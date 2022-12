Horrorba illő történet - Már épületeket hackelnek a kiberbűnözők

A LEO szervézésében adott elő az épületüzemeltetéssel foglalkozó izraeli Novigo Consulting nevű vállalat, melynek egyik alapítója, Miki Barel korábban az izraeli katonai rendőrség feje volt. A szakemberek bemutatták a saját területükön definiált nehézségeket, és megoldási tanácsokat adtak a vendégeknek. A prezentáció során szó esett a kiberbűnözésről és a beépített tűzoltó berendezésekről.

A Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Szövetsége, röviden LEO által szervezett eseményen előadó vállalat vezetői különböző szakterületekről érkeztek. Ahogy már említettük van köztük leszerelt katonatiszt, finanszírozási szakértő, és kiberbiztonsági szakember is így átfogó képet tudtak nyújtani, a káresetek megelőzéséről.

Biztonság a valós és a virtuális térben

Az előadás egyik legérdekesebb, és a hazai közönség számára minden bizonnyal legmeglepőbb része az épületek kiberbiztonságáról szólt. Az izraeli szakemberek meglepő történeteket osztottak meg, többek között egy meghackelt hotelről. A támadók a számlázó rendszeren keresztül jutottak be rendszerbe, majd kikapcsolták az elektromos kulcskártya rendszert, így volt aki a szobájában ragadt. A problémát szerencsére sikerült elhárítani, a tanulság azonban egyértelmű, már az épületek is kitettek a virtuális támadásoknak.

Ha biztosítani akarjuk egy épület teljes biztonságát, nem elég kamerákat felszerelni és biztonsági személyzetet felbérelni. Az informatikai rendszerek védelme szerencsére a legtöbb vállalat számára már alapvetés, az egyéb operatív rendszerek (tűzoltó rendszer, kávéautomaták) biztonságára azonban kevesen gondolnak, pedig a hackerek ezeken keresztül is bejuthatnak szinte bármilyen rendszerbe. Legyen szó kórházakról, hotelekről vagy irodákról a kiberbűnözők bármely védtelen épületre lecsaphatnak. Az izraeli szakemberek szerint a visszaélések száma csak növekedni fog a jövőben. Jó hír, hogy van ellenszer a problémára, folyamatos készüléssel, és az új megoldások lehető leggyorsabb beépítésével meg lehet akadályozni szinte az összes támadást. Az előadók arra is felhívták a figyelmet, hogy a modern online és offline megoldások nagy előnye, hogy a legrosszabb eshetőségre is fel vannak készülve, ha egy támadás mégis célba érne könnyen újra lehet indítani a rendszereket, és időszakosan ki lehet zárni a meghibásodott elemeket.

A Novigo szakemberei, forrás: Leo

Tűz és víz

Egy másik érdekes téma, a tűz és a víz által okozott károk menedzselése volt. Mára mindenki számára egyértelműek a tűzesetek által jelentett veszélyek, éppen ezért az összes modern ingatlan rendelkezik már beépített tűzoltó berendezésekkel, melyeket a szakma sprinklernek nevez. Az izraeli szakemberek szerint azonban közel sincsenek ilyen körültekintéssel kezelve a víz által okozott károk. Az említett sprinklerek például percenként 100 liter vizet fújnak szét, ez gyakran komolyabb károkat okoz, mint maga a tűzeset. Ezeknek a káreseteknek a megelőzésére mutattak be egy eszközt, „a shutgunt”.

A shutgun egy olyan egyszerű, kisméretű szerkezet mellyel egyesével zárhatóak a sprinklerek. Lokális tűzesetek, vagy téves riasztások esetén indokolt lehet egy, vagy több sprinkler mielőbbi eloltása, hiszen a berendezések a vészjelzést követően több percig oltanak, több ezer liter vizet elhasználva, és komoly károkat okozva. Ezért rendkívül hasznos lehet, ha egyesével el tudjuk zárni a berendezéseket, a shutgunt ráadásul hasznos biztonsági funkciókkal is ellátták. Amennyiben a hőmérséklet eléri a 70 Celsius fokot, a sprinkler automatikusan újraindul, így nem kell attól tartani, hogy szabotálnánk a saját tűzoltó rendszerünket.

A hallgatóság, forrás: Leo

Címlapkép: Leo