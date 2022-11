Véleményt mondtak az olvasóink: így alakítanák át a Lánchíd közlekedését a felújítás után

A Lánchíd felújítása során egyre többször merül fel az, hogy az átadást követően ne az eredeti forgalom álljon vissza, hanem alternatív módon, csak bizonyos járművek használhassák a hidat. Ennek kapcsán kíváncsiak voltunk olvasóink véleményére is, hogy ők mit gondolnak az ötletről. Négy válaszlehetőséget megadva egy rövid kérdőívet készítettünk, amit közel 3000 olvasónk ki is töltött. Ebben a híd közlekedésének jövőjével kapcsolatban az alábbi válaszlehetőségek szerepeltek:

Állítsák vissza a felújítás előtti közlekedést

Egy sáv maradjon az autósoké, akik nagy forgalom esetén besorolhatnak a kerékpársávokra

Csak a tömegközlekedés és a megkülönböztetett jelzésű járművek maradjanak

Csak a kerékpárosok, a mikromobilitás eszközei és a gyalogosok használhassák a hidat

És akkor nézzük az eredményeket!

A legnagyobb csoportot, a válaszadók 40 százalékát azok adták, akik a jövőben is a korábbi módon használnák a hidat, vagyis nem korlátoznák az autós közlekedést rajta. Sokan vannak ugyanakkor, a válaszadók 35 százaléka, akik az autóforgalmat teljesen kitiltanák a hídról és a gyalogosok, kerékpárosok, valamint a mikromobilitás eszközei mellett csak a tömegközlekedést és a megkülönböztetett jelzésű járműveket engednék fel a hídra. Minden ötödik válaszadó a tömegközlekedést is megszűntetné a hídon, kizárólag a kerékpárosok, a mikromobilitás eszközei és a gyalogosok számára meghagyva azt. Végül egy hibrid megoldást is ajánlottunk, amire Nyugat-Európában vannak ugyan példák, de Magyarországon ez még nem része a közlekedési kultúrának, vagyis az, hogy az autósok és a kerékpárosok az úttest bizonyos részeit közösen használhatják. Ezt a lehetőséget olvasóink mindössze 4 százaléka támogatná.

Címlapkép forrása: Getty Images