Itt a kerületi lista: nézzük, hol a legolcsóbbak és hol a legdrágábbak az új lakások

Szeptember óta több mint 2600 lakás értékesítése kezdődött el új építésű projektekben, ami nagy ugrás az előző két negyedév 1000 körüli számához képest. Legutóbb ennyi új építésű ingatlan értékesítése 2019 és 2021 második negyedéveiben indult el. Az új kínálat azonban más volt, mint a korábbi negyedévekben: a nagyobb lakásszámú projektek eddig sosem képviseltek ekkora súlyt,

az indított projektek átlagos nagysága meghaladta a 80 lakást.

A meghatározó piaci szereplők tehát a kedvezmény áfa-határidő kitolása után is mennek előre, és bíznak abban, hogy lesz vevője az épített lakásaiknak a következő évek során, ugyanakkor egyre több esetben új fizetési ütemezések is megjelennek a piacon: az egyik legnagyobb fejlesztőnél például lehetővé tették az euróban történő fizetést is, de más piaci szereplők is kedvezményeket biztosítanak a vételárból, ha nem a korábbi években általánossá vált 10-90, vagy 20-80%-os fizetési ütemezést választják a vevők.

Megjelent a 2022-es Ingatlan Top50 - Kattints a részletekért!

Éves szinten a drágulás továbbra is infláció feletti, 29,7 százalékos volt. A drágulás mértéke ugyanakkor éves és negyedéves szinten is csökkenést mutat. Az újonnan indított projektek jelentősen hozzájárultak az átlagárak növekedéséhez, a régebb óta értékesített lakások körében ugyanis a negyedéves drágulás csak 3,5 százalékos volt. Novemberben egy átlagos budapesti újépítésű lakás 97,4 millió forintba került, a sok újonnan piacra kerülő kisebb lakás miatt egyelőre még nem sikerült áttörni a 100 milliós határt.

Íme a legolcsóbb és a legdrágább kerületek

0,9 millió Ft/m 2 alatt: XV., XXIII.

alatt: XV., XXIII. 0,9-1,1 millió Ft/m 2 : IV., X., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII.

: IV., X., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. 1,1-1,3 millió Ft/m 2 : XIV.

: XIV. 1,3-1,5 millió Ft/m 2 : VIII., XI., XIII.

: VIII., XI., XIII. 1,5-1,7 millió Ft/m 2 : III., VII., IX.

: III., VII., IX. 1,7 millió Ft/m2 felett: I., II., V., VI., XII.

A legolcsóbb új lakások ismét a XXIII. kerületben érhetők el, ott 877 ezer forint az átlagár, míg a legdrágább V. kerületben ennek mintegy háromszorosáért, négyzetméterenként 2,62 millió forintért kínálják az átlagos új építésű lakásokat.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 12. 12. Ennyibe kerül most egy budapesti új lakás - Kijöttek a legfrissebb számok

Címlapkép forrása: Getty Images