Több helyen is árcsökkenést mértek a legnagyobb ingatlanközvetítők

Portfolio 2023. január 18. 13:30

Megállt a drágulás üteme, az egyes lakástípusoknál pedig már elindult a csökkenés is. Budapesten a megelőző negyedévhez képest akár 3,5 százalékkal kedvezőbb áron találhatunk téglalakásokat, míg a panelek esetében a csökkenés mértéke eléri a 2,5 százalékot - derül ki az Otthon Centrum legfrissebb elemzéséből. A trendet a Duna House is megerősíti, az ő felméréseik szerint is több mutató mérséklődést mutat.