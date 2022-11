Ezek a legnagyobb innovációk az építőiparban, itt van a 3D nyomtatók és VR szemüvegek ideje

A Münchenben háromévente megrendezésre kerülő Baumát a világ legnagyobb építőipari expójának tartják. A rendezvény lehetőséget biztosít az iparág képviselőinek az újdonságok bemutatására és a legfrissebb tendenciák felfedezésére. A világ minden tájáról érkező kiállítók között az innovatív technológiai megoldásokat kerestük.

Mindenki aki számít

Az idén október 24. és 30. között megrendezett Bauma elsősorban az építőipari vállalatoknak nyújtott lehetőséget termékeik prezentálásban és értékesítésében, de a kiállításra számos bányászati, erdészeti és egyéb gépesített munkavégzéssel kapcsolatos megoldásokat bemutató társaság érkezett. Túlzás nélkül kijelenthető, hogy az összes, európai szinten említésre méltó építőipari vállalat képviseltette magát, de tengerentúli és távol-keleti fejlesztőkkel, illetve lokális kisvállalatokkal is találkozhattunk.

Nem csak a kiállítók érkeztek sokan, az idei rendezvényről ugyan még nincsenek adataink, de a 2019-es expón több, mint 620 ezer érdeklődő vett részt. Bár számos látványos géppel és technológiai megoldással találkozhattak a látogatók, a legtöbben nem bámészkodni jöttek, az expón ugyanis a legújabb trendek felfedezése mellett az üzletkötésekre is lehetőség van. A részvevőkkel beszélve kiderült, nem ritka, hogy több százezer eurós ügyletek köttetnek a kiállításon.

A Bauma 2022 madártávlatból, forrás: Messe München GmbH

Az először 1954-ben, mindössze 20 000 négyzetméteren, 8000 vendég számára megtartott esemény jelentős növekedésen ment keresztül az évek során. Idén már egy 16 csarnokból álló összesen 180 000 négyzetméteres beltéri és egy 425 000 négyzetméteres kültéri kiállítótér fogadta a 60 országból több mint 3100 kiállítót és az érdeklődők százezreit.

Mit hoz a jövő?

Az expón megtalálható minden építőiparhoz kapcsolódó fejlesztés, a markoló abroncsoktól kezdve, a milliméteres szenzorokon keresztül a toronydarukig. Lehetetlen lenne az összes terméket részletesen bemutatni ezért a legnagyobb újdonságokra és technológiai megoldásokra koncentráltunk. A szakemberekkel való beszélgetésekből gyorsan kiderült, hogy a legtöbben a hatékony információfeldolgozásban, és az adatokra alapuló munkavégzésben látják a legnagyobb potenciált.

Az adatfókuszú innovációk terén egyértelműen a szenzoroké volt a legnagyobb siker, minden nagy vállalatnál megtalálhatóak voltak ezek a termékek, felhasználási területük a betonozástól kezdve a 3D szkennelésen keresztül a darukezelésig terjedt. A technológia népszerűsége onnan is látszott, hogy nem csak a legnagyobb cégek mutattak be eszközöket kísérleti jelleggel, de a kisvállalatoknak is voltak niche piacra tervezett termékeik. Összességében elmondható, hogy a modern építőipari folyamatok során már számos szenzort használnak a műveletek monitorozására. Bár az eszközök technikai fejlesztésében is nagy potenciál van, a szakértők szerint az igazán innovatív megoldásokra az összegyűjtött adatok felhasználásával nyílik lehetőség.

A szenzorok által gyűjtött információ felhasználható a folyamatok végrehajtása során így gyorsabbá és hatékonyabbá válik a munka fölösleges kockázatvállalás nélkül. Az egyik legegyszerűbb példa a különböző daruk felállítási és üzemeltetési folyamata, mely során elengedhetetlen, hogy a munkát végzők tisztában legyenek a pontos szélerősséggel és széliránnyal. A darukra szerelt apró mérőeszközök segítségével a lehető legpontosabb információk állnak rendelkezésre, így a szakértők könnyen és gyorsan tudnak döntéseket hozni.

Az FSG szélturbinái és szenzorai, forrás: Portfolio/Kovács-Szerján Kristóf

Jól látható tehát, hogy az adatok összegyűjtésére már számos eszköze van a vállalatoknak, és az információk felhasználása is egyre hatékonyabban történik, így új megoldások jöhetnek létre. Ilyen például Peri által bemutatott a 3D betonnyomtató, amely a számos szenzornak hála tűpontosan tud dolgozni, és percenként 5 méternyi betont tud nyomtatni.

A Peri 3D beton nyomtatója, forrás: Portfolio/Kovács-Szerján Kristóf

Az egyre "okosabb" gépek mellett egy másik nagy lehetőség is rejlik az adatfelhasználásban, a munkások ismereteinek bővítése. Ahogy egy előző példánkban bemutattuk, a szakemberek jellemzően már az egyébként nehezen elérhető információk ismeretéből is sokat profitálnak, a kiterjesztett valósággal azonban új szintre emelhető az elérhető tudás mennyisége.

Egy VR szemüveg például sokkal több információ megjelenítésére alkalmas, mint amennyit az emberi szem képes érzékelni. Lehetővé válik a 3D modellek, a hőtérképek és a szélerősség érzékelése, de képes egyszerre dolgozni egy épületen a világ két távoli pontján található szakember is, egyikük a virtuális terveket és modelleket készíti míg másikuk a valós épületen dolgozik. A szinte végeláthatatlan lehetőséget nyújtó technológia még gyerekcipőben jár, de már most is számos ígéretes prototípus létezik.

Címlapkép forrása: Messe München GmbH