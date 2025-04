Oszkó: jobb idők jöhetnek az európai tőzsdéken, csökken az USA elszívó hatása

Nemcsak a kezelt vagyon nőtt tízszeresére , hanem teljesen új struktúrában is működik tovább az OXO Technologies a 3TS Capital Partners felvásárlása után. 2024 jobb év volt az európai kockázati tőkepiacon, mint 2023, azonban továbbra is konszolidációs nyomás alatt áll a szektor. A piac változásaira gyorsan kell reagálni, és bár az OXO eddigi befektetései jól teljesítenek, a cég a kockázati tőke után a magántőkepiacon is megjelenne. Ezen kívül nem zárnak ki további fúziót sem, és nyitottak arra is, hogy a jövőben ne csak szigorúan véve technológiai cégekbe fektessenek – egyebek mellett ezekről a témákról is beszélt Oszkó Péter , az OXO Technologies vezetője a Portfolio Business podcast legújabb adásában.