Új módszert dolgozott ki az ÉVOSZ, az elszabaduló építőanyagárak kezelésére

Az építési célú beruházások az összértéket tekintve évek óta a közbeszerzéseken belül a legnagyobb részarányú kategóriát teszik ki. Idén október végéig mintegy 2500 milliárd forint értékben folytattak le építési célú közbeszerzéseket, mely a teljes volumen közel kétharmadát jelenti. Az építési célú közbeszerzések szabályszerű lebonyolítása, a beruházások kiszámíthatósága, valamint a prevenció erősítése érdekében szeptemberben indított országos szakmai rendezvénysorozatot a Közbeszerzési Hatóság, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségével (ÉVOSZ), valamint a Magyar Mérnöki Kamarával (MMK) közösen. A roadshow aktuális állomásának november 11-én Kecskemét adott helyet.

Kecskeméten folytatódott „A közbeszerzések mérnöki szemmel” elnevezésű országos szakmai roadshow novemberben. A rendezvénysorozat célja, hogy a közbeszerzésekkel foglalkozó szakemberekkel, valamint a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókkal (FAKSZ) a három rendező szervezet (Közbeszerzési Hatóság, ÉVOSZ és MMK) a legfrissebb információkat, tudnivalókat, jógyakorlatokat megossza az építési célú közbeszerzések kapcsán. Erre azért van szükség, hogy az érintettek a korábbiaknál változékonyabb, instabilabb nemzetközi és hazai gazdasági-, illetve piaci viszonyokat az építési célú közbeszerzések terén minél hatékonyabban kezelni tudják.

Indokolt a szakmai egyeztetés a változékony gazdasági környezet miatt.

Az építési közbeszerzések precíz előkészítésére a korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt kell helyezni, hiszen ahogyan a gazdaság minden ágazatára, úgy az építőiparra is nagyon erősen hat a nemzetközi és hazai inflációs nyomás, az energiaválság a nyersanyag-, illetve a szakemberhiány. A közbeszerzésekre szigorú szabályok vonatkoznak, ami a piaci beruházásokhoz képest kevesebb rugalmasságot biztosít a feleknek. Éppen ezért tartottak a szervezők indokoltnak egy olyan szakmai rendezvénysorozatot, melynek keretében az építési célú közbeszerzésekben résztvevő szakemberek naprakész tudást kaphatnak, felhívva a figyelmüket a jó gyakorlatokra és az esetleges buktatókra annak érdekében, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben is szabályszerűen, kiszámíthatóan és költséghatékonyan valósulhassanak meg az építési beruházások.

Hét helyszín országosan

Azért, hogy az ország különböző pontjain élő, dolgozó szakemberek minél nagyobb számban tudjanak személyesen részt venni a szakmai eseményeken, a szervezők összesen hét helyszínre viszik el a roadshowt. Debrecenben, Budapesten és Kecskeméten tartották az első három állomást, emellett Székesfehérváron, Kaposváron, Zalaegerszegen illetve Miskolcon is szerveznek egy-egy rendezvényt a közeljövőben. Az eseményen való (személyes vagy online) részvétel hivatalos képzésnek számít, melyet a Magyar Mérnöki Kamara akkreditált, illetve a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók is tanulmányi pontokat kapnak a részvételért.

Az eseményeket minden helyszínen azonos programmal szervezik meg. A Közbeszerzési Hatóság szakemberei az eljárás előkészítésének hiányosságaival, illetve a tervezési-mérnöki szolgáltatásokkal, az építési beruházásokkal kapcsolatos ajánlati felhívások és korrigendumok ellenőrzése során tapasztalt tipikus hibákról tartanak előadásokat. Emellett kitérnek a szerződésteljesítés dokumentálásának és a szerződésmódosítás megfelelő alátámasztásának fontosságára is.

Az elszabaduló építőanyag- és kivitelezői árak kezelésére az árváltozásokat kezelő indexálási módszert dolgozott ki az ÉVOSZ,

amit a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában közzétett. Az ÉVOSZ erről az árindexálásról tájékoztatja a résztvevőket, míg az MMK egyebek mellett az építési beruházások, illetve a műszaki átadás-átvételi eljárás sajátossága kapcsán ad át ismereteket a résztvevőknek.

