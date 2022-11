Szétszakadt az építőipar, őrült egy év elé nézünk

Az elmúlt években az építőiparban jelentős áremelkedésre került sor, ezért ennek kiszűrésére az EBI elemzői változatlan árakon is összehasonlították az elindult kivitelezési munkák értékét, amely alapján még nagyobb visszaesés látszik az építőiparban a megindult munkák esetében, 2015 óta a legalacsonyabb érték volt mérhető az idei harmadik negyedévben. Ugyanakkor a jól sikerült első negyedévnek köszönhetően a csökkenés még nem látszott az első 9 hónap számai alapján, ami változatlan árakon nézve is meghaladta a 2020 és 2021 azonos időszakit.

Az építőipari aktivitás: a megkezdett kivitelezési munkák értékének alakulása és megoszlása építési részpiacok szerint (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2022. 3. negyedév)

A magasépítések értéke csökkent

Az egész építőiparra jellemző Aktivitás-Kezdés visszaesése szintén megfigyelhető volt a magasépítések esetében. A megkezdett kivitelezések összértéke 300 milliárd forint körül alakult, ami messze elmaradt az első és második negyedévben jellemző összegtől. Változatlan árakon nézve pedig a csökkenés még jobban látszik, 2015 első negyedévéig kell visszamenni, hogy az idei harmadik negyedévesnél alacsonyabb összeget találjunk. A magasépítések esetében is igaz ugyanakkor, hogy a jobb első és második negyedév felfelé húzta még az éves számokat.

A csökkenés a lakásépítésekre és a nem lakáscélú magasépítésekre is jellemző volt, utóbbiak esetében az Aktivitás-Kezdés mutató nem sokkal haladta meg a 260 milliárd forintot, ami még folyóáron nézve is elmaradt nem csak az első két negyedév számaitól, de a 2018 és 2021 közötti időszak negyedéveit jellemző szintek nagy részétől is. Változatlan árakon nézve pedig 2015 első negyedéve óta a legalacsonyabbnak számított.

2022 harmadik negyedévében elindult magasépítési projektek közé tartozott a nyíregyházi W-Scope szeparátor fólia gyára, a ParkSide Offices, az RTL Székház, és a Zugló-Városközpont Offices 1. Budapesten, illetve szintén július és szeptember között kezdődtek meg a munkálatai a Campus II. ütemének Kecskeméten, a Panattoni Park Budapest City West logisztikai központnak Törökbálinton, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemnek Gödöllőn.

Újabb visszaesés a mélyépítéseknél

Az első negyedéves rekordot már a második negyedévben is némi visszaesés követte a mélyépítési Aktivitás-Kezdésben, majd a harmadik negyedév újabb csökkenést hozott. 2022 júliusa és szeptembere között körülbelül 170 milliárd forint értékben kezdődtek meg kivitelezési munkák a szektorban, ami ugyanakkor a korábbi években megfigyelt átlagos negyedéves számoktól nem maradt el. A mélyépítéseken belül jelentős visszaesés az út- és vasútépítéseket jellemezte, míg a nem út- és vasútépítések esetében ugyan a második negyedévhez képest kisebb összegű Aktivitás-Kezdés volt mérhető, de ez nem nevezhető alacsonynak.

A legnagyobb projektek közé bekerült egy vasútépítési beruházás, a Budapest-Kelenföld és Hegyeshalom közötti vonal szűk keresztmetszetének felszámolása, valamint több vízhálózattal, illetve szennyvízhálózattal kapcsolatos fejlesztés, például a vízműtelep, vízvezeték ivóvízminőség-javító beruházás a Közép-Dunántúlon.

Az elmúlt 4 negyedévet nézve a legnagyobb értékben Budapesten indultak építőipari projektek, a második helyen a Dél-Alföld állt, míg a harmadiknak Pest megye bizonyult. A legkisebb összegben a Dél-Dunántúlon valamint a Nyugat-Dunántúlon kezdődtek meg kivitelezési munkák.

Az EBI Építésaktivitási Jelentés három kutatócég együttműködésének eredménye, melyhez az iBuild a projektkutatással és a projektadatbázissal, az ELTINGA Ingatlanpiaci Kutatóközpont és a Buildecon Építésgazdasági Kutató pedig a mutatószámok kialakításával és az aggregálást végző algoritmusok kidolgozásával járul hozzá.

Ahogy az alábbi ábrán látszik, a folyamatban lévő projektek jövő évben történő befejezésének köszönhetően az Aktivitás-Befejezés 2023-ban az eddigi legmagasabb szintre emelkedhet, vagyis az aktivitás kezdés és befejezés időlegesen egymással ellentétes irányú folyamatai egyszerre érvényesülhetnek, szétszakítva ezzel a jellemző piaci irányokat.

Összes építési piaci szegmens együtt, legutóbbi 4 negyedév összesen, folyó áron, milliárd Ft (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés)

