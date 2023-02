A fővároson kívül is röpködnek a súlyos milliók a lakásokra - Íme a legdrágább vidéki városok

A lakáspiaci tranzakciók alapján legdrágábbnak titulált városokat sorra véve, talán nem okoz nagy meglepetést, hogy szinte kizárólag Pest megyei vagy Balaton környéki települések kerülhetnek egy top10-es listára. A 2021-es lakáspiaci átlagárakat nézve 800 ezer forint alatt marad még a legdrágább városban is az egy négyzetméterért fizetendő összeg. Árnyalja azonban a képet (az árakat és a sorrendet is) ha szétválasztjuk a különböző ingatlantípusokat: megnéztük hát az átlagokat a családi házak, a társasházi lakások és a panellakásokra vonatkoztatva is.

Már bemutattuk azokat a budapesti utcákat, ahol 2021-ben a legmagasabb, és azokat is, ahol a legalacsonyabb árakon cseréltek gazdát a lakások, illetve Magyarország legdrágább, illetve legolcsóbb községeiről is készítettünk top10-es listát. Folytatva a 2021-es adásvételekről szóló cikksorozatunkat a KSH által nemrég kiadott Ingatlanadattár, Magyarországi lakásárak, 2005-2021 kiadványa alapján, most azokat a városokat mutatjuk be országszerte, ahol a legmagasabb négyzetméteráron cseréltek gazdát a lakóingatlanok.

Nemcsak egy lista lesz, hanem több is

Felállítottunk egy abszolút sorrendet a legdrágább vidéki városokból. A listában nem szerepel Budapest, hiszen az ottani legdrágább és legolcsóbb részeket már sorra vettük. Nem okoz vélhetően nagy meglepetést, hogy a top10-es listába került városok mindegyike a Balaton térségéből vagy Pest megyéből került ki. Az itteni átlagos négyzetméterárak egyszerre tartalmazzák a 2021-ben létrejött családi ház, panellakás és többlakásos társasházi lakóingatlan adásvételeket.

A lista szerint a legdrágább, városi rangban lévő település Magyarországon: Zamárdi 797 ezer forintos négyzetméterárral.

Ezt követi Balatonfüred, majd Balatonlelle, és csak ezután következik az első Pest megyei város, Biatorbágy. A legkeresettebb településen - Dunakeszin - 471 eladást regisztráltak.

Valamelyest változik a sorrend, ha kizárólag a családi házak átlagárait vesszük alapul. Az előző listán szereplő Balatonlellén például a családi házak átlagára csupán 430 ezer forint/négyzetméter volt, ami azt sejteti, hogy az új építésű eladott lakások miatt került be a bronzérmes helyre. Zamárdiban szintén a társasházi lakások húzták fel az átlagot.

Ha csupán a 2021-ben eladott családi házak alapján rangsorolunk, akkor az első helyre 750 ezer forintos négyzetméterárral Balatonfüred került.

Két új település - Szentendre és Siófok - került a családi házas top10-es listára, míg Balatonlelle és Biatorbágy lekerült.

A társasházi lakások sokszor új, újabb lakásokat is magukba foglalnak, főleg a kedvelt balatoni településeken épült számos új lakóépület az elmúlt években. Nem meglepő, hogy ha e szerint választjuk ki a legdrágább városokat, akkor a minden ingatlantípusra vonatkozó átlagnál magasabb fajlagos árakba fogunk botlani.

Csak a többlakásos társasházi eladásokat figyelembe véve, az első helyre szintén Zamárdi került 874 ezer forintos négyzetméterenkénti átlaggal.

A társasházi lakásokra vonatkozó lista új települése Siófok (kikerült Diósd), a többi település esetében csak a sorrend változott.

Végül a panellakások szerint is rangsoroltuk a vidéki városokat - már, ahol voltak ilyen típusú lakáseladások. Zamárdiban, amely két szempont szerint is az első helyre került, nem volt ilyen jellegű eladás, így a lista legelejére egy Pest megyei település került be.

721 ezer forintos négyzetméterárral a panellakásokat nézve Biatorbágy volt a legdrágább 2021-ben.

Az eredeti listához képest csupán négy település marad bent panellakásos top10-ben, Biatorbágy mellett még Budaörs, Budakeszi és Balatonfüred. Szintén változás, hogy Pest megye és a Balaton környéke mellett egy másik kedvelt "nyaralótelepülés" is be tudott kerülni a paneles top10-be: ez volt Velence.

A következő cikkünkben bemutatjuk, hogy a legdrágább városokban melyek voltak a legdrágább utcák.

Címlapkép: Getty Images