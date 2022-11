Így kell ösztönözni: milliós támogatás a lakosságnak, hogy szuper állapotú és kis energiafogyasztású otthonban éljenek

Nem számít újdonságnak az a tény, hogy rossz állapotban vannak az otthonaink, most azonban jóval többen figyelnek oda erre. Vélhetően a bérbeadások, vagy lakáseladások nagy része során is a minősítés és a rezsiköltség kritikus kéréssé vált. Arról is sokszor írtunk már, hogy a kevés AA és BB besorolású lakáshoz képest, milyen nagy arányt képviselnek a sor végén álló rossz minőségre utaló HH, II és JJ tanúsítványok Magyarországon.

A legrosszabb minősítési kategóriákról most az MNB egy területi eloszlást ábrázoló térképet is közreadott, a legfrissebb Lakáspiaci Jelentésében. Ebből egyértelműen kiderül, hogy

a gyenge energiahatékonyságú lakóingatlanok területi eloszlása koncentrált.

2016 óta összesen mintegy 919 ezer energetikai tanúsítványt adtak ki lakóingatlanra, ami a hazai állomány 20 százalékát lefedi, így jó képet adhat a teljes lakásállományról energetikai hatékonyság szempontjából. A kiadott tanúsítványok 30 százaléka HH (minden 2016 óta beérkezett adatot figyelembe véve), vagyis gyenge vagy rosszabb besorolású.

Ezeknek az otthonoknak az energetikai hatékonysága legalább háromszor gyengébb a közel nulla energiaigényű, vagyis a BB minősítésű lakásokénál.

Területi eloszlás alapján, 16 járásban a kiadott tanúsítványok több mint 70 százaléka a legrosszabb háromkategóriába került, vagyis HH vagy rosszabb besorolású. Ezekből több járás az ország északkeleti részén helyezkedik el. 26 járásban – amelyek jellemzően Budapesten, Pest megyében és az ország észak-nyugati részén helyezkednek el – ugyanakkor a 30 százalékot is meghaladja a CC vagy jobb besorolású lakóingatlanok aránya. Ennek az az oka, hogy itt futott fel a leginkább az újlakás-építések száma az elmúlt években.

Lehet ezt jobban is

Az MNB jelentésében arról is beszámol, hogy Európában milyen állami intézkedések jellemzőek az ingatlanállomány energetikai hatékonyságának javítására. Magyarországon a lakásfelújítási támogatás kapcsán kerül elő sokszor, hogy a bevezetése során célszerű lett volna meghatározni, hogy kizárólag olyan korszerűsítési munkákra lehessen felhasználni a támogatást, amik valóban növelik az otthonok engergiahatékonyságát (fűtéskorszerűsítés, nyílászáró-csere, szigetelés, megújulóenergia-beruházás, stb.)

1. Energetikát javító felújítások társfinanszírozása vissza nem térítendő támogatással

A fent említett támogatási formát több országban is alkalmazzák, a hazaihoz hasonlóan a kiadások egy részét átvállalja az állam, de ezeknél a felújítások köre meghatározott.

Több országban is jellemző a 60 százalék, Bulgáriában elérhető volt 100 százalék, Észtországban földrajzilag differenciáltan 30–50 százalék.

Szlovéniában nominálisan fix összegű támogatás van érvényben: természetes anyagú hőszigetelés esetén 220 euró/négyzetméter, szintetikus hőszigetelés esetén 190 euró/négyzetméter az állam által nyújtott támogatás összege.

Bécsben a támogatási intenzitás 20–40 százalék között alakul és a mértékét két módon lehet meghatározni: a felújítás révén elért abszolút energiahatékonysági mutató alapján vagy alapterület-arányosan, az éves energiaigényen elért, kWh-ban megadott megtakarítás alapján. A jobb energetikára, illetve a nagyobb energiamegtakarításra kapható egyre magasabb arányú támogatás.

Németországban 2022 augusztusában az átfogó felújítások támogatási intenzitásának maximumát 55 százalékról 25 százalékra csökkentették, a kifejezetten fűtéskorszerűsítésre igényelhető támogatás azonban ennél magasabb, 25–40 százalékos finanszírozási arányt biztosít a lecserélt fűtési rendszerés az újonnan telepített hőszivattyús rendszer típusától függően. Az állami fókusz ezzel a minél nagyobb karbonkibocsátás-megtakarításról a fűtési rendszerek cseréjére helyeződött át azzal a céllal, hogy felgyorsítsák az orosz gáztól való függőség csökkenését.

Egyes esetekben nem, vagy nem csak a támogatott munkálatok köre a meghatározott, hanem elvárás az is, hogy az épület energetikai besorolása legalább egy szintet javuljon (Románia), bizonyos szintet érjen el (Egyesült Királyságban „C”) vagy az épület közel nulla energiaigényűvé váljon (Szlovénia). Bécsben vagy egy megadott szint vagy bizonyos mértékű javulás a minimumelvárás. A támogatásra jogosultak körét ezekkel összhangban gyakran a rosszabb energetikai besorolású (Egyesült Királyság) vagy a régebben épült (Bécs, Észtország, Szlovákia, Szlovénia) ingatlanokra korlátozzák.

A támogatások jellemzően maximális összeghatárral rendelkeznek, amelynek mértékét egyéb tényezők is befolyásolhatják. Az összeghatár mértéke Észtországban maximum kétlakásos épületekre, területileg is differenciálva 20–40 ezer euró (mai árfolyamon számolva 8,14-16,28 millió forint) , társasházakra teljes körű felújítás esetén 1 millió euró (407 millió forint), részleges felújítás esetén 100 ezer euró (40,7 millió forint), Romániában családi házak esetén 14,4 ezer euró (5,86 millió forint), Szlovákiában családi házakra az eredeti állapothoz képest való 30–60 százalék primer energiamegtakarítás esetén 14 ezer euró (5,7 millió forint), 60 százalék feletti megtakarítás esetén 19 ezer euró (7,7 millió forint). Bécsben az összeghatár alapterületarányos, négyzetméterenként 60–190 euró (24 ezer-77 ezer forint) között skálázódik a támogatási aránnyal együtt.

A támogatásokat az egyes államok többnyire EU-s alapokból vagy a központi költségvetésből finanszírozzák, szétosztásuk módjára azonban léteznek centralizált és decentralizált megoldások is.

Egyedi elem az egyes országok programjait tekintve a Csehországban alkalmazott kombinációs bónusz, ami minél több fajta energiahatékony és környezetbarát felújítási munkálat elvégzését ösztönzi azzal, hogy a háztartások a munkálatok minden meghatározott kombinációjának teljesítése (például zöldtető és napelemek együttes telepítése) esetén 10 ezer cseh korona (167 ezer forint) bónusztámogatást kapnak.

2. Vissza nem térítendő támogatás közel nulla energiaigényű lakás vásárlására vagy építésére

Szlovéniában az új, közel nulla energiaigényű egy-két lakásos ingatlanok építését vagy vásárlását az állam az energiaigénytől és a szigetelőanyag típusától függően 75–150 euró/négyzetméter (30-61 ezer forint) mértékben finanszírozza, ami aktuálisan egy új lakás átlagos négyzetméterárának mintegy 2–4 százalékát teszi ki. A közel nulla energiaigényű, új, többlakásos épületek lakásainak nettó fűtött és szellőztetett területéből maximum 80 négyzetméterre 100 euró/négyzetméter (40,7 ezer forint), a régebbi, de teljeskörűen felújított többlakásos épületek lakásainak ugyanekkora területére pedig 150 euró/négyzetméter (61 ezer forint) vásárlási támogatás igényelhető.

Szlovéniában tehát nemcsak a meglévő állomány minőségének javulását, de a legjobb energetikájú lakások kínálaton belüli térnyerését is ösztönzi az állam.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 11. 15. Fogyasztáscsökkentés és lakásfelújítás: így próbálják kivédeni a magyarok az emelkedő energiaárakat

(3) Kedvezményes hitel lakások energiahatékony felújítására

Luxemburgban a 10 évesnél idősebb épületekben lakó ingatlantulajdonosok úgynevezett klímahitelt igényelhetnek, amelynek feltétele egy szakember segítségével elkészített előzetes energetikai felújítási koncepció benyújtása. Az alacsony jövedelmű háztartások legfeljebb 50 ezer euró (20,34 millió forint) mértékben, 15 éves futamidővel kamatmentes klímahitelt kaphatnak, a többi háztartás pedig 1,5 százalékpontnyi kamatkedvezménnyel juthat legfeljebb 100 ezer eurónyi (40,7 millió forint) klímahitelhez.

Hollandiában a felújítások meghatározott körére igénybe vehető energiamegtakarítási hiteleket egy nonprofit pénzügyi intézmény folyósítja. A kedvező, futamidő végéig fix kamatozást, így ebben az esetben részben a nyereségcélú felárak hiánya biztosítja, továbbá a hitelekhez nem kapcsolódnak tanácsadási, értékbecslési, előtörlesztési és – magánszemély adós esetén – közjegyzői költségek sem. A hitel elérhető magánszemélyek és – energetikai szakember segítségének igénybevételével – legalább 8 lakásos lakóközösségek részére is. A hitel maximális összege alapesetben magánszemély részére 25 ezer euró (10,2 millió forint), lakóközösségeknek lakásonként 30 ezer euró (12,2 millió forint), de ezek mindkétesetben szigorú energiahatékonysági feltételek teljesítése esetén 50 ezer euróra (20,3 millió forint), az éves szinten legfeljebb nettó nulla energiaigény elérése esetén pedig 65 ezer euróra (26,4 millió forint) emelkedhetnek. Az alacsony jövedelmű háztartások ebben az esetben is kamatmentes hitelre jogosultak.

(4) Adósságfék-kedvezmények az energiahatékony lakás hitelből való megvásárlására

Hollandiában a kiemelkedően nagy energiahatékonyságú lakások vásárlása esetén 9 ezer euró (3,65 millió forint), nettó nulla energiaigényű lakás vásárlása esetén 25 ezer euró (10,2 millió forint) figyelmen kívül hagyható a hitel összegéből az adós jövedelmi kifeszítettségének vizsgálatakor. Emellett a hitelező a maximális hitelösszeg terén is felfelé térhet el a szabályozástól, a folyósított hitelösszeg a rendkívül energiahatékony lakások esetében azok értékének 106 százalékát (maximális LTV) is elérheti.

(5) Termomodernizációra felvett hitel összegének részleges megtérítése

Lengyelországban az igénylők széles köre (természetes személy, önkormányzat, lakóközösség, szociális lakásszövetkezet, vállalkozás) jogosult úgynevezett termomodernizációs bónuszra, amennyiben valamilyen termomodernizációs projekt megvalósítását hitelből finanszírozza. A lakóépületek, közműépületek energiahatékonyságának javítása mellett ilyen projekt lehet a helyi fűtési infrastruktúra, hálózatok és hőforrások kiépítése is. A bónuszt a lengyel BGK fejlesztési bank a hitel részleges törlesztése révén folyósítja. A bónusz mértéke a hitelösszeg 16 százaléka vagy megújuló energiaforrás telepítése esetén 21 százaléka lehet.

Vannak tehát jó nemzetközi példák arra, hogy miként lehet a korszerűsítési munkálatokat népszerűsíteni, és ezáltal gyorsabb javulást elérni az otthonok minőségében, energiahatékonyságában. Remélhetőleg a hazai energia-, lakás-, illetve klímapolitika is minél hamarabb arra a következtetésre jut, hogy hosszú távon, évekig tartó, kiszámítható programokkal is elengedhetetlen a korszerűsítési munkákat ösztönözni. A tavaly ősszel meghirdetett Zöld Otthon Program is hatalmas népszerűségnek örvendett, holott közel nulla energiaigényű megkötést támasztott a hitelfelvevők új ingatlanjára vonatkozóan. Talán ennél is fontosabb lenne, hogy a meglévő állomány mélyfelújítási munkálatai tudjanak dinamikusan elindulni.

Címlapkép: Getty Images