Mintegy 800 milliárd forintnyi vitás pénz helyét rendezheti az új építési törvény

Tegnap beszámoltunk róla, hogy az iparágat sújtó infláció miatt az állami építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának lehetőségéről döntött a kormány. Ezzel jogszabályi hátteret kapott az építési beruházásoknál az árkockázat megosztása, az állami megrendelők és építési vállalkozások között. Az új rendeletre az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) is reagált.

Az ÉVOSZ szerint a Covid és a világkereskedelmi anomáliák miatt az építési termékeknél jelentkező igen magas árnövekedést az építési vállalkozók egyedül már nem tudták viselni a korábban megkötött szerződésekben. Ezért volt lényeges, hogy az árkockázat meg legyen osztva a megrendelő és a vállalkozó között. Különösen igaz ez az orosz-ukrán háború további árnövelési hatását is figyelve. A 13/2023 (I.24.) Kormányrendelet ehhez ad felhatalmazást, hátteret, eljárási rendet az állami, közösségi megrendelőknek és az érintett vállalkozásoknak, mely mederbe terelheti az árviták jelentős részét.

Az építési ágazatban csak a 2022. évben 26%-os előre nem látott inflációt kellett kezelni. Az ÉVOSZ számításai szerint 2022 és 2023. év vonatkozásában mintegy 800 milliárd forintos építési-beruházási költségnövekedés kezeléséhez ad hátteret a rendelet.

A rendelettel kapcsolatban az ÉVOSZ felhívja a vállalkozások figyelmét arra, hogy mivel a vállalkozások a szerződések megkötésekor már eleve a rendes üzleti kockázatot – a korábbi évek 3-5%-os évenkénti áremelkedését – beépítették ajánlataikba, csak az ezen felüli költségnövekmény vehető figyelembe a szerződésmódosítás kezdeményezésénél.

A 2022. február 24. napjáig megkötött építési beruházási tárgyú szerződéseknél akkor lehet kezdeményezni a módosítást, ha a szerződés szerint az összes műszaki átadás-átvételi eljárás még nem zajlott le. A Kormányrendeletben kijelölt dátum azért is fontos Koji László ÉVOSZ elnök szerint, mert ez az orosz-ukrán háború kitörésének időpontja, aminek az árakra gyakorolt hatását sem az ajánlatkérő, sem pedig a nyertes ajánlatadó nem láthatott előre.

Ezért az ÉVOSZ felhívja a figyelmet a Közbeszerzési törvény 141. § (4) c. pont szerinti szerződésmódosítás lehetőségére is új közbeszerzési eljárás nélkül, amikor megvalósul az a jogszabályi helyzet, miszerint a módosítást olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem látott előre, és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. Az ÉVOSZ elnöke hangsúlyozta, hogy a Kbt. 141. § (4) c. pont ebben az esetben azt mondja ki, hogy az ellenérték növekedése nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, azaz, a törvény jóval nagyobb mozgásteret ad az ajánlatkérőnek, mint amire a Kormányrendelet jelenleg a figyelmet összpontosítja.

