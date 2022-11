Leleplező videó: ilyen embertelen körülmények között dolgoztatták Katarban a külföldi építőmunkásokat

A 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság lebonyolítását számos botrány övezi. Már a 2010-es döntés pillanatában korrupciógyanús esetek merült fel, melyek azóta rendre beigazolódtak. Bár az esemény kezdetére az infrastruktúrát többé kevésbé sikerült felépítenie az országnak, a vendégek sok esetben közel sem azt kapták, amire számítottak. Tegnapi cikkünkben azokat a komfort nélküli, sátortáborra hasonlító szálláshelyeket mutattuk be, amikért a szurkolóktól éjszakánként akár 80 ezer forintot is elkértek. Ezúttal viszont Johnny Harris, amerikai dokumentumfilmkészítő, újságíró oknyomozása alapján a stadionok építőmunkásainak botrányos munkakörülményeibe nyerhetünk bepillantást.

Az 1971 óta független Katar területe Magyarország területének mindössze 1/8-a, de a világ egyik legnagyobb kőolaj és földgázkészletével rendelkezik. Az olajvagyon exportja már a 70-es évektől elkezdte megalapozni az ország mai életszínvonalát, melynek eredményeként Katar GDP-je az IMF és a Világbank becslése szerint is a 4. legmagasabb a világon. Az ország infrastruktúrájának fejlesztésére és a helyiek körében kevésbé vonzó munkakörök betöltésére elképesztő mennyiségű vendégmunkást hívtak az országba.

Míg 1972-ben Katar népessége mindössze 130 ezer fő volt, addig 2017-re elérte a 2,6 millió főt, akik mintegy 90 százaléka külföldi, főként dél-ázsiai országokból származó vendégmunkás.

A foci-VB rendezésének elnyerésekor Katarban lényegében semmi sem létezett a lebonyolításhoz szükséges infrastruktúrából, éppen ezért az ország Pakisztánból, Indiából, Bangladesből, Nepálból, Egyiptomból, Szudánból, Kenyából és a Fülöp-szigetekről hívott munkásokat az országba a szükséges létesítmények felépítéséhez.

Ahogy számos fejlett országba, úgy Katarba is a jobb fizetés miatt mentek a munkavállalók, nem sejtve előre, hogy a munkakörülményeik botrányosak lesznek. Ezt mutatta most be a hozzátartozókkal és korábban ott dolgozó munkavállalókkal készített interjúk és rejtett kamerás felvételeken keresztül egy amerikai újságíró, aki a VB előtti hetekben Dohába utazott.

Botrányos munkakörülmények

A Katarba érkező külföldi munkavállalóknak a munka megkezdése előtt 1-4 ezer dollár munkavállalói díjat kellett fizetniük, amit sokan hitelből finanszíroztak. A megérkezést követően alá kellett írniuk a munkaszerződésüket, amit elmondások szerint csak arab nyelven kaptak meg. Ez többek között tartalmazta, hogy

a munkavállaló nem válthat munkahelyet és nem mondhat fel a felettese engedélye nélkül, emellett gyakran az útlevelet is le kellett adni a munkaadónak.

A munkaszerződés azt is tartalmazta, hogy a külföldi munkavállalók nem lakhatnak egy városrészben a helyi családokkal, ami lényegében az egész várost lefedte, így a munkásokat egy speciális területre, az úgynevezett "ipari zónába" küldték, ahol mindent térfigyelő kamerák rögzítettek és a zóna körül folyamatosan rendőrök járőröztek. Bár hivatalosan nem volt kimondva, hogy a zónát nem hagyhatják el, útlevél nélkül az országban illegális tartózkodónak minősültek, így a kijelölt "ipari zóna" elhagyásával szabálysértést követtek volna el, ami letartóztatást von maga után. Volt olyan munkavállaló, aki saját elmondása szerint a 10 hónapos katari tartózkodása idején a munkaterületen kívül egyszer sem hagyta el a zónát, kizárólag a szálláshelyén tartózkodott, ahol jellemzően 6-8 ágyas szobákban laktak. Ugyanígy akkor sem lehetett felmondani, ha valakit késve fizették ki, amire szintén voltak példák.

A legfőbb problémát azonban a munkakörülmények jelentették. Katarban a nyári hónapokban nem ritka a 46-48 Celsius fok, a munkavédelem azonban kimerült abban, hogy figyelmeztető táblákon jelezték, milyen gyakran pihenjenek és milyen gyakran igyanak vizet a munkások. A műszakvezető utasítására azonban ez sem mindig teljesült, így nem véletlen, hogy

sok építőmunkás halálát szívinfarktus okozta, olyanokét is, akik egyébként korábban teljesen egészségesek voltak.

Meg nem erősített információk szerint a VB infrastruktúrájához kapcsolódó építkezéseken az elmúlt években több ezer ember halt meg a rossz munkakörülmények miatt, és bár voltak építkezések, ahol valamivel jobbak voltak a munkakörülmények, az emberi jogok szempontjából lényegében egy modernkori rabszolgatartás valósult meg. Ennek kapcsán különösen aggasztó, hogy Katart a jövőben sem ösztönzi semmi, hogy változtasson a vendégmunkásokkal kapcsolatos gyakorlatokon. Az alábbiakban angol nyelven a teljes dokumentumfilm megtekinthető:

