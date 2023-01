Országos Taxi Szövetség: a taxizás ára hamarosan nőni fog

Várhatóan növekvő tarifákról és a folyamatban lévő egyeztetésekről számolt be a növekedés.hu -nak Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. Elmondta, hogy a társaságoknál azt is tervezik, hogy kivezetik az előrendeléseket, mert túl nehéz autóhoz jutni és nem optimális, ha egy-egy taxinak sokat kell várakoznia a címen, amíg megérkezik az utas.

"A taxizás ára hamarosan nőni fog, de hogy pontosan mennyivel az még nem dőlt el. A tárgyalások már decemberben megkezdődtek, de a közelgő karácsonyi ünnepek miatt úgy döntöttünk, hogy januárban folytatjuk az egyeztetéseket” - mondta el a lapnak a szövetség elnöke.

Az emelési szándék mögött az infláció, illetve az üzemanyagár-sapka megszűnése áll, Metál Zoltán úgy fogalmazott, hogy „Naivak voltunk akkor, amikor azt hittük, hogy az üzemanyagár-sapka megszűnésével a kivezetési időszakban meglévő piaci ár az üzemanyagok esetében stagnál, vagy inkább csökkenő tendenciát mutat. Nem így történt. Azóta azt tapasztalhatjuk, hogy naponta és folyamatosan emelkedő üzemanyagárral kell kalkulálnunk, ami nem könnyíti meg a taxi-tarifa optimális kialakítását."

Az elnök arról is beszámolt, hogy sokszor nagyon nehéz (főleg így volt ez az ünnepek alatt) a fővárosban taxihoz jutni, és azt látják, hogy egyes társaságok már nem is fogadnak be előrendeléseket. Ennek oka, hogy az előrendelt autóknak van, hogy 15-20 percet kell várnia az utasra, ennyi idő alatt pedig egy másik fuvart is teljesíthetne.

Jelenleg mintegy ötezer taxis rendelkezik engedéllyel a fővárosban. Metál Zoltán elmondta, hogy az év végi nagy forgalom után most már több szabad autóra lehet majd számítani.

Az interjúban nem tértek ki rá, de az elektromos autózás elterjedésével érdekes kérdést vet fel a tarifák optimalizálása a taxis társaságoknál. Egyes cégeknél ugyanis az autók egy jelentős része elektromos vagy hibrid - így ezek az autók teljesen más "üzemanyagárakkal" találkoznak mint a hagyományos társaik. A jövőben egyre nagyobb szükség lenne rá, hogy az elektromos töltés árát is figyelembe vegyék a menetdíjak meghatározásánál, és ne csak az üzemanyagárakat.

