővé teszik, hogy 1-2°C-kal alacsonyabbra állítsuk a termosztátot úgy, hogy közben nem csökken a komfortérzetünk. Az ablakcserével így 17,65%-os energiamegtakarítást, az ablakcserével és a termosztát lejjebb tekerésével (22 Celsius-fokról 20 Celsius-fokra) pedig közel 40%-os energiamegtakarítást érhetünk el, miközben ugyanolyan kellemesen érezzük magunkat az otthonunkban.

Az energiatakarékos üvegezés - akár dupla vagy tripla üvegezésről van szó - segít visszaszorítani az otthon hőveszteségét, így a szén-dioxid-kibocsátást és a közüzemi számlák összegét is. A VELUX modelltetőtérben végzett mérései igazolták továbbá, hogy két tetőablak cseréjével akár 11%-kal is csökkenthető a szükséges fűtési energia az adott szobában, az ablak hővesztesége pedig akár 60%-kal is mérsékelhető az ablakcserével.

Mindehhez persze elengedhetetlen, hogy jó minőségű ablakokat válasszunk, és átgondoljuk, megtervezzük a felújítást. Az ablakok szigetelési képessége mellett fontos gondolni az energiahatékonyságra is, vagyis, hogy a nyílászárók napenergia-nyeresége magasabb legyen, mint az ablakon keresztüli energiaveszteség. A megfelelő kiegészítőkkel, és azok tudatos használatával az energiahatékonyság még tovább javítható:

Ökológiai fókusz

A fenntarthatóságnak három alappillére van. Ezek egyike a gazdasági fenntarthatóság, vagyis az, hogy megtérül-e számomra a befektetésem. Egy ablak esetében ez viszonylag könnyen kiszámítható, ha az ablak árát összevetem azzal, hogy mennyit spórolhatok meg a fűtési és hűtési költségeimen. A másik pillér a környezeti fenntarthatóság, vagyis, hogy okozok-e kárt a környezetemnek a vásárlásommal. A harmadik pedig a társadalmi fenntarthatóság, ennek tükrében azt kell megvizsgálni, hogy a cég, amelytől vásárolok, mennyire fenntartható módon működik, odafigyel-e például a karbonlábnyomára, vagy arra, hogy megújuló forrásokból fedezze a nyersanyag-szükségletét.

2030-ra a VELUX teljes szén-dioxid-semlegességet szeretne elérni, 2041-ig pedig visszamenőlegesen, a vállalat teljes történetére nézve is semlegesítik a kibocsátásukat. Ahhoz persze, hogy az ablakcsere valóban hatásosan szolgálja a fenntarthatóságot, elengedhetetlen, hogy jó minőségű ablakokat válasszunk, és átgondoljuk, megtervezzük a felújítást.

A téli időszakban a napenergia-nyereség pozitívan járul hozzá a fűtési igényhez. A redőnyök és rolók automatizált használatával érhető el a legoptimálisabb hőveszteség-csökkentés, és a kihasználtsági tényező is az évszakhoz igazítható. A külső redőnyök télen javíthatják az ablakok hőszigetelését, és ez az extra szigetelés csökkentheti a fűtési igényt. Mivel ezekben a hónapokban a napenergia-nyereség gyakran nagyobb jelentőséggel bír, mint a hőveszteség, az árnyékolókat érdemes csak éjszakára leengedni.

Napjainkban már rendelkezésre áll az a tudás és technológiai ismeret, ami lehetővé teszi, hogy épületeink világosak, takarékosan hűthetők és fűthetők legyenek, és egészséges beltéri klímát teremtsünk bennük. A mi felelősségünk, hogy ezt a technológiát és ismeretet a mindennapokban is alkalmazzuk, komfortosabbá téve otthonainkat a saját magunk számára, és megőrizzük a bolygó erőforrásait a jövő generációnak.

Címlapkép forrása: VELUX