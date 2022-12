Így vethetünk véget az energiafüggőségnek: az ingatlanoknak mini erőművekké kell változniuk

Második alkalommal rendezte meg a HuGBC december 1-jén a Green Brunch üzleti reggelijét. A szakértők arról beszélgettek, hogy hogyan lehet az egyes szakmákat összefogva csökkenteni az épületek energiafüggőségét és kiszolgáltatottságát. Fel kell készülni, hogy az átalakuló energiamix-szel, például a földgázhasználat lenullázásával a villamosenergia-fogyasztás nagyon meg fog növekedni, így az ingatlanoknak decentralizált mini erőművekké kell válniuk és tárolókapacitásra lesz szükségük.

Jelenlegi súlyponti dilemma, hogy noha az ingatlanfejlesztéseknél már több évtizede az energiahatékonyságra kellett volna törekedni, most egy mindenkinek fájdalmas árrobbanás kellett, hogy ez a kérdés megoldódjon. Az eddig olcsó energia hirtelen drága lett, és természetesen minden piaci szereplő gyorsan akarja orvosolni a helyzetet. Milyen lehetőségek vannak? Előállítói, nyersanyag vagy felhasználói oldalról közelítsük meg a kérdést? Zöld energia kell, kevesebb felhasználás vagy szemléletváltás? - ezekről a kérdésekről szólt az üzleti reggeli.

Novotny Dénes, az ALTEO Group e-mobilitás üzletága, az ALTE-GO Kft. ügyvezető igazgatója, illetve a LEO FM Energetikai munkacsoportjának vezetője szerint először a jelenlegi szituáció pozitív hatásait érdemes szemügyre venni. Egyrészt, ha az energiaár-robbanás nem következik be, akkor a kitűzött – egyébként a realitástól messze lévő – EU klímacélok felét sem értük volna el a megújuló energiatermelésre vonatkozóan (nap, szél, víz). Másrészt a történelmi tapasztalatok alapján mindig egy válság, krízis hozza el az innovációs folyamatok újabb lendületét. Olyan innovációk kerültek a prioritási sor elejére, amelyek korábban nem voltak ott, átalakultak a preferenciák. Példaként említette, hogy a villamosenergia rendszerszintű szabályozásába bekapcsolódó energiatárolók megépítésének a megtérülése még a közelmúltig is a végtelenbe nyúlt. Most azonban belátható időn belül behozhatja a beruházási költségeket.

Ditróy Gergely, a Portfolio Ingatlan divizióvezetője, a beszélgetés moderátora megkérdőjelezte a mögöttes klímatudatosságot: ha az a helyzet állna elő, hogy megújulók nélkül is lehetne olcsón és biztonságosan energiát előállítani, akkor talán megint nem lenne fontos a zöldülés? Átmeneti-e vagy valóban elindult érdemben a tudatos tervezés, és a cégvezetők szemléletét átbillentette az energiakrízis?

Novotny Dénes az autóipari gyártási átállásokat például már visszafordíthatatlannak látja. Az elektromos autók gyors elterjedése minden korábbi előrejelzésre rácáfol.

A prognózisok szerint 2025-26-ra visszaesnek az energiaárak; az olcsóbb villamos energiaárak mellett pedig a nagy tömeg számára is reális opció lesz elektromos autóra váltani a fosszilis üzemanyagú gépjárművek helyett.

Az energiatárolásban és szabályozásban hatalmas lehetőségek rejlenek, mert a villamos energia nem egész nap, folyamatosan drága, csak a termelést és a fogyasztást ki kell egyensúlyozni. Ugyanakkor felsőbb döntési és szabályozási szinteken kell generálni a változást, hogy az alsóbb szinteken kiszámíthatóbbak legyenek az árak.

Arra a kérdésre, hogy az ingatlanok területén az átmeneti megoldások mellett milyen hosszú távú átalakítási lehetőségeket lát energetikai oldalról, a szakember három területet emelt ki, hangsúlyozva, hogy a tőkeintenzív beruházásokat a legtöbb beruházó jelenleg elhalasztja. Egyrészt a nyersanyagokat jobban meg kell becsülniük az üzemeltetőknek és a bérlőknek egyaránt. Mindegy, milyen energiáról beszélünk, kevesebbet és okosabban kell felhasználni, valamint felértékelődik a mérések szerepe. Fontos a felhasználók, a bérlők munkatársainak tájékoztatása, oktatása, a kommunikációs csatornák fejlesztése. Az üzemeltetők részéről a műszaki személyzet oktatása, ösztönzése és számonkérése kulcsterület, valamint az innovatív javaslatok és ötletek megvalósítása is.

A gépészeti fejlesztéseknél is több lehetőség van: a hulladékhő-hasznosításban nagy potenciál rejlik, csakúgy, mint a hűtés és ventilátor-optimalizálásban, a benapozás-függő szabályozásban, a hőszivattyúk alkalmazásában, a csővezetékek hőszigetelésében, de akár az esővíz-kezelés megoldásában. Emellett a nagyteljesítményű gépek fokozatos indítása is kiegyenlítheti az energiafogyasztást.

Összességben átalakuló energiamix-szel, pl. a földgázhasználat lenullázásával a villamosenergia-fogyasztás nagyon meg fog növekedni, amit kezelni kell, mert az egyidejű használat okán a hálózati teljesítménykorláttal lesz probléma.

Az ingatlanoknak decentralizált mini erőművekké kell válniuk és tárolókapacitásra lesz szükségük.

Emellett hatékony energiamenedzsment rendszerrel ki kell osztani a fogyasztók között a villamos energiát, közben kezelve az egyidejű felhasználást. A villamos rendszerek terhelés- és lefutásoptimalizálása, a világítás-korszerűsítés, a saját (napelemes) energiatermelő-rendszer használata, az épületfelügyelet-optimalizálás vagy a gépjárműtöltés összehangolása az épület fogyasztásával mind-mind eszköz lehet erre.

Abban a szakember viszont meg tudta erősíteni Ditróy Gergelyt, hogy a fenti területek kezelése munkaerőpiaci oldalról nagy bajban van: hirtelen nincs megfelelő mennyiségű fizikai, szellemi kapacitás. Hiány mutatkozik villanyszerelő, villamosmérnök szakemberekből még a lényegi működés fenntartására is, amit nem lehet azonnal orvosolni, ezért a tudatosságban látja a legnagyobb fejlődési lehetőséget.

A legfontosabb területek, - a HuGBC ajánlásaként - ahol reaktív, illetve preventív beavatkozási lehetőségeket állnak az épületek energetikai függetlenítésére és a tervezési, üzemeltetési tudatosság növelésére:

Reaktív beavatkozási lehetőségek:

A jelenlegi energetikai állapot felmérése (adatrögzítés és monitoring), veszteségfeltárás

Az energiafelhasználás optimalizálása az adatok elemzésével

Összfogyasztás-csökkentés és az egyidejű energiafelhasználások csökkentése, valamint a flexibilitás megoldása

A felhasználói viselkedés megismerése (pl. almérőkkel), majd a bérlők érzékenyítése konkrét eszközökkel, kétirányú kommunikációval (pl. a fogyasztás és a költségek vizualizálása), tudatosság növeléssel és edukációval (nem csak az energiaár az egyetlen szempont)

Az energiafelhasználás központosítása, közben az üzemeltetői és a bérlői érdekek összehangolása

Átgondolt home office politika a bérlők részéről és felelős területgazdálkodás, mely lehetővé teszi az épülethasználattól függő üzemeltetést

Energetikai felújítások, a földgáztól való függetlenedés, villamos alapú gépészeti rendszerek alkalmazása feltételekkel

Diverzifikált energiabeszerzés

Az internet, üzemanyag és ellátásbiztonság megteremtése

Proaktív, preventív lehetőségek:

Konszenzuson alapuló energiapolitikai vízió megalkotása

A jogszabályi környezet megfeleltetése

A tudatosság növelése mérésen alapuló adatokkal, a bérlők programszerű edukációja

A nemzeti energetikusi hálózaton keresztül (MMK – lakosság, MEKH – középületek) széleskörű ismeretterjesztés megvalósítása

Üzemeltetési költség vezérelte tervezés (pl. dinamikus szimuláció, az energetikai felültervezés megszűntetése, szoláris nyereség kihasználása, sziget üzemmódok kialakítása, intelligens épületfelügyelet, stb.)

Energiaközösségek, mikrohálózatok létrehozása

Energetikai tanácsadás a projekt elejétől

A hulladékhő hasznosításának megtervezése

A meglévő épületállomány hasznosítása és a már meglévő épületek gépészeti fejlesztése

