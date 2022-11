A régebben épült irodaházak is egyre feljebb törnek a "zöld ranglétrán"

A CityZen Irodaház és a Kálvin Square Irodaház is kiváló, "BREEAM Excellent” minősítést kapott

A ConvergenCE által üzemeltett 12,6 ezer négyzetméteres CityZen irodaház idén júniusban, míg a 9,5 ezer négyzetméteres Kálvin Square Irodaház szeptemberben kapta meg a BREEAM „Excellent”, vagyis kiváló minősítését.

A BREEAM fenntartható épület minősítési rendszere 10 kategóriában fogalmaz meg szempontokat, amelyeken keresztül az ingatlanok fenntarthatósági teljesítménye mérhető. A BREEAM kategóriák közé tartozik az energiafelhasználás, a management, az egészség és az innováció is.

Az Advance Tower már hivatalosan is WELL minősítésű

A Váci úti irodafolyosón magasodó Advance Tower a legújabb irodaház, amely megszerezte a WELL minősítést. A nemzetközi WELL Building Standard™ világszerte az emberek egészségét és közérzetét javító tereket értékeli és ismeri el. A Magyarországon található összesen három, WELL tanúsítvánnyal rendelkező irodakomplexumból kettő a Futureal fejlesztése: a Corvin Sétányon található Corvin Technology Park volt az első irodaprojekt, amely 2021-ben WELL-tanúsítványt kapott, idén pedig mind az Advance Tower 12 100 négyzetméteres első, és a 8000 négyzetméteres második üteme is megkapta a WELL Gold minősítést.

A 8 emeletes irodaházban intelligens épületirányítási rendszer biztosítja a gépészeti és elektromos rendszerek optimális működését az energiahatékonyság maximalizálása érdekében. A teljes irodaépület okos megoldásokkal és fenntartható technológiákkal van felszerelve, többek között intelligens öntözőrendszerrel ellátott tetőkerttel, alacsony kibocsátású fűtési és hűtési rendszerrel, UV-C csíraölő légfertőtlenítő berendezéssel, valamint szivárgásérzékelővel. A ház bérlői között van az APEX és a KPMG Global Services tanácsadó, valamint a Thermo Fisher Scientific. A Futureal az irodaházat 2020-ban adta el az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alapnak.

A WELL-minősítés célja, hogy olyan irodaházak épüljenek, amelyek a környezetvédelem mellett az ott dolgozók egészségére, közérzetére és komfortérzetére is kedvező hatással vannak. A washingtoni székhelyű IWBI az épületeket tíz szempont – a levegőellátás, a hőérzet, a bevilágítás, a közösség, a szellemi frissesség, a mozgás, a víz, a hangerő, az alapanyagok és az egészséges táplálkozás lehetősége – alapján vizsgálja.

Szintet lépett az Allee

A Multi irányításával az Allianz Real Estate és a CBRE IM által képviselt Allianz intézményi befektetők tulajdonában álló Allee Bevásárlóközpont korszerűsítése 2020-ban kezdődött. A felújítás után a bevásárlóközpontot üzemeltető Multi Corporation BREEAM minősítése a korábbi „nagyon jó” besorolásról „kiemelkedő” minősítésre változott. Ezáltal az Allee az első olyan üzletközpont Magyarországon, amelynek sikerült a legmagasabb BREEAM minősítési szintet elérnie. A létesítmény környezetvédelmi teljesítménye ugyanakkor szintén „kiválónak” bizonyult. A külső és belső terek újrateremtésének a teljes költség közel 18 millió euró volt, amiből önmagában a karbonsemlegesség elérését célzó fenntarthatósági beruházásokra közel félmilliárdot fordítottak.

