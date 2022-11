MNB: ez már a lakáspiaci fordulat jele - Brutális csökkenéseket látunk

A hazai lakáspiacot összességében a keresleti és kínálati oldal szűkülése jellemzi. 2022 szeptemberében már jelentősen, 34 százalékkal csökkent éves összevetésben a lakáspiaci tranzakciók száma, és a kibocsátott lakáshitelek volumene is több mint harmadával mérséklődött. A lakásárakban ugyanakkor még nem látjuk a csökkenést, sőt a második negyedévben még rendkívüli, 24,8 százalékos árnövekedési dinamika volt mérhető. A harmadik negyedévben ugyanakkor már ez is jelentősen lassulhatott. Az átadott új lakások száma idén átmenetileg emelkedhet, előretekintve ugyanakkor a kereslet csökkenése miatt az újlakáskínálat mérséklődésére lehet számítani. A budapesti újlakás piacon a még szabad kínálat és az induló projektek lakásszáma is alacsony szinten alakul - derül ki az MNB legfrissebb Lakáspiaci Jelentéséből