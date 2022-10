Így vették át a külföldi befektetők helyét a magyarok az ingatlanpiacon

Bár a gazdasági kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanságok hatására a befektetők kiváró álláspontra helyezkedtek, a folyamatban lévő tranzakciók nem álltak le, a kivárás várhatóan a 2023-as befektetési forgalomban érezteti majd a hatását. Magyarországon az elsődleges hozamok tekintetében az ipar-logisztika szegmensben 25 bázispontos csökkenés, míg az irodák és bevásárlóközpontok esetén stagnálás figyelhető meg. Az RICS szakembereinek többsége szerint az ingatlanpiaci ciklus a kezdeti visszaesés szakaszában tart, a piaci szereplők szerint, a nemzetközi befektetők és bérlők bevonzása szempontjából a nemzetközi folyamatok mellett országspecifikus kockázatok is erősödtek.

Az első félév befektetési forgalma 2021-hez hasonlóan alakult, de előretekintve, a gazdasági bizonytalanság és a finanszírozás drágulása csökkenti a befektetési keresletet. 2022. első félévben a kereskedelmiingatlan-piac befektetési forgalma 0,6 milliárd eurót ért el, ami 7 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az első félévben két 50 millió eurót elérő vagy meghaladó, nagy összegű adásvételi tranzakció történt, amelyek a teljes befektetési forgalom 47 százalékát adták.

A volumen 38 százaléka kiskereskedelmi ingatlanok, 32 százaléka irodaházak, 23 százaléka ipari-logisztikai ingatlanok, 5 százaléka szállodák, 2 százaléka fejlesztési telkek adásvételéből adódott.

Nézzük a hozamokat!

Az irodapiaci elsődleges (prime) hozam 2021 második negyedév óta 5,25 százalékos szinten stabilizálódott. Az ipar-logisztika szegmens elsődleges hozamszintjében 2022. első félévben 25 bázispontos csökkenés történt, június végén 5,50 százalékon állt, 25 bázispontnyira megközelítve az elsődleges irodahozamot. A kiskereskedelmi szegmensben 2020 első negyedév óta nem változott a prime hozamszint, továbbra is 6,25 százalék. A szigorodó monetáris kondíciókkal párhuzamosan, az ingatlanbefektetések hozamfelára a 10 éves eurokötvényhozamhoz képest 2022 első felében csökkent, prime irodák és bevásárlóközpontok esetén 140 bázisponttal, prime ipar-logisztika esetén pedig 165 bázisponttal. Az eurozóna hozamaiban tapasztalt további emelkedés, valamint a gazdasági kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság hatására a kivárás lett a jellemző befektetői viselkedés.

Erősödő hazai szálak

2022. első félévben a befektetési forgalom mintegy háromnegyede hazai befektetőkhöz kötődött.

Az első félév befektetési forgalmának 74 százalékát tették ki a magyar befektetők vásárlásai,

és mindkét nagy összegű tranzakció is hozzájuk kötődik. A hazai befektetők után az Egyesült Királyságból érkező befektetők vásárlásainak összértéke volt a legmagasabb, az első féléves volumen 11 százaléka. A hazai zártkörű és külföldi ingatlanalapok együttes részesedése a befektetési forgalomból 48 százalék volt, a magyar ingatlanbefektető cégek 24 százalékkal, a külföldi ingatlanbefektető cégek pedig 17 százalékkal részesedtek. A magyar nyilvános nyílt végű ingatlanalapokból 2022 során összességében enyhe tőkekiáramlás volt megfigyelhető szeptember végéig. A nyilvános ingatlanalapok likvideszköz-ellátottsága emellett is megfelelő szintű, a likvid eszközök nettó eszközértékhez viszonyított aránya – az azonnal lehívható hitelkeretek összegének figyelembevételével 10 – 44 százalék volt 2022. szeptembervégén.

2022-ben a kereskedelmiingatlan-piaci szakemberek többsége szerint a ciklus már a kezdeti visszaesés szakaszában tart. A Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) felmérésében megkérdezett szakértők 2022 első és második negyedévében 38 és 40 százalékban a kereskedelmiingatlan-piaci ciklust már a kezdeti visszaesés szakaszába helyezték, emellett a válaszadók további rendre 23 és 13 százaléka már a piac erős visszaesését jelezte. A 2021-es évhez képest ezek az értékek lényegesen magasabb arányt jelentenek, ugyanakkor a tavalyi évben negyedévről negyedévre jelentősen megváltozott a felmérésben résztvevő piaci szakemberek ciklus pozícióról alkotott képe, ami összességében is jól mutatja a kereskedelmiingatlan-piacon a bizonytalanságot.

2022-ben a válaszadók az irodapiacon a belföldi és külföldi befektetői érdeklődésben is csökkenést jeleztek, ugyanakkor az ipari-logisztikai ingatlanok iránt még fennmaradt a befektetési kereslet. 2022-ben az irodapiac és a kiskereskedelmi ingatlanok esetében is negatívba fordultak a három hónapra előretekintő tőkeérték-várakozások. Az MNB és a piaci szakemberek közötti egyeztetésen elhangzott vélemények szerint a nemzetközi folyamatok mellett országspecifikus kockázatok is szerepet játszanak befektetési aktivitás alakulásában. Az iparági szereplők szerint, az erősödő gazdasági kockázatok miatt több szabályozói beavatkozás várható a piacon, ami egy globális trend is, ennek kapcsán a szakmai konzultáció fontosságát emelték ki.

Mi történik a régióban?

A KKE régió országainak többségében stagnáltak a befektetési hozamok, de emelkedésre és csökkenésre is volt példa. A KKE régió országainak befektetési piacait csökkenő hozamok jellemezték 2021-ben, 2022. első félévben pedig inkább a hozamok stagnálása volt jellemző.

Egyik kivétel a legalacsonyabb hozamszinttel rendelkező Csehország, ahol emelkedés történt a hozamban:

a 2021-es 10 bázispontos emelkedést követően, 2022 első felében újabb 50 bázisponttal emelkedett a prágai prime irodák hozamszintje. Mindemellett a KKE régió országai közül továbbra is Prágában és Varsóban a legalacsonyabb a prime irodahozam, 4,5 százalék. Pozsonyban és Szófiában a primeirodahozamok 25–25 bázisponttal csökkentek, rendre 7,5 és 5 százalékos szinten álltak 2022. június végén.

Befektetési forgalom és prime irodapiaci hozamok a régióban (Forrás: MNB gyűjtés a CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield és JLL adatai alapján)

Régiós szinten a 2022. első félévi befektetési forgalom 36 százalékkal meghaladta 2021 azonos időszaki adatát. A piaci szereplőkkel folytatott egyeztetésen elhangzott, hogy a hazai kereskedelmi ingatlanok értékeltségének követésében jó viszonyítási pontot jelent a cseh piac, ugyanis hosszabb időtávra visszatekintve, a hazai ingatlanbefektetések hozamaiban a cseh befektetésekhez képest egy 100–150 bázispontos tartós különbség (prémium) figyelhető meg.

Címlapkép forrása: Getty Images