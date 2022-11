MNB: ez már a lakáspiaci fordulat jele, brutális csökkenések jönnek

A hazai lakáspiacot összességében a keresleti és kínálati oldal szűkülése jellemzi. 2022 szeptemberében már jelentősen, 34 százalékkal csökkent éves összevetésben a lakáspiaci tranzakciók száma, és a kibocsátott lakáshitelek volumene is több mint harmadával mérséklődött. A lakásárak éves emelkedése a második negyedéves rendkívüli, 24,8 százalékos dinamika után a harmadik negyedévben már jelentősen lassulhatott. Az átadott új lakások száma idén átmenetileg emelkedhet, előretekintve ugyanakkor a kereslet csökkenése miatt az újlakáskínálat mérséklődésére lehet számítani. A budapesti újlakás piacon a még szabad kínálat és az induló projektek lakásszáma is alacsony szinten alakul - derül ki az MNB legfrissebb Lakáspiaci Jelentéséből

2022 első felében a kedvező makrogazdasági környezetben több éves ciklusának csúcsára ért a lakáspiac.

A harmadik negyedévében már több jel is arra mutat, hogy a hazai lakáspiacon fordulat következett be,

előretekintve pedig a bizonytalanná váló gazdasági kilátások is a lakáspiaci kereslet mérséklődését vetítik előre.

A Portfolio heti podcastjében nemrég mi is arról beszéltünk, hogy az elmúlt hét bő esztendő felfokozott kereslete és támogatási rendszere után a lakáspiac megállni látszik, noha egyelőre még a drágább ingatlanokra is van kereslet. A hitelezés csökkenésének, valamint az energiaárak emelkedésének a hatása a lakosság körében az elkövetkező hónapokban bontakozhat ki igazán, de ingatlanfejlesztési területen már most érzékelhető a lassulás. A podcast az alábbi cikkben hallgatható meg:

Az MNB-lakásárindex alapján 2022 második negyedévében még éves alapon 24,8 százalékkal nőttek a lakásárak országos átlagban, ami nominális értelemben a jelenlegi, 9 éve tartó lakáspiaci ciklusban mért legmagasabb áremelkedési-ütemet jelenti. Reálértelemben ugyanakkor már elmarad a csúcstól. A vidéki városokban az országos átlagot meghaladó mértékű, 31,2 százalékos éves drágulás történt, Budapesten pedig 20,4 százalékkal emelkedtek a lakásárak egy év alatt. A rekordot jelentő árdinamikával magas szintre, 21,5 százalékra emelkedett a lakásárak országos átlagban vett felülértékeltsége.

Előzetes adatok alapján 2022 harmadik negyedévében várhatóan jelentősen, a második negyedéves 12,8 százalékról 1,7 százalékra lassul a lakásárak reálértelemben vett éves növekedése.

Az elmúlt másfél évtizedben nominálisan az alábbiak szerint alakultak az országos lakásárak:

2022 harmadik negyedévében a kereslet mérséklődésével párhuzamosan a tranzakciók száma éves alapon 22,6 százalékkal csökkent az MNB becslése szerint a hazai lakáspiacon, amin belül szeptember hónapban 34,2 százalékos volt a mérséklődés.

2022 második negyedévében a hitelintézetek rekord volumenű lakáshitel-szerződést kötöttek. Ezt követően szeptemberben már 38 százalékkal csökkent éves alapon a kibocsátás. A korrekcióban az NHP Zöld Otthon Program (NHP ZOP) szerződéskötéseinek lecsengése, az emelkedő kamatkörnyezet miatt a korábbi hónapokra előrehozott kereslet, illetve a lakáspiaci aktivitás mérséklődése is szerepet játszott.

2022 első három negyedévében 7,7 százalékkal nőtt az átadott új építésű lakások száma a vidéki lakásépítések emelkedésének köszönhetően. Az előrejelzés szerint 2022-ben az elmúlt negyedévekben jelentősen növekvő új építési engedélyszám hatására összességében mintegy 23 ezer új lakás befejezése várható, ami 17 százalékos éves bővülésnek felelne meg, ugyanakkor 2023 folyamán további emelkedés már nem várható a felépített lakások számában. A budapesti újlakáspiac a keresleti és a kínálati oldalon is szűkült. 2022 harmadik negyedévében a fővárosban a fejlesztés és értékesítés alatt álló új társasházi projekteken belül a még szabad kínálat éves összevetésben 36 százalékkal csökkent az első félév előrehozott vásárlásai okán. A harmadik negyedévben éves és negyedéves alapon is 40 százalékkal csökkent az eladott fővárosi új lakások száma, miközben a szabad kínálatot dinamikus áremelések jellemezték.

