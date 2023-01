Fontos év lesz az idei Veszprém életében - Látványos projekteket valósít meg a város

Fontos év az idei a dunántúli megyeszékhely, Veszprém életében. 2023-ban ugyanis ez a település nyerte el az Európa kulturális fővárosa címet, amivel a város lehetőséget kapott arra, hogy kulturális életét szélesebb körök számára is bemutassa és ismertté tegye Európa-szerte. A felkészülés részeként számos projekt megvalósul, ezeket a Magyar Építők listája alapján az alábbiakban mutatjuk be.

Az idei évben Veszprém és a Bakony-Balaton régió közösen viselheti az Európa kulturális fővárosa címet, melynek során a megyeszékhelyen több fontos projekt is megvalósul, ezek közül számos fejlesztést a VEMÉV-SZER végez.

ActiCity Mozgásközpont

A programsorozat részeként 2023 tavaszára készülhet el az „ActiCity” nevű projekt, amely a régi Heim Pál Megyei Gyermekkórház épületnek felújítását és átalakítását jelenti egy új, a kultúrát és az aktív kikapcsolódást is magában foglaló intézménnyé. A beruházás eredményeként a város közepén egy 7000 négyzetméteres hasznos alapterületű épület jön létre, emellett megújul az épület melletti mosoda is, kiegészülve egy háromszintes új bejárati szárnnyal. Az új központban olyan sportlehetőségek várják az érdeklődőket, mint a falmászás, a spinning, vagy a balett. Az épületek mellett pedig egy parkolóházat is kialakítanak.

Zöld Város projekt

Látványos szakaszához érkezett Veszprém belvárosának legnagyobb zöldterület-rehabilitációs fejlesztése, melynek keretében a Séd-völgyben megvalósult Kolostorok és kertek sétaútvonal mintájára megújul az Erzsébet-sétány. A projekt a belváros legnagyobb zöld projektje, amely a Szent Miklós-szegi Kálvária-domb és környékének infrastrukturális felújítását és funkcióbővítését foglalja magában. A mintegy 3,1 hektáros beruházásnak köszönhetően egy egybefüggő sétálóövezet alakul ki, amely a Pannon Egyetem felől lehetővé teszi a Szent Miklós-szeg megközelítését és a hamarosan felépülő ActiCity kulturális központig tart majd. A beruházás várhatóan 2023 tavaszára készül el.

Erzsébet-liget

Az Erzsébet-liget átalakítása során a Laczkó Dezső Múzeum környezete mellett maga az intézmény is megújul. A műemléképületben mind a külső, mind a belső tereket felújítják és akadálymentesítik, egy liftet is beépítve. A tavaly tavasszal indult kivitelezés óta a fejlesztés 60-70 százalékos készültségnél tart. A múzeum a tervek szerint 2023 tavaszán nyitja majd meg újra kapuit a látogatók előtt.

Pannon Egyetem mélygarázsa

Jól haladnak a munkálatok a Pannon Egyetemhez tartozó mélygarázs építésén, de az egyetem épületei és a központi campus modernizációjára is sor kerül. A mélygarázs 200 férőhelyes lesz, amihez 155 megújuló és új építésű felszíni parkolót is kialakítanak. Ennek környezete többek között egy 1861 négyzetméteres, többfunkciós szabadtéri közösségi térrel, illetve egy több mint 40 négyzetméteres pavilonnal is kiegészül.

Látványos megnyitóra készül a város

A cím elnyerésével Veszprém és a Bakony-Balaton régió a magyar Himnusz megszületésének 200. évfordulójához, valamint a Magyar Kultúra napjához csatlakozva látványos ünnepséggel és kulturális kísérő programokkal készül, melyekre 2023. január 21-22-én kerül majd sor.

A korábbi években - 1985 óta - az alábbi városok kapták már meg az Európa kulturális fővárosa címet.

Forrás: Wikipédia

Címlapkép forrása: Getty Images