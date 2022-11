Kenya és Korea mellett mi is bevállaltuk: a magyarok is a jövő épületeire szavaznak

A közelmúltban a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) is csatlakozott a World Green Building Council globális programjához, amely a teljes életciklusra vetítve karbonmentes épületek megvalósítását tűzte ki célul 2050-ig.

A World Green Building Council (WorldGBC) 2019-ben indította el az Advancing Net Zero (ANZ) elnevezésű globális programját, amely az épített környezetünk karbonmentességét célozza meg 2050-ig. A szervezet e cél teljesítését olyan eszközök, módszerek és tréningek fejlesztésével kívánja elérni, amelyek a szektor piaci szereplői és a szabályozói döntéshozók elköteleződését növelik. Ehhez a törekvéshez csatlakozott most a HuGBC a török, a kenyai és a koreai zöldépítési társzervezetekkel egy időben, harmincnégyre növelve a programban részt vevő országok számát.

„A hazai építőipari szereplők részéről most látjuk érettnek a helyzetet és a fogadókészséget is arra, hogy vállalkozzanak egy ilyen jellegű elköteleződésre – mondja Barta Zsombor, a HuGBC elnöke. – A jövőben egyre több vállalat számára lesz előírás a fenntarthatósági jelentési kötelezettség és a stratégiaalkotás, amely a környezeti és a társadalmi felelősségvállalás mellett gazdasági érdeke is az érintetteknek. A HuGBC teljes mértékben elkötelezett a szemléletformálás, az oktatás és a tanácsadás iránt is azzal a céllal, hogy Magyarország mihamarabb több nettó nulla épülettel gazdagodjon. Egyik tagvállalatunk már megvalósított egy ilyen épületegyüttest, amely a WorldGBC példatárába is bekerült.”

Az egyesület első lépésként egyéves programtervvel készül a WorldGBC-éhez hasonló tevékenységekkel.

Címlapkép: Getty Images