Sem összeomlás, sem szárnyalás - De mi lesz akkor jövőre a hazai lakáspiaccal?

„Még nem tudják, de maguk a nincsek nemzedéke: nincs munka, nincs tőke, nincs jövedelem. Kellemes kilátások…” – hangzott el Michael Douglas szájából a híres mondat, a 2010-es Tőzsdecápák: A pénz nem alszik című filmben. A főszereplő akkor az amerikai jelzáloghitel-válságról beszélt, ami 2008 után több évvel vetette vissza a legtöbb ország gazdaságát és ingatlanpiacát. Magyarországon például 2014-ig tartott amire a kereslet, a lakásfejlesztések száma és a lakásárak öt év után ismét növekedni tudtak, ezt követően azonban beköszöntött az ingatlanpiac aranykora. A szárnyalás után viszont most másként, de ismét a „nincsek” időszaka jöhet. Nincs olcsó hitel, nincs elég tranzakció, nincs olcsó energia, az állami támogatások körüli bizonytalanságról, vagy a munkaerő- és alapanyaghiányáról nem is beszélve. Egy ilyen környezetben vajon meddig állhatja a sarat a piac anélkül, hogy az árak is csökkenni kezdjenek?

Míg egy évvel ezelőtt a covid utóhatásai – turizmus és kiskereskedelmi forgalom visszaerősödése, az élénkülő lakáspiaci kereslet, az emelkedő árak és bérleti díjak, valamint a frissen elindult kamatemelések - jelentették a legfőbb kérdéseket a hazai lakáspiac számára, addig mostanra eljött a teljes bizonytalanság kora. Szűk egy évvel a háború kezdete után itt az energiaválság, ezzel részben összefüggésben az évtizedek óta nem látott infláció és a magas hitelkamatok, amik együttesen a piaci szereplőket is elbizonytalanították. A rövid- és középtávú változásokban a nagyobb összeomlás és a további élénkülés mellett és ellen is szólnak érvek, és ebben a pillanatban az esélyek is nagyjából kiegyenlítettek.

Nincs az az elemző, aki ma nagyobb összeget merne tenni arra, hogy pontosan megmondja, mi lesz egy év múlva a lakásárakkal, a kereslet-kínálat alakulásával, vagy az ingatlanfejlesztői aktivitással. Az érvek és ellenérvek felsorakoztatása azonban mégis segíthet abban, hogy mindenki kialakítsa a saját álláspontját a várható irányok kapcsán. A továbbiakban a piaci folyamatok bemutatásával ehhez nyújtunk segítséget.

Nincs olcsó hitel

Nem újdonság az, hogy az ingatlanpiac egyik fő hajtóerejét a széles tömegek számára elérhető hitelkínálat adja. Az átlag vásárló számára sokéves jövedelmével egyenlő egy lakás ára, aminek előteremtéséhez a hitel nyújthat segítséget. A lakásfejlesztői oldal is jellemzően hitelből finanszírozza a nagyobb volumenű beruházásait, de a befektetők körében is gyakori a hitellel történő ingatlanvásárlás. De mi történik akkor, ha szűk egy év alatt több mint 1000 bázisponttal emelkedik a jegybanki alapkamat?

A bevezetőben említett lakásárakkal és tranzakciószámokkal párhuzamosan a lakáshitel-kihelyezések volumene is 2008 után öt évvel érte el mélypontját, ami után hét év kellett, hogy nominálisan ismét a csúcsra érjenek. Az elmúlt egy évben azonban újabb villámgyors fordulat következett be. Az MNB októberi adatai szerint egy év alatt 45 százalékkal esett vissza a lakáscélú hitelek új kihelyezése, ami főként a magasabb kamatoknak köszönhető. Ezt bizonyítja, hogy míg a piaci kamatozású hitelek volumene 51, a kamattámogatott hiteleké csak 19 százalékkal csökkent. A kamattámogatott hiteleket a jogosultak számára 3 százalékos fix kamattal kínálták a bankok, a piaci kamatozásúaknál ugyanez már 8 százalék volt októberben, miközben az 5 évre fixált kamtozásúakat 10, az ennél hosszabb időre fixáltakat pedig 9 százalék körüli kamattal kínálták. Nem véletlen tehát, hogy októberben 60 milliárd forint alá esett a szerződéses hitelkihelyezések volumene, amire 2017 óta nem volt példa.

A mostani helyzet azonban más, mint a 2008-as volt. A problémák most nem a bankoktól és a hitelpiactól indultak, a hatás itt csak közvetett. Minimális a devizahitelek aránya a rendszerben és a forinthiteleknél is elterjedt a fixált kamat. Emellett adósságfékszabályok is védik a piacot: a JTM-korlát az ügyfelek eladósodását, a HFM-korlát a lakásfedezetek túlterhelését akadályozta meg, és védi évekkel a folyósítás után is a hiteleket. Jelenleg tehát nem várható még rövid távon sem akkora visszaesés mint 2008 után, több éves távlatban pedig még kevésbé valószínű.

Nincs elég tranzakció

A hitelek visszaesésével együtt a vásárlási hajlandóság is csökkent, ami az adásvételek csökkenő számában látszik. A Duna House tranzakciószám-becslése szerint már nyáron elkezdődött a folyamat, a korábbi évekre jellemző 11-14 ezer tranzakció júliusra 10 ezer alá csökkent és a visszaesés az őszi hónapokban is folytatódott. A novemberi 8000 adásvétel – a covid első hullámát leszámítva – évtizedes mélypontot jelentett, de a lakáshitel-kihelyezésekhez képest még így sem akkora a visszaesés.

Míg ott egy év alatt 45, itt csak 27 százalékkal csökkentek a számok, így nem véletlen, hogy a szakértők többsége 2023-ra további visszaesést vár. A 2021-es 150 ezer körüli adásvétellel szemben idén 125-127 ezer adásvétel valósulhat meg, míg 2023-ra sokak szerint jó, ha 100 ezer lakóingatlan gazdát cserél Magyarországon.

Mi lesz a kereslettel?

Az év végi Lakáspiaci Hangulatfelmérésünkben ismét megkérdeztük a szakértőket, akik most átlagosan 105 ezer tranzakciót várnak a 2023-as évre, emellett többek között azt is elárulták, várnak-e, és ha igen, hol várnak jövőre élénkülő keresletet:

"2023-ban nem fog élénkülni a kereslet, minden szegmensben visszaesés várható." (Valkó Dávid - OTP Jelzálogbank / OTP Ingatlanpont)

"Semelyik ingatlantípus iránt nem lesz jövőre élénükülés, maximum a visszaesést fogják tudni elkerülni például a budai kerületek, vagy a felújított panelek." (Vincze Edit - OC Solutions)

"Jövőre keresettebbek lesznek az energetikailag hatékony, rezsivédett ingatlanok." (Balla Ákos - Balla Ingatlan)

"A nagyobb városokban, megyeszékhelyeken lévő, viszonylag kompakt, modern, jó energetikai besorolású (legalább CC) ingatlanok lesznek keresettebbek." (Kricsfalussy Tamás - Metrodom)

"Újra a budapesti belvárosé lesz a pálya, minél jobban felújított egy lakás, annál inkább." (Csorba Dániel - ingatlanértékesíző, blogger)

"Az energetikailag korszerű, nagyvárosi, jó lokációjú, újszerű vagy új lakások iránt lesz növekvő kereslet." (Kiss Gábor - IFK)

"Mindenképp az energetikailag korszerű (újszerű, vagy felújított) ingatlanok iránt lesz erősebb a kereslet, azokban a városokban és környékükön, ahol a fő foglalkoztatókat elkerüli, vagy kismértékben érinti csak a recesszió, vagyis nem kerül sor tömeges elbocsátásokra." (Sápi Zoltán - Eltinga)

"Az új építésű lakások a fővárosban, a takarékos újszerűek vidéken, emellett a kis alapterületű tégla lakások lesznek 2023-ban a slágertermékek. Nagy lehet a kereslet az ipari beruházások nagy humánerőforrás-igényű projektjei mellett elérhető lakások iránt, például Debrecenben." (Kiss Ákos - Property Market)

"Az új építésű, modern lakások iránt továbbra is erős érdeklődést várunk. A használt lakásoknál a kisebb alapterületű lakások mellett azon családi házak iránt lesz erősebb érdeklődés, amelyek már modern energetikai jellemzőkkel rendelkeznek, vagy elérhetők alternatív fűtési lehetőségek, esetlegesen kisebb beruházásokkal átalakíthatók." (Benedikt Károly - Duna House)

Potenciális vevők és eladók 2023-ban



A lakóingatlanok adásvétele mögött mindig számos ok állhat. A Duna House rendszeresen közzéteszi, hogy a saját hálózatán belül az egyes eladási célok milyen arányban jelennek meg. A célok között alapvetően két nagy csoportot lehet megkülönböztetni: az egyik a befektetési cél, a másik a saját cél, ami mögött egyéni élethelyzetek állnak. 2022 novemberében a befektetési cél 42, az egyéni élethelyzet 58 százalékkal részesedett a hálózat összes eladásából. Utóbbin belül a leggyakoribb cél a nagyobb lakásba költözés volt, második leggyakoribb az örökölt ingatlan értékesítése, amit a kisebb lakásba költözés, a generációk össze- vagy különköltözése és a válás miatti ingatlaneladás követett.



Az élethelyzet miatti eladók és vevők lehetőségei jellemzően szűkebbek a befektetőkéhez képest, mivel ők azok, akik nagy arányban támogatással vagy hitellel vásárolnak/építenek lakást, így a magas kamatok és a piaci bizonytalanság őket érintheti jobban. Az új lakások mintegy felét magánemberek, gyakran kisgyerekesek építik, akik, ha most nem tudnak építkezni, az a használtlakás-piac felé tereli őket, ami mérsékelheti a tranzakciószámok visszaesését.



A befektetési céllal vásárlók 2021 közepétől összességében emelkedő aránya az idei első félév folyamán az OTP Ingatlanpont tapasztalatai szerint kissé mérséklődött, az év vége felé Budapesten nagyjából 35-40 százalék között, vidéken pedig 25 százalék körül állhat. Mindeközben azonban tavaly látványos növekedésnek indult a korábban befektetési céllal vásárlók eladók közötti részesedése, amely idén év közben nagyjából állandósulni látszik.

Nincs olcsó energia

Az emelkedő hitelkamatok és a csökkenő tranzakciószámok után a harmadik nagy kihívást az elszálló energiaárak jelentik, ami egy új irány szerint értékeli át a lakáspiacot. Míg korábban kis túlzással a lokáció volt az egyetlen fontos szempont, addig mostanra az elhelyezkedés egyeduralma mellé szinte azonos súllyal került be árat meghatározó tényezőként a rezsiköltség. A hirtelen megemelkedett energiaárak ugyanis a korszerűtlen ingatlanok esetén többszörösére emelték a rezsiköltséget, aminek egyenes következménye a csökkenő kereslet és a lakáspiaci leértékelődés.

A korszerűtlen ingatlanok csak nyomott áron, nagyobb engedményekkel találnak gazdára, bérbeadás esetén pedig a bérleti díjak csökkenését eredményezik. Az árdinamikai szétválás a korszerű és a felújítandó ingatlanok között ráadásul jövőre tovább fokozódhat, így a potenciális vevők körében egyre inkább várható, hogy a szerződés aláírása előtt nemcsak az épületet nézik át tüzetesen, de visszamenőleg elkérik a részletes rezsiszámlákat is.

Szakértők szerint az érintett ingatlanok között felülreprezentáltan jelennek meg a családi házak, melyek nagyobb alapterületük miatt eleve magasabb fenntartási költséggel járnak. A megfelelően szigetelt, energetikai felújításon átesett családi házak iránt ugyanakkor még erősödhet is a kereslet, így a mostani helyzet egy erős ösztönzőt is jelent a tulajdonsoknak, hogy elvégezzék az olyan, korábban elmaradt energetikai célú felújításokat, mint például az ablakcsere, a szigetelés, vagy a fűtési rendszer korszerűsítése.

Nincs támogatás?

A 2014 utáni években nagy szerepe volt a lakáspiaci felfutásban a 2015-ben bevezetett, majd 2016-ban kibővített CSOK-nak, ahogy az egyéb támogatások folyamatos megjelenésének is. Ezek egy jelentős része azonban az idei év végén lejár, és egyelőre nem tudni, hogy fognak-e, és ha igen, milyen formában folytatódni.

A babaváró, az otthonfelújítási támogatás, a falusi CSOK és a lakásáfa-visszaigénylés is lejár december 31-én, és a cikk írásának pillanatában még korántsem biztos, hogy a mostani formában - vagy egyáltalán bármilyen formában – jövőre is folytatódni fognak.

A babaváró hitel kapcsán például, amit a 2019 év eleji indulása óta mintegy 200 ezren vettek igénybe, sokan elképzelhetőnek tartják, hogy bár folytatódik jövőre is, de korlátozzák annak felhasználását, például ingatlanvásárlásra. A mostani környezetben egyébként a bezuhant lakáshitelek iránti kereslet miatt a babaváró jelentősége felértékelődött: míg 2020 tavaszán 56 százalék volt a maximum 10 milliós hitel lakáscélú felhasználása, az idei évben már 80 százalék fölötti lehet.

Hasonló okok miatt szintén felértékelődött az állami támogatást tartalmazó 3%-os CSOK-hitel, amelyet a kétgyermekesek 10, a háromgyermekesek 15 millió forintig vehetnek igénybe.

A 2021. január 1-je óta létező otthonfelújítási támogatás és kölcsön kapcsán viszont egyáltalán nem biztos a folytatás. A 3 millió forintos támogatási összeg túl alacsony volt, így nem tette lehetővé az átfogó lakásfelújítást, és nem ösztönözte arra sem a lakosságot, hogy energetikai felújításra vegyék azt igénybe.

Talán a CSOK és falusi CSOK esetében várható legkevésbé a támogatás megszűnése, ugyanakkor az elérhető támogatási összeg stagnálása miatt egyre jobban elinflálódik. A CSOK 2015 végi bevezetése óta például a négyzetméterárak 2,7-szeresükre emelkedtek, így az akkori támogatási összeg a mai árakkal összevetve alig több mint harmadát éri.

A fentiek mellett szintén év végén jár le az építkezések 27 százalékos áfájának a visszaigényelhetősége is, amelyet eddig 5 millió forint erejéig vehettek igénybe az építkezők, a CSOK-ot igénybe vevő, új építésű lakásba költözők pedig visszaigényelhették az 5 százalékos lakásáfát szintén a bankokon keresztül.

Meddig bírják a lakásárak?

Ahogy az OTP Jelzálogbank legfrissebb Lakóingatlan Értéktérképe is rávilágít, a lakáspiaci ciklusfordulót általában legkorábban a makrogazdasági környezet olyan negatív irányú változásai jelzik előre, mint a megugró infláció, a költségvetési kiigazítás, a jegybanki szigorítás szükségessége vagy a lassuló növekedés. Ezek mindegyike egyértelmű volt már év eleje óta és a helyzet 2022 második felében csak tovább mélyült. 2023-ra tehát reális szcenárióként vetődik fel a növekvő munkanélküliség és a reálbér-csökkenés esélye, melyek a lakáspiaci kereslet és árdinamika fajsúlyos alapjai, illetve indikátorai.

Az MNB szerint országos szinten három éve folyamatosan nő a lakóingatlanok túlértékeltsége, ami az idei év közepére már 21,5 százalékosra volt becsülhető. Bár Budapesten csökkenő a tendencia, de még így is 10 százalékra kalkulált a lakásárak elméleti egyensúlyi szinttől való pozitív irányú kilengése, azaz ennyivel voltak különböző tényezők alapján túlárazottnak tekinthetők az ingatlanok.

Az alkuban például már idén látszott a növekedés mértéke, vagyis aki belátható időn belül el akarta adni a lakását, a legtöbb esetben muszáj volt nagyobbat engednie az árból. A mostani gazdasági helyzetben nincs realitása a piac élénkülésének, így ha a keresletcsökkenés így megy tovább, 2023-ban az árak is csökkenni fognak, ami kétféleképpen következhet be: vagy úgy, hogy az inflációhoz képest alacsonyabb ütemben fognak tovább emelkedni a lakásárak, ami reálértéken jelent lakásárcsökkenést, vagy a lakások árcéduláján ténylegesen is alacsonyabb összegek lesznek, ez esetben nominális értékű a csökkenés. Jövőre feltehetően a fenti paraméterek mentén, lakástípustól és elhelyezkedéstől függően mindkettőre látunk majd példát.

Összegzés

Szűk egy évvel a háború kezdete után – ahogy a világ számos országában, úgy nálunk is - mára jutott el a lakáspiac a tökéletes bizonytalansághoz, amiben a rövid és középtávú változások mentén a nagyobb összeomlás, de a további élénkülés is benne van. A jelenlegi környezet ugyanis nagyon gyorsan képes változni mind negatív, mind pozitív irányba. Ha például jövőre is kitart a forgalom visszaesése – ami most a valószínűbb forgatókönyv - az egyenes út az árcsökkenéshez, amit tovább fokozhat a munkaerőpiaci bizonytalanság erősödése akár a reálbérek csökkenésén, akár a növekvő munkanélküliségen keresztül.

Az utóbbi időben például a kisebb, olcsóbb lakások iránt élénkült meg a forgalom, vagyis hiába emelkednek a négyzetméterárak, azonos összegért egyre kisebb lakásokat vesznek a vásárlók. Éppen ezért várhatóan 2023-ban is a kisebb, 30-70 négyzetméter közötti, felújított lakások lehetnek a legkeresettebbek, jóllehet az állami támogatások alakulása ezek árait is befolyásolhatja. Ami viszont a hiteleket illeti, több évtizedes időtávon láttunk már a mostanihoz hasonló kamatokat, így – különösen ekkora infláció mellett – várhatóan egy 10 százalék körüli fixált kamat mellett sem fog teljesen befagyni a piac, noha a korábbi éveknél alacsonyabb maradhat a hitelkihelyezés.

Nem kérdés tehát, hogy egy bizonytalan év elé nézünk, ami a lakáspiac több szegmensében is lassulást fog hozni. A bő tíz évvel ezelőtti helyzettel szemben viszont egyelőre van munka, van tőke és bár reálértéken csökkenő mértékben, de van jövedelem is, így a mostani „nincsek” időszaka feltehetően nem fog akkora sokkot és visszaesést okozni a lakáspiacon, mint azt a 2008 utáni években láttuk.

