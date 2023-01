Megújul a Balaton-parti műemléképület

Újjászülethet a Badacsony kikötője melletti műemléképület és annak környezete. A Callmeyer Ferenc által tervezett Tátika vendéglő Badacsonytomaj nyugati részének fontos kulturális eleme, amit most az uniós Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) támogatásával élesztenének újjá. A kikötő közelében található épület eredetileg a vízparton állt, de a telente megjelenő jég miatt az előtte álló területet feltöltötték, ahol ma terasz található. A teljes felújítás mintegy 960 négyzetmétert érint.

A projekt másik részeként az épület környezetében egy 3500 négyzetméteres zöldfelületet is megújítanak, illetve egy 3200 négyzetméteres természetes kőburkolatot is lefektetnek. Emellett két kültéri látványmedence átadása is része még a terveknek és kialakítanak két ivókutat is a móló és a 71-es út csatlakozási pontja közelében.

