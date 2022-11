Újabb, 50 ezer négyzetméteres plázát újít fel az ingatlanfejlesztő

Átfogó fejlesztés keretében bővíti és újítja meg a Marosvásárhelyen található plázáját az Indotek Group, melynek során átalakul a közel 50 ezer négyzetméternyi területen elhelyezkedő Promenada Mall. A cégcsoport a marosvásárhelyi bevásárlóközpont korszerűsítését két ütemben valósítja meg.

A közel 15 millió euró összegű plázafelújítási projekt a csoport régióbeli fejlesztési stratégiájának a részét képezi, a korszerűsítési munkálatok első szakaszaként a társaság a bevásárlóközpont belső tereit és a homlokzatát újítja fel és modernizálja, valamint a pláza jelenlegi alapterülete is tovább bővül. A modernizálás fontos eleme az ingatlan energiahatékonyságának növelése, amely érdekében mintegy 5000 négyzetméternyi napelemet telepítenek az épületre, közel 1 millió eurós beruházás keretében. A felújítási munkálatok közben a bevásárlóközpont zavartalanul üzemel.

A pláza felújítási programjának első szakasza jelenleg is folyamatban van, a következő fázisa pedig jövőre veszi kezdetét, amelynek keretében az épület keleti és nyugati oldala fog bővülni. A projekt magában foglal egy rebranding folyamatot is, amely megújuló arculattal, közösségi terekkel és szolgáltatásokkal fokozza a vásárlási élményt.

Ahogy korábban mi is írtunk róla, a cégcsoport egyre aktívabb Romániában, Marosvásárhely mellett Bukarestben is vásárolt ingatlanokat:

Az Indotek Group az öt éve tartó plázafelújítási programja keretében 9, a retail portfóliójába tartozó bevásárlóközpontot újított fel, illetve modernizált, így a 2021-es év folyamán Szegeden, Kaposváron és Szolnokon, ezt megelőzően Sopronban, Csepelen, Zalaegerszegen és Debrecenben zárta le sikeresen a felújítási projektjeit a társaság. Az idei évben pedig a Pécs és a Győr Plaza korszerűsítési munkálatai is befejeződtek.

"Üzleti modellünk lényege, hogy a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe véve bontás vagy új épületek létesítése helyett, a már meglévő, sok esetben akár 25-30 éves kereskedelmi vagy lakóingatlanokat, értékük és teljesítményük növelése érdekében, különböző modernizációs és rekonstrukciós folyamatok révén korszerűsítjük. Az ingatlan 2019-es megvásárlása óta azt szerettük volna, hogy a Promenada Mall elérhető és vonzó célponttá váljon a város lakói és az átutazó látogatók számára, a mindennapi vásárlási, valamint a szórakozási lehetőségek tekintetében egyaránt. Az elmúlt időszak tapasztalatai ugyanis – az átalakuló vásárlói szokások, a digitalizáció és az e-kereskedelem térnyerése ellenére – a bevásárlóközpontok létjogosultságát bizonyították, szerepkörük még mindig fontos azáltal, hogy a vásárlók közösségi és találkozási pontként is tekintenek a plázákra." – mondta el Jellinek Dániel, az Indotek Group alapítója és vezérigazgatója.

A Promenada Mall a vállalat akvizíciójával lépett be a társaság a romániai ingatlanpiacra. Az Indotek azóta tovább terjeszkedett a román piacon, így már a Bukarest központjában található One Victoriei irodaház és a Băneasa Business Center is az társasághoz tartozik. Emellett a vállalat további terjeszkedést tervez a régióban, így jelenleg is több potenciális akvizíció kapcsán folynak tárgyalások.

