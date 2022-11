Új vezető érkezik a Duna-Dráva Cement élére

Új vezérigazgató érkezik januártól a Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) élére. A számos üzletágat működtető nagyvállalatot Szarkándi János elnök-vezérigazgató nyugdíjba vonulása után 2023 januárjától Szilágyi Zsolt fogja irányítani.

Az új vezető hosszú ideje a vállalat meghatározó tagja, különböző területeken több mint két évtizede segíti és támogatja munkájával a DDC működését. Szilágyi Zsolt jelenleg építőanyag és kereskedelmi vezérigazgató-helyettesként dolgozik a vállalatnál, 2023. január 1-től a DDC elnök-vezérigazgatójaként folytatja munkáját. Egy átadási, betanulási folyamat zárásaként kerül majd sor a vezetőváltásra.

Szilágyi Zsolt 1999-ben, műszaki koordinátor pozícióban kezdte el pályafutását a DDC-nél. Később dolgozott beruházási projektvezetőként, majd a Váci Cementgyár termelési vezetőjeként, illetve gyárigazgatójaként is. Szakirányú műszaki végzettségei mellett mesterdiplomát is szerzett, majd a Stanford Egyetemen Operatív vezetés szakot is elvégzett.

A DDC cementet, transzportbetont, valamint kavics és beton-adalékanyag termékeket állít elő és szolgáltatásai a betontechnológia teljes spektrumára kiterjednek. A vállalat két, németországi székhelyű építőanyag-ipari társaság, a Heidelberg Materials és a SCHWENK Zement KG 50-50 százalékos tulajdonában van. Cement-, Beton-, Kavics- és Térkőüzletágai, valamint a Beton Technológia Centrum Kft. országszerte közel 700 alkalmazottat foglalkoztatnak.

A cementgyártás az utóbbi időben kiemelt jelentőségű Magyarországon, szeptemberben megjelent egy rendelet egy állami tulajdonú cementgyár létrehozásáról, amelyre az építőipari alapanyag-ellátása biztosítása érdekében van szükség. Úgy tűnik, hogy a kormány így biztosítaná, hogy ne akadjon meg a minden beruházás alapjaként szolgáló betonozási folyamat a cement esetleges hiánya miatt.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 09. 20. Állami cementgyárat létesít a kormány

Címlapkép forrása: Getty Images