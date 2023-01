Jó üzletet köthetett az állam a Mol régi székházának megvásárlásával

Bár kedvező elhelyezkedésű, de felújításra szorul a Mol régi irodaépülete, ahonnan tavaly decemberben a Kopaszi-gáton felépült új campusába költözött át a vállalat. Az Október huszonharmadika utcai épületet a cég a magyar államnak értékesítette, az MNV honlapján két szerződés is található a tranzakcióval kapcsolatban:

az egyik szerződés az ingatlanban lévő ingóságok megszerzéséről szól 157,5 millió forint értékben,

a másik szerződés pedig a régi Mol-székház megszerzéséről, ott a szerződés értéke 6,14 milliárd forint.

Az ingatlan az ingóságokkal együtt tehát összesen 6,3 milliárd forintért cserélt gazdát, ami a piaci árakat tekintve meglehetősen kedvező árnak mondható. A Földhivatali Információs Rendszer szerint az Október huszonharmadika utca 18. szám alatti ingatlanon álló irodaház, udvar és gazdasági épület együttes alapterülete 7699 négyzetméter. Ez azonban még nem tűnteti fel azt, hogy az irodaház több szintes, egész pontosan 9+1 szintből áll. A központi épület bruttó alapterülete tehát elérheti a 30 ezer négyzetmétert, melléképülettel együtt a 35 ezer négyzetmétert.

Mit jelent ez a vételár?

A becsült adatokkal számolva ez azt jelenti, hogy az ingatlan kevesebb mint 200 ezer forintos négyzetméteráron cserélhetett gazdát, ami még egy erősen felújításra szoruló épület esetében is nagyon kedvező árnak mondható. A kérdés, hogy az állam mire fogja ezt a jövőben használni.

Ha esetleg továbbra is irodaként használná, akkor - bérbeadás esetén - a bruttó alapterülettel számolva, 6,5 százalékos éves hozam eléréséhez elég lenne havi 1000 forintért, azaz 2,5 euróért bérbe adnia négyzetméterenként. Nettó alapterületre vetítve az összeg magasabb, akár 4 euró is lehet, de ez a mai irodapiacon még így is nagyon kedvezőnek mondható.

Természetesen számos egyéb hasznosítási mód lehetséges, átalakítás után az épület akár kollégiumként, vagy valamely minisztérium új székhelyeként is szolgálhat.

