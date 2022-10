Van még remény: megmenekülhetnek a csőd szélére kerülő szállodák

Miközben egyre több szálloda kerül a csőd szélére, még most is komoly mértékű étel-, víz- és energiapazarlás jellemzi a szektort. A hatékonyság javítása sok hotelt menthetne meg, miközben az iparág környezeti lábnyoma is kisebbé válhatna.

A járványhelyzet után fellendült turizmus továbbra is jelentős környezeti hatással bír, az iparág jelenleg a globális CO2 kibocsátás 8%-ért felelős,

amely 2030-ra 45%-kal is emelkedhet,

a Sustainable Hospitality Alliance felmérése szerint. A szektoron belüli környezetterhelés jelentős részét – a légiközlekedés mellett - a szálláshelyek, azon belül is a hotelek okozzák, aminek két fő forrása van:

a szállodaépületek, amelyek a legnagyobb energiaintenzitású ingatlanok, illetve a szállodai szolgáltatásokhoz kapcsolódó pazarló kibocsátás, mind üvegházhatású gázok, mind élelmiszer- és kommunális hulladéktermelés tekintetében.

A fenntartható és költséghatékony működés érdekében a következő évtizedben a szállodáknak drasztikus léptékben kell csökkenteniük mind az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátását, mind a hulladéktermelést. Ennek eléréséhez megkerülhetetlen lesz számukra a körforgásos gazdaságba való bekapcsolódás és ezáltal a környezetterhelésük csökkentése. A fenntarthatósági törekvések magukban hordozzák a fogyasztás minimalizálását, ezáltal a változó költségek csökkentését. Léteznek olyan, rövidtávú intézkedések is, amelyek segíthetik a hoteleket abban, hogy túléljék a mostani válságot.

A körforgásos átálláshoz szükséges lépések meghatározásához meg kell határozni azokat a kihívásokat, melyekkel a hazai szállodaipar küzd. 9 probléma megoldása szükséges a szállodaipar fenntarthatóságának eléréséhez, ezek közül a rendszerszintű problémák:

stratégia és finanszírozás

egységes értékelés

adathiány

edukáció

Illetve értékláncszintű problémák:

energia

vízkezelés

munkaerő és vendégek

szilárd hulladék kezelés

élelmiszerhulladék kezelés

A rendszerszintű problémákat rendszerszinten kell kezelni

Az iparágra jellemző problémák jó része rendszerszintű, ezek rendszerszintű kezeléséhez azonban nincsenek meg a szükséges feltételek. Így például nincs tudatos, a célokhoz közvetlenül kapcsolódó pénzügyi ösztönzés, mert az EU-s és hazai fenntarthatósági célok csak részlegesen jelennek meg a szállodaipar számára elérhető finanszírozási forrásokban. Nincs egységesen elfogadott nemzetközi vagy hazai fenntarthatósági fókuszú értékelés, ezáltal adatgyűjtés és elemzés sincs (pl. svédasztalos élelmiszerhulladékok, ivóvíz használata minden funkcióra, feleslegesen fűtött/hűtött termek). Márpedig ez előfeltétele lenne egy új ösztönzési rendszernek. Egységes adatszolgáltatás hiányában pedig csak esetlegesen, különféle értékek becslésével lehet mérni a szektor pontos fenntarthatósági helyzetét.

Mivel sem a munkavállalók, sem a vendégek nem ismerik pontosan a helyzetet, az ő tájékoztatásuk is kiemelten fontos pl. irányelvek megadásával, hatásos, egyszerű kommunikációval. Ezáltal ők is kezdeményezhetnének változtatásokat, fejlesztéseket. Már apró lépések is jelentős hatást eredményezhetnek, például, ha a vendégek tényleg csak annyi ételt vennének el a büféasztalról, amennyit megesznek, nem hűtenék le a szobát a szállodai hőmérséklet alá, nem kérnének naponta törölközőmosást, vagy csak akkor működtetnék a minibárokat, ha ezt a vendég kéri. Az ilyen, és ehhez hasonló intézkedések kritikussá fognak válni a jelenlegi energiaárak mellett, mivel hamar hozhatnak érzékelhető megtakarítást.

A fenti hiányosságok következménye, hogy a hazai hotelek legfőképp önszorgalomból, útmutatás nélkül kezelnek egy-egy problémakört. Magyarországon a Zöld Szálloda Díj értékelési rendszere adja a legteljesebb iránymutatást, azonban indikátorai inkább a fenntartható gyakorlatok (pl. energiahatékony világítás, hőszigetelt nyílászárók, kiselejtezett eszközök értékesítése) bevezetésére ösztönöznek, és kisebb súllyal támasztanak valódi kihívást, nem vezetnek hosszútávú megoldásokhoz.

A hazai gyakorlatban leginkább energiahatékonyságra fókuszáló beruházások születtek (pl. hőszivattyú vásárlás, termálhő felhasználása), viszont az energiafelhasználáson túl keletkező ÜHG kibocsátás kezelésére, a víz visszaforgatására vagy az élelmiszerpazarlás csökkentésére még nem terjedt el megoldás.

Az iparág rendkívül pazarló energia, víz, élelmiszer és hulladék terén is

Az energiafelhasználás magába foglalja az áram, gáz és egyéb energiahordozók fogyasztását, melyek együttes becsült szektorszintű globális fogyasztása kb. 97,5 TWh-t tesz ki a Hotel Energy Solutions kutatása alapján. Az energiaárak konstans növekedésével megkerülhetetlenné válik a költségek csökkentése és alternatív források kiaknázása.

A felhasznált energia költségét 20%-kal lehetne csökkenteni rövidtávon alkalmazható, alapvető energiahatékonysági intézkedésekkel, például smart világítással, szobakiadás- és fűtés optimalizálásával.

Ez a mostani árak mellett igen jelentős összeg, így valódi változással járhat. Mindemellett, mivel a szállodai karbonlábnyom több mint felét az energiahasználat okozza, így az ÜHG kibocsátás csökkentését szintén segíthetik az energiahatékonysági intézkedések.

Középtávon energetikai beruházásokkal, akár épületszigetelés korszerűsítésével és IoT (Internet of Things, a dolgok internete) rendszerek alkalmazásával csökkenthető a pazarlás, például intelligens hőszabályozó és prediktív karbantartási rendszerekkel (van például olyan nagy szállodalánc, amely az időjáráshoz igazodó hűtő-, fűtő- és szellőztetőrendszert működtet). Környezetkímélő épülettervezéssel, helyszíni és helyszín közeli megújuló energiaforrások kiépítésével (hazánkban elsősorban geotermikus és napenergia kiaknázásával vagy hőszivattyús rendszerekkel) pedig hosszútávon teremthető megoldás.

A körforgásos átállásban kulcsszerepet tölt be a víz, melyből jelentős mennyiség visszaforgatható lenne akár a szálláshelyen belül is. Magyarországon a természetes körforgásban lévő víz kevesebb, mint 1000 m3/fő/év, így vízben szegény országnak számítunk. Vízkészleteink 90%-a külföldről származik, melynek minőségét, mennyiségét nem tudjuk érdemben szabályozni.

A szállodákban naponta, átlagosan, vendégenként akár 620 liter víz is elfogyhat,

a Green Hotelier felmérése szerint. Ennek nagy része lehetne esővíz vagy úgynevezett szürke víz is (ami például a wellnessrészleg zuhanyzóiban keletkezik vagy amit a mosoda bocsát ki). A szürkevíz felhasználható öntözésre, toalett-öblítésre, autómosásra, hűtő-, fűtő- és szellőztetőrendszerekhez valamint szobák közötti vízfolyatásra (szigeteléshez). Szennyvízkezelő rendszerek (UV fertőtlenítők, biomembrán tisztítók, gyökérmezős kezelők) beruházásával hosszútávon minimalizálható a hotelek ivóvízfogyasztása.

Súlyos problémát jelent a pazarlás is: egy vendég a szállodában átlagosan kétszer annyi hulladékot (élelmiszer- és szilárd hulladékot) termel, mint otthonában. Az ételpazarlás elképesztő: az élelmiszerek negyede végzi hulladékként, ennek fele elkészített, érintetlen étel.

Következésképpen, egy szálloda éves élelmiszerhulladék-termelése elérheti a 60 tonnát

– mutatta ki a Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok folyóirat kutatása.

Mindkét hulladéktípusnál azonnali enyhülést hozna a pazarlás csökkentése. Középtávon az alternatív felhasználás (pl. rászorulók étkeztetése, csomagolóanyagok újrahasználata) és - nagyobb beruházások mellett - akár az újrahasznosítás, komposztálás jelenthet megoldást. A Cyprus Science University kutatói szerint a szállodai szilárd hulladék 14%-a üveg, amely teljesen újrahasznosítható, valamint 30%-a nejlon vagy műanyag, ami szabályozással, környezettudatos alternatívákkal helyettesíthető lenne.

Végsősoron nem mindenhez kell gép vagy technológia. Az a legegyszerűbb, ha képezzük a szállodai dolgozókat és a vendégek figyelmét is felhívjuk arra, hogy mit tehetnek a környezetért.

Egységes megoldásokra van szükség

Az európai klímamegállapodásokban kitűzött célok eléréséhez külföldön is és itthon is mélyreható beavatkozásra lesz szükség a következő években a szállodaiparban is. Tudatosítani kell az érintettek és irányító szervek számára, hogy a körforgásos gazdaság pénzben is megtakarítást jelent, hogy fontos az egységes indikátorrendszer és ösztönzőrendszer kialakítása. A szállodákban alkalmazható gyakorlati megoldások nagy része ismert, azonban széleskörű adatpációjuk éveket vehet igénybe. De legfőképpen azt kellene felismernünk, hogy az a legdrágább, ha nem teszünk semmit.

