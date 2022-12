Részletes térképen a hazai lakásárak: most pontosan kiderül, hol, mennyit ér egy négyzetméter

Az első félévben összességében még jó számokat produkáló lakáspiac az őszi hónapokra látványosan lelassult. A romló makrogazdasági keretrendszer és csökkenő forgalom már egyértelműen jelzi, hogy ciklusfordulóhoz érkeztünk, míg az árak alakulása és az építési volumen időben kis késéssel, a 2023-as számokkal csatlakozhat majd a negatív előjelű indikátorokhoz – derül ki az OTP Jelzálogbank legfrissebb Lakóingatlan Értéktérkép elemzéséből, ami ismét részletes térképeken mutatja meg, hogy hol, milyen lakásárak jellemzők most Magyarországon.

A NAV idei első háromnegyedéves adatait feldolgozó elemzés az előző év hasonló időszakához viszonyítva országosan 21,1%-os drágulást mutat. Az első félév minimális forgalmi visszaesése után, a nyári hónapok óta, a tavalyi hasonló időszakkal összevetve nagyobb arányú tranzakciószám-csökkenés látható. A megyei jogú városok és a kisebb városok Budapestnél ismét jobban, 24%-kal, illetve 21%-kal drágultak, míg a fővárosban 20%-os volt az áremelkedés üteme.

„Az elmúlt kilenc év áremelkedési trendje a lakótelepi lakások felől indult. 2014-hez viszonyítva ez a részpiac eddig átlagosan 221%-os értéknövekedésen ment keresztül, valamivel meghaladva az egyéb társasházi lakások 208%-os drágulási ütemét. Az idén eladott lakótelepi lakások országos átlagára így már meghaladja a 460 ezer, míg Budapesten a 680 ezer Ft/m2-t” – mondta Valkó Dávid, az OTP Jelzálogbank ingatlanpiaci vezető elemzője.

Íme a legdrágább megyék és megyeszékhelyek

A megyék közül idén csak Tolnában csökkent az eladott lakóingatlanok átlagára, aminek oka nagyrészt technikai jellegű, mivel 2021-ben pont itt volt a legnagyobb ütemű áremelkedés. Az áremelkedési rangsor élén, 39%-os növekedéssel Baranya megye áll.

30%-ot meghaladó mértékben nőtt az átlagár emellett még Komárom-Esztergom és Csongrád-Csanád megyében. Budapesttel (812 ezer Ft/m2) természetesen nem számolva immár

harmadik éve Somogy a legdrágább megyénk (578 ezer Ft/m2), ám a dobogó másik két fokán – helycserével – Hajdú-Bihar Pest elé került.

A legolcsóbb hagyományosan Nógrád megye, 166 ezer Ft/m2 átlagárral. Az eladott ingatlanok országos átlagára az év első három negyedévében 576 ezer – Budapesttel nem számolva 405 ezer – forint volt négyzetméterenként.

Forrás: OTP Jelzálogbank

Az idei első háromnegyed évben, nagyvárosaink közül, a tavalyi azonos időszakban még a sereghajtók között szereplő Veszprém drágult legnagyobb ütemben, 43%-kal. A másik két dobogós, Eger és Pécs áremelkedési üteme is 30% feletti. Látványos értéknövekedésével Veszprém az árrangsorban is – most először – az élre ugrott, az átlagos árszint itt jelenleg 628 ezer Ft/m2. Emellett még Debrecen lépi át a hatszázezres, Győr és Székesfehérvár az 550 ezres szintet.

Mi történik Budapesten?

Budapesten idén eddig a dél-budai XXII. és XI. kerületekben nőtt legjobban, 35% felett az átlagár, ugyanakkor míg a XXII. kerületben a kis esetszám torzíthatja a statisztikát, Újbuda esetében döntően egy nagyobb beruházás lakásainak időben koncentrált eladása áll az előkelő helyezés mögött.

Míg tavaly még csak az V. kerület lépte át az egymillió forintos átlagárat, az idei év első kilenc hónapjának statisztikája alapján immár két másik kerület, a II. és a XI. is e limit fölé jutott.

Továbbra is a főváros V. kerülete vezeti a budapesti árrangsort 1,131 millió forintos átlagos négyzetméterárral. A 900 ezres limit fölé még az I., XII., IX. és a VI. kerületek értek” – idézte az adatokat Valkó Dávid. A lista végén továbbra is Pest peremi városrészek találhatók. A XXI. és XX. – valamint csekély forgalmi adata miatt valószínűsíthetően a XXIII. – kerületben az átlagár-szint 600 ezer Ft/m2 alatt marad.

Forrás: OTP Jelzálogbank

Egy év alatt 50% felett drágult a 1119-es és a 1097-es irányítószám-körzet, azaz a XI. kerületi Kelenföld nagy részét lefedő terület, illetve a IX. kerületi Külső-Ferencváros. Az évről-évre rendre százas nagyságrendű forgalmat elérő körzetekre szűkítve, és az új projektek árbefolyásoló hatásától mentesítve viszont a 1039-es körzet (III. kerület, Csillaghegy-Békásmegyer) drágult legjobban, 31%-kal. Húsz, jellemzően kisebb forgalmú körzetben lépi át az egymilliós szintet az átlagos négyzetméterár, ebből 9 budai és 11 pesti. Ezek közül is

a 1022-es körzet (II. kerület, Rózsadomb-Rézmál) a legdrágább 1,29 millió forinttal.

A százas nagyságrendet elérő forgalmú irányítószám-körzetek közül a 1072-es körzetben a legmagasabb, 939 ezer forint az átlagár.

Most már biztos a ciklusforduló, de a korrekció mértéke és hossza még kérdéses

Erős első féléven van túl a lakáspiac, ha csupán az árak, illetve az építési volumen alakulását vizsgáljuk. Ugyanakkor mélyebben vizsgálva a folyamatokat, már az első fél évben sokasodtak a lassulást előre vetítő jelek, és a helyzet az év második felében tovább eszkalálódott. A makrogazdasági környezet negatív irányú változása egyértelmű volt már év eleje óta, a helyzet az év második felében pedig tovább mélyült, 2023-ra immár reális szcenárióként vetődik fel a növekvő munkanélküliség és a reálbér-csökkenés esélye, melyek a lakáspiaci kereslet és árdinamika fajsúlyos alapjai, illetve indikátorai. A folytatódó kamatemelés növeli a hitelköltségeket, miközben a tovább száguldó infláció és energiaárak, a nyersanyag- és élelmiszerhiány kihatnak a háztartások anyagi helyzetére. A potenciális vevők fizetőképességét, és áttételesen az eladásra kínált lakások eladhatóságát és várható árszintjét nagyban befolyásolja a nyár végén megszüntetett rezsitámogatási rendszer.

A lakóingatlanoknak az év során is folyamatosan növekvő (az MNB adatai szerint év közepére országosan 21,5%-os) túlértékeltsége mellett az átlagos alkuszint trendszerűen nő. A ciklusforduló jele továbbá, hogy a korábban befektetési céllal vásárlók eladók közötti részesedése tavaly látványos növekedésnek indult, s idén nagyjából állandósulni látszik. A budapesti újlakás-piacon az első hat hónapban, éves összevetésben felére csökkent az újonnan értékesített lakások száma, miközben az eladások – nagyrészt a kedvező hitellehetőségeknek köszönhetően – még hozták az elmúlt öt év átlagát. Nyár óta azonban egyértelműen a kereslet szűkülése tapasztalható. A KSH szerint, bár az első háromnegyed évben országosan bővült az átadott lakások száma, Budapesten már 10% visszaesés látható. Bár a kiadott építési engedélyek száma is nőtt, az 5% áfa alkalmazásának nyár végén történt két éves meghosszabbítása miatt év végére csökkenés várható. A jelenlegi bizonytalan helyzet nem ösztönöz építkezésre, összességében kivárásra számíthatunk. A februárban kirobbant és egyre eszkalálódó háborús helyzet, a forint gyengülése és az EU-s források lebegtetése további bizonytalanságokat jelentenek, melyek az év egészében érezhetően negatívan hatnak a lakáspiacra.

Valkó Dávid szerint, az első félévi minimális és a második hat hónap látványos csökkenése eredőjeként idén összességében 15-20%-os forgalmi visszaesést várhatunk. Az első két negyedév bőven kétszámjegyű, reálértéken mért drágulása az előzetes adatok alapján július-szeptember között már minimálisra lassult.

Az év egészében még nagy eséllyel számíthatunk reálár-emelkedésre, jövőre ugyanakkor már – a lakáspiaci keretrendszert meghatározó folyamatok kedvezőtlen együttállása esetén – nominál árcsökkenés is elképzelhető.

A korábbinál magasabb hitelkamatok, a gazdasági, akár megélhetési bizonytalanság, a téli hónapokban már kézzel foghatóan növekvő rezsiterhek hatására 2023 elejére már tisztábban láthatunk, az árakat addig kitartó eladók is akkorra már alkalmazkodhatnak a visszaeső kereslethez, teret adva az árak csökkenésének. Ugyanakkor területileg és „termék” alapon a korábbinál szegmentáltabb piacműködés várható, jelentősen visszaeshet például a nagy alapterületű, korszerűtlen fűtésrendszerű, így nem energiatakarékos ingatlanok forgalma. Korai még megbecsülni, hogy összességében milyen mélységű és időtávú lesz az új ciklus, ráadásul hazánkban hagyományosan nehézzé teszi az előretekintést az igen összetett és gyakran változó állami támogatási rendszer.

