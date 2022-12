Szépen halad a magyar építőipar a gödör alja felé

Portfolio 2022. december 06. 09:18

Újabb előrejelzést tett közzé az EECFA (Eastern European Construction Forecasting Association), amely 8 kelet-európai ország építési piacát kutatja. Délkelet-Európában ezek alapján zsugorodás várható 2024-ig, de mivel a régió a 2016-2021 közötti bőséges építkezés utáni időszakon van túl, a piac az előrejelzések szerint a csúcsról jön lefelé, így a várható 3%-os csökkenés nem számít drámainak. Dráma a kelet-európai régióban van, mely 2018-ban érte el a csúcsot, és a piac körülbelül 10%-kal a csúcsszint alatt volt még az ukrajnai háború kezdete előtt is. Ukrajna nélkül a régió várhatóan 2023-ban éri el mélypontját. A Magyarországra vonatkozó előrejelzés pedig még ennél is pesszimistább, még úgy is, ha 2023-tól az uniós források kifizetésre kerülnek.